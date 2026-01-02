珍煮丹3天買一送一！珍煮丹3天買一送一狂喝12杯，黑糖珍珠鮮奶 黑糖檸檬冬瓜必喝。

珍煮丹生日慶，連續3天推出指定飲品買一送一，人氣必喝珍煮丹黑糖珍珠鮮奶、黑糖檸檬冬瓜、煮母奶茶，珍煮丹買一送一喝起來。

珍煮丹買一送一要喝！飲料控、珍奶控心目中最經典的「黑糖珍珠鮮奶」珍煮丹，這次為了慶祝17歲生日，特別在1/8起推出三天限定的生日活動，3天有3款指定飲料買一送一，邀粉絲一起回顧這一路走來的經典滋味。珍煮丹經店必喝黑糖珍珠鮮奶、無咖啡因的黑糖檸檬冬瓜、奶茶控必喝煮母奶茶，3天最多12杯喝起來。



▲珍煮丹迎來17週年，推出三天限定買一送一活動，集結黑糖珍珠鮮奶、黑糖檸檬冬瓜與煮母奶茶陪粉絲過生日。





生日慶指定飲品買一送一

▲珍煮丹17週年指定飲品輪番登場，1/8-1/10每天一款買一送一，從黑糖珍珠鮮奶一路喝到煮母奶茶。

珍煮丹迎來17週年，珍煮丹在1/8-1/10推出三天指定飲品買一送一活動，每天一款指定飲品買一送一。1/8首日由人氣TOP.1的「黑糖珍珠鮮奶」領軍，使用自炒黑糖蜜搭配0.85cm珍珠與鮮奶，珍奶控經典必喝。第二天推出無咖啡因「黑糖檸檬冬瓜」買一送一，第三天則有經典「煮母奶茶」，以烏瓦錫蘭紅茶為基底，讓粉絲每天都有不同選擇。





珍煮丹買一送一 每人最多喝12杯

▲珍煮丹買一送一活動需加入 ocard 會員領券使用，三天最多買6送6，飲料控揪團喝更有感。

珍煮丹17週年買一送一

本次珍煮丹買一送一活動期間在1/8-1/10，粉絲們需要先加入珍煮丹 ocard 會員、並領取指定優惠券，至全台門市購買當日指定品項並完成核銷即可使用。每張券限購一組兩杯，每人每日限購兩組，相當於3天最多買6送6，讓飲料控揪團喝珍煮丹單買一送一。活動期間：2026/1/8-1/10活動內容：加入珍煮丹 ocard 會員、並領取指定優惠券，享每日一款指定飲品買一送一活動品項：1/8：黑糖珍珠鮮奶1/9：黑糖檸檬冬瓜1/10：煮母奶茶優惠券說明：1、即日起，加入珍煮丹 ocard 會員領取優惠券，至全台珍煮丹門市購買當日指定品項並使用優惠券，即可享買一送一優惠。一張券限購一組（即 2 杯），每人限購兩組（共 4 杯）。

2、買一送一限指定同品項Ｌ杯，一張券限購一組（即 2杯），「每人」限購兩組（共 4 杯），當場一次領取無法寄杯。不適用於門市外送、線上點餐平台。