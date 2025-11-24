> 旅遊 > 紫色童話森林就在苗栗！噢哈娜咖啡屋 Ohana Cafe 打造最夢幻的玻璃屋花園

紫色童話森林就在苗栗！噢哈娜咖啡屋 Ohana Cafe 打造最夢幻的玻璃屋花園

tiger Walker 玩樂季苗栗旅遊西湖景點咖啡廳苗栗景點
2025-11-24 23:41文字：饅頭弟 

噢哈娜咖啡屋 Ohana Cafe 是苗栗近期最受歡迎的拍照系景點。紫色園區、玻璃屋與多個童話造景超級吸睛，非常適合情侶、閨蜜與親子安排一日輕旅行。

說到苗栗最熱門的新景點，位於頭屋鄉的噢哈娜咖啡屋 Ohana Cafe 絕對榜上有名。踏進園區就像走進森林系童話世界，透明玻璃屋灑滿陽光，搭配乾燥花與可愛造景，每個角落都充滿拍照魅力，不論約會、旅拍或獨自放空都能徹底放鬆。

免停車費更方便，入園票券可折抵消費

噢哈娜咖啡屋沒有附設停車場，建議將車停在「遊客服務中心」步行兩分鐘即可抵達，停車免費、還有乾淨公廁可用很貼心。入園門票為 200 元，可折抵 100 元消費；園區營業至 17:30，最晚入園為 17:00。

紫色鳥居、日式雨傘、小熊造景一路驚喜好拍

沿路便能看到醒目的紫色招牌，步入園區後大片紫色景觀立刻吸引視線。日式雨傘搭配小熊擺飾是必拍亮點，紫色鳥居拍起來更增添奇幻氛圍。園內多處景點分布在步道兩側，都讓旅人拍不停。

室內採光明亮舒適，門票可抵下午茶更划算

玻璃屋餐廳位子多、採光好，園內也販售多款周邊商品。人氣抹茶冰與芒果冰清爽順口，附的玻璃罐還能帶回家收藏。聖誕節期間更加入節慶擺設，讓整體氛圍更加可愛溫馨。

幸福花坊像置身國外，草尼馬偶爾現身驚喜加倍

園區最受歡迎的「幸福花坊」充滿歐式花園 vibe，是旅人拍照的熱門景點之一。偶爾還能巧遇園內散步的草尼馬，讓旅拍瞬間增添驚喜感，整個園區不論拍照或散步都相當療癒。

噢哈娜咖啡屋Ohana Cafe 

電話：0988 042 393
營業時間：9：00-17：30，最晚入園時間17：00(每週二，三為公休日 遇國定假日營業 )
餐廳營業時間：9:00~17:00
地址：苗栗縣西湖鄉金獅村2鄰金獅18-5號 

