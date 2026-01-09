快電商攜手寵物公園募糧7300公斤！毛起來愛公益活動一個月助3萬隻毛孩溫飽。

快電商攜手寵物公園發起募糧公益，夏和熙號召Energy等眾星響應，一個月募得7300公斤飼料助浪浪溫飽過冬。

在這個歲末年終的寒冬時節，一股溫暖的力量正在全台灣蔓延，由知名電商平台「快電商」首度跨界攜手實體通路霸主「寵物公園」以及廣播媒體「Hit Fm」，共同發起了名為「毛起來愛 飽飽不孤單」的年度大型公益行動，這場活動不僅僅是一次簡單的物資捐贈，更是透過企業資源的深度整合，將線上消費與線下實體門市的力量串聯起來，號召全民一同關注流浪動物議題，活動開跑至今短短一個月，便已成功募集超過7300公斤的愛心飼料，將滿滿的愛送到全台超過200個園區，讓3萬隻無家可歸的毛小孩能夠在寒冬中求得溫飽。

▲快電商創辦人偕同萬達寵物執行長李俊廣、副執行長羅至玄與愛心大使們合力搬運飼料至狗園，用行動支援浪浪。圖／快電商提供；窩客島整理



夏和熙領軍Energy與群星響應 用影響力凝聚社會愛心

本次公益計畫的一大亮點，便是強大的全明星陣容，由向來熱心公益的藝人夏和熙擔任愛心總召，他深知單靠個人的力量有限，因此號召了當紅團體Energy以及丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等知名歌手擔任愛心大使，連同Hit Fm「HIT 週末」DJ Gigi也熱情響應，眾星們不僅在鏡頭前呼籲，更親身投入宣傳行列，希望透過自身的公眾影響力，將「領養不棄養」以及「愛心捐糧」的觀念傳遞給更多年輕族群，夏和熙表示希望能藉由藝人的聲量，凝聚更多社會善意，將粉絲對偶像的支持轉化為對流浪動物最實際的幫助，讓這份愛心行動在社群媒體上引發廣大迴響。

線上線下全通路整合 打造最即時的善意循環

有別於傳統公益活動往往面臨物資配送困難或捐贈管道繁瑣的問題，快電商創辦人森田與Vic陳雋希這次展現了企業家的前瞻思維，將電商系統的高效率與實體通路的便利性完美結合，民眾除了可以透過CHECK2CHECK與快電商官網的公益專區線上認購愛心飼料，也能直接走進全台寵物公園門市進行實體捐贈，打破了時間與空間的限制，Vic陳雋希指出這種線上系統與線下通路的整合，能讓民眾的善意即時轉化為實際物資，以最快速度送到最需要幫助的浪浪園區，而聯合創辦人丫頭詹子晴也親自走訪園區，她期望透過每年持續舉辦這樣的活動，讓傳遞愛心成為大眾生活的一部分，創造出正向的社會循環。

▲毛起來愛」公益活動集結Energy等眾多藝人與企業代表，共同號召全民集糧，讓浪浪飽飽不孤單。圖／快電商提供；窩客島整理

落實企業社會責任 每一箱包裹都是傳遞溫暖的載體

除了大型的募糧活動，主辦單位更將公益理念落實到日常營運的細節之中，快電商特別推出了專屬的「公益膠帶」，在活動期間內所有的出貨外箱都會貼上這款特製膠帶，讓每一次的網購配送都成為傳遞關懷流浪動物理念的行動，這種將公益融入商業流程的巧思，不僅提醒了消費者關注弱勢生命，也展現了品牌對於社會責任的長期承諾，所有募集到的愛心糧食將全數捐贈給非營利組織「ARTT 台灣動物緊急救援小組」，確保每一份愛心都能精準地幫助到真正需要援助的生命，本次活動更獲得7-ELEVEN、CHARGESPOT等多方單位的跨界支持，展現了台灣社會在面對生命議題時團結一致的溫暖底蘊。

毛起來愛 飽飽不孤單

活動時間： 即日起

活動內容：

快電商攜手Hit Fm、寵物公園發起公益募糧行動。

民眾可透過CHECK2CHECK、快電商官網線上認購愛心飼料。

可前往全台寵物公園門市進行實體捐贈。

募集糧食將全數捐贈予「ARTT 台灣動物緊急救援小組」。

活動期間快電商出貨外箱將貼上專屬公益膠帶。

線上認購： CHECK2CHECK 官網、快電商官網公益專區

實體門市： 全台寵物公園門市

這份愛心行動不僅止於此，想知道還有哪些企業與藝人正默默為社會角落付出，請繼續閱讀以下報導

推薦閱讀：汪喵星球攜手台灣偵搜犬協會！推出2025全民安心捐款行動，支持搜救犬守護家庭團圓。