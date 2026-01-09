南投絕美玻璃屋與日式秘境！必訪築樂、鹿篙咖啡，埔里魚池一日遊攻略。

南投一日遊從日式庭園、藍色城堡出發，午後在玻璃屋眺望茶園，夜晚入座樹屋享用頂級料理，山城慢旅值得細細品味。
來南投別再只去日月潭搭船、清境農場餵羊群！這次從隱密日式庭園拍到夢幻歐風小屋，午後在茶廠與絕美咖啡莊園邊愜意品飲，邊眺望連綿茶園，最後再以樹屋頂級料理收尾。不用買機票出國，就能在濃厚的異國美學、極致的味蕾享受中，展開最為療癒的山城假期。
預約築樂珈琲，品嚐道地咖哩飯
旅程的第一站，先自埔里桃米村的隱藏版秘境展開！這座全木造的日式庭園採預約制，空氣中瀰漫的檜木香與塌塌米氣味，恍若一秒飛到京都。築樂主打樸實細緻的日式咖哩飯與戚風蛋糕，享用美味餐點時，邊欣賞窗外搖曳的落羽松，靜謐優雅的氛圍讓人倍感舒心。
築樂珈琲
地址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號
電話：04-92912677
更多介紹可見「Jason‘s Life」文章：【南投埔里｜美食】築樂珈琲。預約制日式庭院全榻榻米用餐空間，下午茶浮誇戚風蛋糕
造訪茱諾法式甜點，享受夢幻午茶
吃完午餐，別忘了順道造訪距離不遠的歐風城堡小憩片刻！茱諾以鮮豔的鵝黃色牆面撞色吸睛的藍色窗框，搭配充滿異國風情的尖塔與木造結構，就像走入童話世界般迷人。店內裝潢延續著歐式情調，點上一份每日現做的精緻法式甜點或水果塔，不只滿足味蕾，更大大療癒少女心，讓午後時光夢幻又甜蜜。
藍色城堡 X 茱諾法式甜點-埔里人氣甜點
地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號
電話：04-92916890
更多介紹可見「小珊珊」文章：霍爾的移動城堡在埔里，藍色城堡X茱諾法式甜點，埔里超人氣甜點！在歐式城堡享用下午茶〜
漫步 Hohocha 喝喝茶，體驗奉茶文化
下一站不妨開車前往魚池鄉，造訪這座以台灣紅茶為主題的觀光茶廠。喝喝茶的日式建築依山而建，在這裡不僅能參觀製茶過程，還能體驗獨特的「奉茶」文化，品飲熱紅茶時，再搭配一顆淡淡茶香的茶葉蛋，氛圍放鬆又愜意。臨走前記得到伴手禮區走走逛逛，各式質感商品，不論自用留念還是送禮親友，都是相當合適的選擇。
Hohocha 喝喝茶
地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號
電話：04-92895899
更多介紹可見「小涼」文章：日月潭必訪Hohocha喝喝茶，奉茶奉蛋、買伴手禮的好所在！！
登上鹿篙咖啡莊園，俯瞰絕美茶園
趁著午後陽光，再深入一點山林，來到這座被譽為「天空之城」的咖啡莊園！鹿篙除了能喝到台灣在地精品咖啡外，挑高落地窗、向外延伸的觀景平台，更能將茶園與山色通通收藏，藍天綠意的美景尤其靜謐，彷彿來到世外桃源，若想遠離城市喧囂，這裡絕對是不二選擇。
鹿篙咖啡莊園
地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號
電話：04-92895899
更多介紹可見「小企鵝生活趣」文章：南投日月潭咖啡廳！鹿篙咖啡莊園絕美茶園風光。
預約雕之森樹屋餐廳，享用頂級料理
旅程最後，一定要來頓饗宴好好犒賞自己！雕之森是全台罕見的「樹屋餐廳」，以台灣原生楠木為中心，透過不砍樹、環保共生的方式，讓樹木貫穿日式木屋。這裡提供精緻的日式無菜單料理及頂級鐵板燒，感受室內的盎然生機，邊品嚐鮮美海鮮與牛排，與自然共食的療癒體驗，定能讓人永生難忘。
雕之森樹屋餐廳
地址：南投縣埔里鎮中山路四段1號
電話：04-92919521
更多介紹可見「那倆人玩樂人生」文章：雕之森樹屋餐廳｜驚人的無菜單料理 選用在地的新鮮食材 令人難以忘懷的好滋味
延續山城慢時光！更多南投吃喝玩樂攻略：
延伸閱讀：南投魚池田螺屋土雞城，招牌甕缸雞皮脆肉嫩，聚餐合菜高CP值。
延伸閱讀：Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡！南投最夢幻好玩打卡景點，免費體驗華麗宮廷裝，超有趣巧克力、燙布貼DIY。