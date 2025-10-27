再睡5分鐘買一送一！全品項飲料買一送一，只有2天飲料控來喝。

再睡5分鐘飲料買一送一要喝！百萬YouTuber滴妹創立的手搖品牌「再睡5分鐘」，這次迎來品牌創立滿2000天的里程碑，特別推出全品項飲品「買一送一」活動要回饋粉絲。活動於11月1日至11月2日限定兩天登場，只要到門市現場完成指定任務，即可享有優惠。每人限購一組、數量有限，想喝要趁早。從經典奶蓋到濃郁茶飲通通參戰，飲料控一定要趁機喝一波。





再睡5分鐘買一送一！必喝推薦要收藏

說到「再睡5分鐘」必喝名單，絕對少不了「日安紅厚奶珍珠歐蕾」，以錫蘭紅茶為基底，混入鮮奶與德國奶油，搭配Q彈珍珠，甜香滑順被珍奶控激推為必點款。經典「棉被午茉綠」以茉莉綠茶為底香氣柔順，芋頭控則狂愛「香芋波波」，綿密芋泥配上滑嫩波波，喝起來飽足又療癒。這次活動全系列飲品都能享優惠，想喝哪款就點哪款。





只有2天！再睡5分鐘買一送一攻略必看

活動限定於全台「再睡5分鐘」門市現場舉行，想趁週末小確幸放鬆一下，不妨約上好友一起打卡喝飲料。從11月1日到11月2日僅兩天，只要在門市向店員唸出通關密語「再睡2000天！快樂1+1」，即可享有全品項通通「買一送一」，甜點系手搖、濃茶系飲品一次喝好喝滿，一起慶祝這個充滿療癒的2000天時刻。



再睡5分鐘 全品項飲料買一送一

活動時間：2025年11月1日（六）～11月2日（日）

優惠內容：至門市唸出通關密語「再睡2000天！快樂1+1」，即可享有全品項飲品買一送一。

活動地點：限再睡5分鐘門市現場

注意事項：數量有限，每人限購1組



再睡5分鐘 推薦必喝

1、日安紅厚奶珍珠歐蕾：錫蘭紅茶為基底，混入鮮奶與德國奶油，搭配Q彈珍珠，香氣濃郁、甜中帶香，是珍奶控激推的必喝首選。

2、棉被午茉綠：招牌人氣王，以茉莉綠茶為主，茶香柔順清新，搭配厚實奶蓋層次豐富，口感滑順又療癒。

3、香芋波波：芋頭控最愛，綿密芋泥結合Q彈波波，香氣濃郁卻不膩口，每一口都像在吃甜點般滿足。

4、棉被奶蓋系列：以滑順奶蓋聞名的系列茶飲，鹹甜交織的奶香與茶香完美平衡，是「再睡5分鐘」的靈魂代表。





不只飲料優惠！美食、住宿優惠都要收

