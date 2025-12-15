Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡！南投最夢幻好玩打卡景點，免費體驗華麗宮廷裝，超有趣巧克力+燙布貼DIY。

南投最夢幻好玩的打卡景點，想必就是【Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡 】，不只可以免費體驗華麗宮廷裝當一日公主，還能體驗好玩的巧克力+燙布貼+乳液DIY，以及跟今年剛出生的水豚家族互動，另外更有免費的定時導覽和巧克力師傅秀，最讚的是可以免費試吃巧克力，吃完喜歡再買回家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡 門票優惠資訊

城堡全票 $220：附 3 張 $50 商品折價券（館內一件商品可折抵一張）

城堡優待票 $160：附 2 張 $50 商品折價券（館內一件商品可折抵一張）

購票再送 $200 DIY體驗折價券，可折抵「燙布貼DIY」或「巧克力DIY」或「乳液製作DIY」任一體驗

Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡 園區介紹

可愛亮點｜水豚家族登場

▼門口有超大水豚娃娃可以拍照，園區更可以近距離和水豚互動，由水豚爸爸志明和媽媽春嬌，今年 7 月誕生四隻小寶寶：平安、囍樂、吉祥、如億，總共有六隻可愛水豚，拍照超萌必打卡 !

一日公主｜免費宮廷服

▼入園就能免費體驗穿宮廷服，不管是大人小孩的尺寸通通有，可以在城堡各區當王子公主!

體驗巧克力DIY ｜燙布貼DIY ｜乳液製作DIY

▼購票入園就送$200元DIY體驗折價券，可以選擇巧克力DIY ｜燙布貼DIY ｜乳液製作DIY，每一樣都很好玩又有趣，打造滿滿的互動體驗。

▼燙布貼DIY有帽子、包包等豐富選擇，做完超級有成就感阿!

▼巧克力DIY很適合小朋友，有各式各樣的圖案選擇，而且吃起來也好美味!

▼乳液製作DIY可以選擇喜歡的味道，做完可以帶回家用!

美味時刻｜巧克力

▼館內有許多各式各樣的巧克力產品可選購，也有提供免費試吃喜歡再買，如果玩累了還有泡麵、飲品、甜點、義式冰淇淋可以吃，大推它們家的義式冰淇淋，有很多不同的巧克力口味能選，在地紅玉紅茶和百香果口味也很讚!

Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡 體驗心得

真的是待一天感覺都不夠用!【Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡 】也太好玩了吧!無論是情侶朋友來拍美肇呃，或是親子旅行互動體驗，這裡通通可以滿足大家的願望，來一趟甜蜜又療癒的旅程!

Conas妮娜巧克力夢想城堡 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

地址： 南投縣埔里鎮桃米路32號

營業時間 : 10:00-17:30

#Conas妮娜巧克力夢想城堡 #中部景點 #日月潭景點 #伴手禮

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food