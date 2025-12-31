奶茶控開喝！清心福全4大奶茶跨年優惠，珍珠奶茶 粉圓奶茶第二杯折10元。

奶茶控必喝清心福全年末奶茶優惠，全台門市指定奶茶第二杯折10元，四款經典奶茶可自由搭配，跨年手搖飲話題喝起來。

▲清心福全以熟悉的手搖飲節奏，成為粉絲年底聚會與日常片刻的陪伴選擇。



▲清心福全在歲末推出年末限定優惠，用經典奶茶陪粉絲度過跨年與迎新時刻。

奶茶控的跨年奶茶優惠！這次清心福全特別為奶茶控準備年末限定的小確幸，用熟悉的奶茶滋味陪粉絲迎接新年。在12/31至1/6期間，全台清心福全門市同步推出指定奶茶「第二杯現折10元」優惠，超人氣奶茶、珍奶等4款飲品，讓奶茶控跨年、元旦放家揪團約喝清心福全。





清心福全奶茶第二杯折扣

▲清心福全年末優惠採第二杯折10元設計，兩杯可自由混搭更有彈性。

這次清心福全年末優惠自2025年12月31日至2026年1月6日登場，活動期間於全台清心福全門市購買指定奶茶品項「錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶、粉圓奶茶」，第二杯可現折10元，且兩杯可自由搭配不同口味。不論是一人喝兩杯，或與親友分著喝，都能彈性運用這波優惠。





清心福全4款經典奶茶

▲清心福全錫蘭奶紅與椰果奶茶，以經典茶香與清爽配料呈現不同風味。

清心福全 跨年奶茶優惠活動資訊

飲料控必喝優惠 飲料新話題喝起來

這次清心福全優惠活動精選4款人氣奶茶喝法，包含經典「錫蘭奶紅」，以及咀嚼系加料奶茶「椰果奶茶、珍珠奶茶、粉圓奶茶」四款經典品項，皆以錫蘭紅茶為基底，搭配不同配料呈現差異口感。從純粹茶香到咀嚼層次，粉絲可依喜好選擇，也能趁優惠一次嘗試不同組合。活動期間：自12月31日起至2026年1月6日止活動內容：凡於全台門市購買指定四款奶茶飲品，第二杯即可折抵10元，且兩杯可自由混搭不同品項。活動品項：錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶、粉圓奶茶

