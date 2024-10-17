手搖杯控一定要喝過的「UG樂己」正式進駐台北士林商圈，並推出限時四天的超值優惠活動，要讓士林手搖杯控感受全新手搖飲潮流體驗。每日銷量突破千杯的「UG樂己」決定在士林捷運站旁開設新店，並於10/17至10/20期間，推出買一送一的優惠，吸引更多手搖杯控者前來體驗這份綠意盎然的好味道。
手搖杯控必喝的「UG樂己」以三窨十五茉為主打純茶，採用真茉莉花進行三窨薰香工藝，讓每一口都充滿著濃郁的茉莉香氣。這款茶飲將綠茶與茉莉花完美融合，不僅滿足口感需求，更帶來清新、優雅的飲用體驗。為了確保每杯飲品的品質，UG樂己引進AI智能茶飲機，只需7秒便能迅速調製出一杯口感完美的手搖茶。為了慶祝士林店開幕，UG樂己特別推出四天限定的買一送一優惠。就是要讓士林手搖杯控喝到開心、因到滿意。
並且這一次UG士林捷運店開幕活動除了優惠茶飲外，還推出聯名時尚保冷袋。這款保冷袋由知名水墨插畫藝術家「PingYu秉御」親自設計，主題為「忙碌城市中的優雅休憩」，以清新風格勾勒出時尚與實用並重的配件。開幕期間，凡購買飲品的消費者都有機會獲得這款限量保冷袋，讓手搖飲不僅是口感享受，更能成為時尚穿搭中的一部分。
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UG士林捷運店 開幕買一送一優惠活動
優惠期間：2024/10/17 (四)13:00 ~ 10/20(日)
優惠內容：研選純茶 三窨十五茉(L) $45/杯 買一送一
加碼優惠：2024/10/17(四) ~ 10/30(三) 買飲品贈品牌保冷袋