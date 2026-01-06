CoCo買一送一！CoCo粉角鮮奶茶一日買一送一，莓好雙果茶2杯99元天天優惠。

CoCo都可年度第一波優惠！1/7CoCo好友日推出粉角鮮奶茶買一送一好友日活動，搭配冬季限定任2杯99元優惠，冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶一次喝。CoCo買一送一喝起來！這次CoCo在2026/1/7推出週三好友日限定活動，主打咀嚼系飲品「粉角鮮奶茶」買一送一，同時再推出冬季任選雙杯99元優惠組合，本次飲品選擇中加入超人氣冬季飲品「冬韻擂焙珍奶」、草莓季「莓好雙果茶」，讓粉絲們趁天天喝都有優惠。
粉角鮮奶茶買一送一登場咀嚼系飲料控必喝的CoCo「粉角鮮奶茶」選用現煮粉角，煮後再以蜜糖入味，呈現金黃透亮、口感 Q 彈的嚼感表現。這次在1/7 週三好友日當天推出粉角鮮奶茶買一送一，線上領券可享「粉角鮮奶茶(L)」第二杯0元優惠，2杯只要75 元，每人可領2張券，冰熱任選，粉絲們小週末跟同事一起喝兩杯剛剛好。
冬季雙杯99元暖心選擇不只買一送一優惠，CoCo都可自 2026/1/5至2/28，推出「冬季任 2 杯 99 元」優惠組合，粉絲們在指定飲品中任選任搭都可享99元優惠價，這次新增冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶等冬季限定飲品，此外還有超人氣28茉輕乳茶、21歲輕檸烏龍、日焙珍珠奶茶，飲料控天天喝都有優惠。
CoCo好友日粉角鮮奶茶買一送一 優惠資訊
活動日期：2026/1/7 都可訂線上獨享優惠
活動平台：透過官方 LINE 或在都可訂線上點購
活動內容：憑優惠券可享「粉角鮮奶茶(L)」第二杯0元優惠。
CoCo 都可任 2 杯 99 活動資訊活動日期：2026/1/5-2026/2/28 依各街邊店營業時間
活動平台：臨櫃點餐、都可訂線上點購(商場門市/部分門市無售，請以各店供應為準)
活動內容：指定飲品任選兩杯享99元組合價。
指定品項：冬韻擂焙珍奶(L)、莓好雙果茶(L)、28 茉輕乳茶(L)、21歲輕檸烏龍 (L)、日焙珍珠奶茶(L)
飲料控必喝飲料新話題
