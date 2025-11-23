南投最歡樂的親子樂園！集元果觀光工廠以百種香蕉及免費 DIY 打造孩子最愛的秘密森林。

南投集元果觀光工廠是近年最熱門的免費親子景點，從百種香蕉生態園、手作 DIY 教室，到可愛的導覽角色與休憩下午茶，一進門就像走進孩子專屬的熱帶自然教室。

集元果觀光工廠位在集集鎮大坪巷，入口明亮好找，園區外附設免費停車場，自駕與大眾運輸都相當便利。由於希望將集集山蕉文化延續下去，園方以「香蕉王國」的故事打造觀光空間，安排森林樂園、親子遊樂區與戶外生態園三大區域，讓一家大小在自然場景中邊玩邊認識香蕉。

百種香蕉生態園像百科全書，輕鬆散步就能長知識

戶外生態園是園區最令人驚喜的亮點，超過百種香蕉從可食用品種到觀賞類型一應俱全。漫步步道能聞到淡淡蕉香，奇特的迷你蕉、花紋蕉與高大蕉叢都附有清楚解說牌，像是一座戶外版的植物圖鑑。可愛的「松鼠爺爺」會穿插園區導覽，以輕鬆口吻講解香蕉知識，讓旅客邊聽邊笑，也邊按下不少快門紀錄園區景色。

DIY 教室人氣最旺，烘焙香氣與手作體驗滿足大小朋友

DIY 教室每天都飄著濃郁烘焙香味，專業老師會從麵團製作到餅乾裝飾一一教學，課程雖採付費制，但材料完整且價格親民，不需要自備任何工具。無論是家庭共作、或與朋友一起旅行，教室裡的手作時光總能替旅程增加更多溫度。

香蕉伯與彩繪場景成為亮點，園區每個角落都很好拍

園內的「香蕉伯」是旅客必拍的角色，他總用親切笑容迎接每位來訪者，搭配園區巨型香蕉、彩色背景板與戶外佈景，為照片添上更豐富的故事感。許多旅客都說，從生態園到教室外，每個場景都像專門為親子家庭打造的天然攝影棚。

下午茶與伴手禮都很誘人，香蕉甜點香氣濃郁又紓壓

逛累後可在園區休息區享受下午茶，香蕉鬆餅外酥內軟、香氣濃郁，搭配滑順的香蕉牛奶最受歡迎。炸物拼盤也很適合多人分享。伴手禮區提供各式香蕉乾、香蕉餅乾與香蕉點心，香味天然濃郁，是不少人到訪後必買的紀念品。

親子遊樂空間超放電，滑梯、沙坑與腳踏車都是亮點

若是帶小朋友同行，園區外的滑梯與沙坑能讓孩子安全玩耍，旁邊兩台復古腳踏車則成為旅客喜愛的打卡角落。整個園區步道平整好走、空間寬敞，從認識植物、生態探索到手作與午後點心，一趟旅程能收集滿滿的回憶。

集元果觀光工廠

地址：台灣南投縣集集鎮大坪巷38號

營業時間：09:00 – 17:30 (週三公休)