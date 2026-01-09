南投絕美玻璃屋與日式秘境！必訪築樂、鹿篙咖啡，埔里魚池一日遊攻略。

南投一日遊從日式庭園、藍色城堡出發，午後在玻璃屋眺望茶園，夜晚入座樹屋享用頂級料理，山城慢旅值得細細品味。

來南投別再只去日月潭搭船、清境農場餵羊群！這次從隱密日式庭園拍到夢幻歐風小屋，午後在茶廠與絕美咖啡莊園邊愜意品飲，邊眺望連綿茶園，最後再以樹屋頂級料理收尾。不用買機票出國，就能在濃厚的異國美學、極致的味蕾享受中，展開最為療癒的山城假期。

▲從夢幻城堡到京都庭園，南投都能一次滿足！童話氛圍與日式禪意一次蒐集，美景拍到停不下來。（部落客：Jason‘s Life、小珊珊）

▲可別以為南投只有好山好水，從經典的草莓戚風到工法繁複的蒙布朗，法式甜點精緻度完全不輸台北名店，絕對能顛覆旅人對山城美食的想像。（部落客：Jason‘s Life、小珊珊）

預約築樂珈琲，品嚐道地咖哩飯

旅程的第一站，先自埔里桃米村的隱藏版秘境展開！這座全木造的日式庭園採預約制，空氣中瀰漫的檜木香與塌塌米氣味，恍若一秒飛到京都。築樂主打樸實細緻的日式咖哩飯與戚風蛋糕，享用美味餐點時，邊欣賞窗外搖曳的落羽松，靜謐優雅的氛圍讓人倍感舒心。





築樂珈琲

地址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號

電話：04-92912677

更多介紹可見「Jason‘s Life」文章：【南投埔里｜美食】築樂珈琲。預約制日式庭院全榻榻米用餐空間，下午茶浮誇戚風蛋糕



▲隱身埔里的築樂珈琲，擁有經典的日式建築，漫步其中彷彿置身日本古都，濃濃的禪意氛圍，是這趟旅程最療癒的時刻。（部落客：Jason‘s Life）

造訪茱諾法式甜點，享受夢幻午茶

吃完午餐，別忘了順道造訪距離不遠的歐風城堡小憩片刻！茱諾以鮮豔的鵝黃色牆面撞色吸睛的藍色窗框，搭配充滿異國風情的尖塔與木造結構，就像走入童話世界般迷人。店內裝潢延續著歐式情調，點上一份每日現做的精緻法式甜點或水果塔，不只滿足味蕾，更大大療癒少女心，讓午後時光夢幻又甜蜜。





藍色城堡 X 茱諾法式甜點-埔里人氣甜點

地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號

電話：04-92916890

更多介紹可見「小珊珊」文章：霍爾的移動城堡在埔里，藍色城堡X茱諾法式甜點，埔里超人氣甜點！在歐式城堡享用下午茶〜



▲南投最夢幻的甜點城堡！ 茱諾法式甜點結合童話般的吸睛外觀與歐式古典裝潢，不只甜點好吃，更是大拍美照的好去處。（部落客：小珊珊）

▲草莓控必點的招牌泡芙！「 茱諾法式甜點」將濃郁巧克力與酸甜草莓完美融合，不只外型吸睛，每一口更是甜而不膩的高級滋味。（部落客：小珊珊）

漫步 Hohocha 喝喝茶，體驗奉茶文化

下一站不妨開車前往魚池鄉，造訪這座以台灣紅茶為主題的觀光茶廠。喝喝茶的日式建築依山而建，在這裡不僅能參觀製茶過程，還能體驗獨特的「奉茶」文化，品飲熱紅茶時，再搭配一顆淡淡茶香的茶葉蛋，氛圍放鬆又愜意。臨走前記得到伴手禮區走走逛逛，各式質感商品，不論自用留念還是送禮親友，都是相當合適的選擇。





Hohocha 喝喝茶

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

電話：04-92895899

更多介紹可見「小涼」文章：日月潭必訪Hohocha喝喝茶，奉茶奉蛋、買伴手禮的好所在！！



▲「喝喝茶」除了有超好拍的日式建築與茶園步道，更有獨特的奉茶與紅茶茶葉蛋可以體驗，是魚池最受歡迎的順遊景點。（部落客：小涼）

登上鹿篙咖啡莊園，俯瞰絕美茶園

趁著午後陽光，再深入一點山林，來到這座被譽為「天空之城」的咖啡莊園！鹿篙除了能喝到台灣在地精品咖啡外，挑高落地窗、向外延伸的觀景平台，更能將茶園與山色通通收藏，藍天綠意的美景尤其靜謐，彷彿來到世外桃源，若想遠離城市喧囂，這裡絕對是不二選擇。





鹿篙咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

電話：04-92895899

更多介紹可見「小企鵝生活趣」文章：南投日月潭咖啡廳！鹿篙咖啡莊園絕美茶園風光。



▲漂浮在茶園上的天空之城！鹿篙咖啡莊園矗立在山丘頂端，搭配延伸至空中的寬敞觀景平台，山色美景全都盡收眼底。（部落客：小企鵝生活趣）

▲「鹿篙咖啡莊園」獨特的通透長廊設計，將南投的藍天白雲與連綿群山完美收藏，每個角度都充滿設計感。（部落客：小企鵝生活趣）

預約雕之森樹屋餐廳，享用頂級料理

旅程最後，一定要來頓饗宴好好犒賞自己！雕之森是全台罕見的「樹屋餐廳」，以台灣原生楠木為中心，透過不砍樹、環保共生的方式，讓樹木貫穿日式木屋。這裡提供精緻的日式無菜單料理及頂級鐵板燒，感受室內的盎然生機，邊品嚐鮮美海鮮與牛排，與自然共食的療癒體驗，定能讓人永生難忘。





雕之森樹屋餐廳

地址：南投縣埔里鎮中山路四段1號

電話：04-92919521

更多介紹可見「那倆人玩樂人生」文章：雕之森樹屋餐廳｜驚人的無菜單料理 選用在地的新鮮食材 令人難以忘懷的好滋味

▲ 隱身於牛耳藝術渡假村內的「雕之森」，將現代建築美學與老樹完美結合，每一個角落都充滿生機，是山城之旅必訪的壓軸景點。（部落客：那倆人玩樂人生）

▲「雕之森」的無菜單料理嚴選當季食材，生魚片鮮甜彈牙，熟食主餐則融合西式手法，展現出多層次的豐富口感，每一道都讓人驚豔。（部落客：那倆人玩樂人生）

