全台最美的城堡跟美食甜點都在這裡！

藍色城堡x茱諾法式甜點位於南投埔里遊客中心旁的歐風城堡，宛如置身異國，是熱門打卡景點

由清境知名手作甜點品牌「蒙塔妮」打造成二號店

南投寵物友善咖啡廳推薦，和毛孩一起優雅的享受下午茶吧！

開車埔里愛蘭交流道下，看到招牌後右轉進來即可看到停車場，停車還蠻方便的

藍色城堡的外觀建築搶眼，非常適合拍照，讓人彷彿置身於國外〜

不只是外觀，一進門就可以看到木質造型天花，以及木紋質感桌椅，營造出北歐風的氛圍！

裡面的裝潢濃濃的歐風氣息讓人眼睛為之一亮

往二樓走，讓你穿越時空走入英國莊園中體驗貴族般的生活，美的好不真實！

我們被安排坐在一樓，一樓位置較少，走道空間還算通暢

餐點選擇有咖啡、紅茶、氣泡飲料、手工麵包、早午餐拼盤、法式精緻甜點等，每人的低消為100元

當天供應的甜點品項都放在冷藏櫃裡，可以搭配上面的甜點菜單比對，建議直接到蛋糕櫃前挑選

蛋糕櫃絕對是店裡最美的裝潢，隔著玻璃有種距離的美感，怎麼辦我有選擇障礙看起來都好好吃…….

藍色城堡x茱諾法式甜點，不只有種類多，口味更是沒話說，每一樣都感覺得到師傅的用心

口感豐富不會太甜膩

【莓果】

【栗子布朗尼】

【提拉米蘇】

【草莓巧克力泡芙】

【紅玉紅茶】

小珊珊碎碎念：

南投必吃的下午茶選擇！

藍色城堡x茱諾法式甜點餐點從咖啡、鹹食到甜點應有盡有，待在這裡拍拍美照，享受悠閒下午茶

甜點控必訪！

【藍色城堡x茱諾法式甜點】

▶地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號

▶電話：04 9291 6890

▶營業時間：10:00–18:00

▶官方臉書：藍色城堡x茱諾法式甜點

▶官方IG：藍色城堡X茱諾法式甜點（@bluecastle0210）• Instagram 相片與影片

▶訂房LINE：@318njamz

官方訂房：藍色城堡茱諾法式甜點 | OwlNest區塊鏈旅宿系統

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