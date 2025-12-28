南投魚池田螺屋土雞城，招牌甕缸雞皮脆肉嫩，聚餐合菜高CP值。

南投魚池老字號「日月潭田螺屋土雞城」，是在地人與老司機激推的口袋名單。主打招牌甕缸雞與道地山產料理，價格實惠份量足，上菜速度快，是遊玩日月潭後團體聚餐的最佳選擇。

來到南投魚池鄉，除了欣賞日月潭的湖光山色，更不能錯過隱藏版的在地美食。這間「日月潭田螺屋土雞城」外觀樸實無華，隱身於民宅後方，卻是許多內行老司機帶路的必訪餐廳。雖然沒有華麗的裝潢，但憑藉著道地的山產野味與濃濃的人情味，每到用餐時刻總是座無虛席。無論是家庭旅遊、朋友聚會或公司團體，這裡豐盛的合菜、公開透明的價格與親切的服務，絕對能滿足饕客的胃，是當地相當值得一試的餐廳。

魚池鄉隱藏版美食，停車需留意廟方規定

餐廳位於南投魚池鄉文正巷，地點雖然醒目，但停車是一大考驗。要注意旁邊的廟方停車場並不對外開放，停車前務必確認清楚位置。抵達門口後，別被外面的住宅外觀迷惑，勇敢往裡面走才是餐廳所在。雖然是老字號土雞城，環境走的是傳統圓桌與大方桌風格，樸實簡單卻充滿熱鬧的台式家庭聚餐氛圍，非常適合多人一同享用。

招牌甕缸雞皮脆肉嫩，枸杞雞湯甘甜暖胃

入座後率先登場的「山珍枸杞紅棗雞湯」，湯頭溫潤鮮美，雞肉結實不柴，美味程度直逼九十分，瞬間暖胃開胃。緊接著是招牌必點的「甕缸雞」，利用傳統甕缸燒烤技術，將外皮烤至金黃油亮且微酥。一口咬下，能感受到被牢牢鎖住的雞汁在口中爆發，肉質鮮嫩多汁，完全不乾澀，絕對是來到這裡不可錯過的鎮店之寶。

肥嫩爌肉刈包DIY，入口即化鹹香迷人

這道看似肥膩的爌肉，入口後卻是驚為天人的美味。肥肉部分入口即化，瘦肉則保有口感且不乾柴。搭配熱騰騰的刈包皮，依照個人喜好加入花生粉與酸菜，就是最經典的台式美味。不過建議配料要單純，若貪心放入筍子，反而會蓋掉酸菜與爌肉的鹹香風采，單純享受那份油潤與花生粉的香氣才是王道。

鮮美大蝦清蒸魚，糖醋排骨酸甜下飯

雖然南投不靠海，但這裡的海鮮料理依然表現不俗。盤中的蝦子個頭碩大且新鮮，調味恰到好處；清蒸魚加入了破布子提味，鹹香中帶出魚肉的鮮嫩甘甜。另外還有酸度微酸、甜度明顯的「糖醋排骨」，肉質嫩口並帶有芝麻香氣，非常下飯。至於那道口感近似豬肉的料理，據團友說是鴕鳥肉，也是餐桌上口感獨特的話題菜色之一。

豆豉山蘇三杯魚，上菜迅速服務親切

山產店必備的「豆豉山蘇」調味不錯，可惜當天的山蘇口感稍老，部分帶有纖維感，美中不足。另一道以三杯方式料理的魚肉，醬汁香氣濃郁，讓鮮味更加提升。餐後甜點則是簡單方便的水果果凍。整體而言，田螺屋的服務親切且上菜速度極快，雖然環境台味十足，但憑藉著高 CP 值的美味合菜，成功收服了在地人與遊客的心。

日月潭田螺屋土雞城

地址：555南投縣魚池鄉文正巷5之12號

電話：0492898829

時間：10:30–14:30、16:30–20:30

延伸閱讀