「UG樂己」這個時尚手搖飲品牌近期掀起話題，從北部逐步展店，迅速打入市場並創下驚人銷量。單日銷售量達2000杯，顯示出消費者對這個品牌的強烈支持。UG樂己以「三窨十五茉綠茶」為主打產品，這款茉綠茶迅速攻佔純茶排行榜，贏得眾多茶飲愛好者的青睞。品牌在推廣產品時不僅僅關注於飲品，還致力於跨界合作，將時尚元素融入到手搖飲文化之中。這次更是與知名設計師潘怡良合作，展現了茶飲與時尚的完美結合。





潘怡良被譽為「針織女王」，她的設計風格典雅、簡約且充滿創新，曾多次亮相於國際時裝週，並在東京、紐約等地展示其時尚作品。這次，她將在2025春夏時裝週中推出以「時空跡影」為主題的系列作品，並特別與「UG樂己」合作，打造以「UG時尚綠X流線針織美」為靈感的全新風格。





同時，「UG樂己」希望自己不僅僅是一個手搖飲品牌，更希望把時尚融入到日常生活之中。自10/2起，UG忠孝與永吉兩家門市將以全新姿態呈現，結合Vogue風格與時尚週合作，門店內外將布滿綠色系與花香元素，將潘怡良的「時空跡影」設計理念呈現在現代都市中。店內大面積的玻璃貼紙設計不僅成為拍照打卡的熱點，更讓整個東區充滿時尚氛圍，成為都市中一片綠意盎然的風景。從店門口到窗戶，一系列精緻的綠色元素將與自然花香結合，營造出一個讓人流連忘返的時尚綠洲。





此外，「UG樂己」將於10/6在宜蘭羅東盛大開幕，這是品牌首次進駐宜蘭，也是代言人告五人的故鄉。為了慶祝開幕，UG樂己推出了一系列令人期待的優惠活動，包含購買新品即可獲得限量周邊商品的特別活動。其中聯名的新品「哈瓜帶你飛十五茉雲頂」將首度亮相，這款茶飲結合了哈密瓜口味的奶蓋與UG特調乳，搭配胡桃脆粒，口感豐富多層次，為消費者帶來前所未有的味蕾享受。當天消費兩杯新品即有機會獲得告五人聯名保冷袋及NFC CD吊飾，這些限量商品將成為告五人粉絲的珍藏品。





最後，為了回饋多年來的支持者，UG樂己也將於10/8正式回歸其母公司「Sharetea歇腳亭」的創始門市站前南陽店。該店經歷翻修後，將以全新「UG樂己」品牌亮相，並推出一週的買一送一優惠活動。歇腳亭自1992年創立以來，已經在全球開設超過500家分店，並憑藉其經典的珍珠奶茶廣受好評。此次站前南陽店的改裝開幕，將讓更多人有機會重新體驗到這家老字號品牌的魅力，再次掀起手搖飲市場的熱潮。



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UG站前南陽店 UG奶茶買一送一

活動期間：2024/10/8(二)~10/14(一)

活動內容：UG奶茶 三窨十五茉(M) $65/杯買一送一，再贈UG品牌保冷袋乙個。



UG站前南陽店 送UG品牌保冷袋乙個

活動期間：2024/10/8 (二)~10/17(四)

活動內容：單筆消費不限金額，即贈UG品牌保冷袋乙個。





UG羅東民權店 開幕活動

2024/10/6 (日) 買二杯 雲頂奶蓋 哈瓜帶你飛十五茉雲頂，贈告五人聯名CD吊飾+告五人聯名保冷袋 (數量有限，送完為止)。

2024/10/7(一)~10/9(三) UG奶茶 三窨十五茉(M) $65/杯 買一送一。

2024/10/6(日)~10/18(五) 單筆消費不限金額，即贈UG品牌保冷袋乙個。

