最強奶蓋手搖杯！走杯CUPFY插旗圓山花博，5大奶蓋口味 自製燕麥奶升級不加價。

最強奶蓋手搖杯走杯 CUPFY搬遷至台北圓山花博園區，主打環保健康手搖杯，不只減糖、無添加，還有多款奶蓋風味可以選擇，飲料控新歡加一。

最強奶蓋手搖杯在圓山！香港來台的「走杯 CUPFY」創辦人Amy特別為飲料控打造更健康、也更療癒奢華的手搖杯喝法，提供香草籽、柚香、芝麻奶蓋、奧利奧、提拉米蘇等多款奶蓋飲品，搭配高品質台灣茶。近期「走杯」從四四南村搬遷到圓山花博「集食行樂」，窩客島帶你看怎麼點、怎麼喝最享受。



▲走杯 CUPFY 從四四南村搬遷到圓山花博「集食行樂」，粉絲可以在新據點輕鬆享受健康奶蓋茶（攝影：張人尹）



▲香草籽、柚香、芝麻、奧利奧與提拉米蘇奶蓋飲品，搭配台灣高品質茶底，每一口都充滿甜蜜層次（攝影：張人尹）

健康茶飲與環保理念兼顧的品牌特色

▲走杯 CUPFY 鼓勵粉絲自備杯子，採用紙杯與可自然分解的 TPS 木薯吸管，兼顧環保與便利（攝影：張人尹）

在地台灣原料打造高品質茶飲體驗

▲店家自製愛玉、仙草與燕麥奶，升級不加價，提供粉絲多元選擇（攝影：張人尹）

麥芽糖醇 燕麥奶滿足更多飲料需求

▲可選擇麥芽糖醇替代砂糖，低熱量甜度設計接近手搖杯微糖，兼顧健康與口感（攝影：張人尹）

品牌創辦人Amy多年前從香港來台，「走杯 CUPFY」品牌強調環保、強調健康，「走杯」命名指環保不只用塑膠杯，，鼓勵粉絲自備杯子，使用紙杯及可自然分解的 TPS 木薯吸管，減少塑膠使用。走杯也特別滿足控糖者的需求，使用蔗糖、麥芽糖醇取代砂糖，同時採用新鮮食材、單純無添加的配方，環保健康的同時，風味還更加分。在原料選擇上，「走杯 CUPFY」高比例使用台灣食材原料，包含台灣茶葉、台灣水果，以及台灣在地小農鮮乳吉蒸牧場鮮奶等。茶葉與水果皆選用頂級原料，走向健康、純粹的風味表現。在飲品配料也多是店家自製，像是愛玉、仙草等配料，連燕麥奶也自行製作，並提供升級不加價的選項。針對控糖需求，品牌在甜度設計上也下足功夫。除了蔗糖外，可改以麥芽糖醇取代砂糖，讓糖尿病患者或需控制血糖的粉絲也能安心飲用。走杯菜單設定的正常甜度約等同於一般手搖杯的微糖，熱量相對較低，點餐時幾乎不需要再額外調整甜度。鮮奶亦可更換為自製燕麥奶，讓乳糖不耐症的粉絲也能盡情喝。





走杯推薦必喝奶蓋系列

▲奶蓋系列推薦「香草籽奶蓋」、「芝麻奶蓋」、「提拉米蘇奶蓋」與「柚香奶蓋」，濃郁卻不厚重，提升茶香層次（攝影：張人尹）



▲鮮奶可更換自製燕麥奶，乳糖不耐症粉絲也能安心享用奶蓋與茶飲（攝影：張人尹）





提到走杯必喝飲品，「奶蓋系列」每一杯都有主角光環，Amy以法式甜點背景，延伸設計出多款奶蓋飲品，包含經典人氣「香草籽奶蓋」推薦搭配紅烏龍基底，濃郁系「芝麻奶蓋」搭配紅烏龍，還有如同用喝的甜點「柚香奶蓋」搭配金萱打造抹茶拿鐵風味，大人系「提拉米蘇奶蓋」則還原馬斯卡彭起司與可可風味，還有一款無咖啡因的「香草蘭鹹奶油 洛神花」，奶蓋口味多變、質地濃郁卻不顯厚重油膩，更襯托出基底茶香、咖啡香氣。

走杯清爽茶底 台灣茶喝不膩

▲清爽茶底如金鑽鳳梨綠、凍檸紅、梅果茉莉綠及鮮萊姆愛玉，滿足喜愛水果茶與純茶的粉絲（攝影：張人尹）



▲走杯 CUPFY 從四四南村搬遷到圓山花博「集食行樂」，粉絲可以在新據點輕鬆享受健康奶蓋茶（攝影：張人尹）





走杯 CUPFY 門市資訊

如果偏好清爽取向，則推薦水果茶系列，像是使用台灣在地食材的「金鑽鳳梨的鳳梨綠」、神還原香港凍檸茶的「凍檸紅」、特調梅醬的「梅果茉莉綠」，以及加入自製愛玉的「鮮萊姆愛玉」，成為不少粉絲的固定名單。不論是純茶、奶茶、水果茶、或是奶蓋等系列飲品，都能喝到品牌對於食材的堅持，讓飲料控通通收進口袋名單，一次一杯把菜單都喝過一輪。地址：台北市中山區玉門街1號 MAJI 集食行樂1樓





走杯 CUPFY推薦必喝

香草籽鹹奶油+紅烏龍



柚香金萱+黃金烏龍



提拉米蘇+烏龍茶



走杯凍檸紅



芝麻奶蓋+紅烏龍（換燕麥奶）



飲料控必喝飲料新話題

