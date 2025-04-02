如果你正在找尋日月潭咖啡廳，或是規劃一趟悠閒的南投景點之旅，那「鹿篙咖啡莊園」絕對要排進行程裡，在這裡，你可以品嚐到台灣自己種植的精品咖啡，還能在玻璃屋裡欣賞到層層疊疊的山巒美景，體驗被綠油油茶園擁抱的下午茶時光，是不是聽起來就很棒。

~南投魚池鹿篙咖啡莊園~

店家地址: 南投縣魚池鄉香茶巷31-6號

聯絡電話: 04-9289-5520

營業時間: 09:00~17:00

用餐規定: 低消一杯飲料、用餐時間90分鐘

說到「鹿篙咖啡莊園」的地理位置真的很特別，它隱身在高山和茶田之間。來到這裡，你會感覺遠離了都市的喧囂，周圍都是綠油油的山脈和茶園，那種寧靜的美感真的會讓人覺得像來到了世外桃源。而且啊，它附近還有很多知名的景點，像是日月潭、向山遊客中心、日月老茶廠，還有九族文化村，都很適合安排成一天的行程一起玩喔。

「鹿篙咖啡莊園」最大的魅力就是它那得天獨厚的自然環境啦！特別是天氣好的時候，藍天白雲跟翠綠的茶田互相映襯，那個畫面美到讓人心情都開朗起來。

莊園裡面有超大的停車場，不過停車場在比較下面的地方，要走到莊園需要爬一小段路，所以如果推嬰兒車或是帶長輩來的朋友可能要稍微考慮一下喔。

「鹿篙咖啡莊園」的環境，他們的建築設計走的是簡約又帶點現代感的風格。

從外面的露天座位到裡面的木質裝潢，每一個地方都讓人感覺很舒服。而且他們用了超多落地玻璃窗，讓戶外的綠意可以直接映入眼簾。坐在窗邊，一邊喝著咖啡，一邊欣賞外面的美景，真的是一大享受！室內的座位也很寬敞，擺設簡單，很適合靜靜地品味一杯好咖啡，也很適合跟三五好友一起來聊天放鬆。

如果天氣夠好，我超級推薦你們一定要選戶外的座位區，那邊的視野更遼闊喔！微風吹來，看著遠方的山巒、藍天和綠油油的茶園交織在一起，真的會讓你感覺像置身在畫裡面一樣。

這裡的每一個角落都超好拍，不管是茶田當背景，還是那個木質的小屋，隨便拍都超美的！

來到「鹿篙咖啡莊園」，當然不能錯過他們最有特色的「台灣精品咖啡」啦！聽說他們的咖啡豆是來自南投魚池鄉，經過很用心的栽培和烘焙，所以才會有這麼獨特的風味。

除了咖啡，他們也有提供很多甜點和輕食、披薩可以選擇，讓你一邊享受美食，一邊感受這裡的寧靜。莊園裡面也有賣一些伴手禮，可以買回家當作紀念品喔。

如果你喜歡口感比較溫潤的咖啡，我很推薦他們的拿鐵喔！濃醇的咖啡融合細緻的奶泡，還帶有淡淡的堅果和焦糖香氣，喝起來超級順口。

他們的彩虹蛋糕也很厲害，繽紛的蛋糕一層一層疊起來，每一層都有不同的風味，口感很細膩而且很有層次感。搭配一杯咖啡或茶一起享用，不只看起來漂亮，吃起來也很滿足，絕對是來「鹿篙咖啡莊園」不能錯過的甜點之一。

他們還有紅玉紅茶口味的冰淇淋，吃起來茶香味非常濃郁，口感又很滑順，夏天吃超級消暑的。

「鹿篙咖啡莊園」不只是一個可以品嚐到精品咖啡的好地方，更是一個可以讓人身心放鬆的療癒空間。不管你是咖啡控，還是只是想找個安靜的地方休息一下，這裡都能滿足你的需求，下次來南投玩的時候，不妨安排一趟充滿咖啡香和茶香的山林之旅，好好沉浸在「鹿篙咖啡莊園」的美好時光！