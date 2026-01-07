矮袋鼠隨行杯爆萌！樂扣樂扣DINOTAENG聯名，保溫杯 提袋超實用。

樂扣樂扣攜手人氣IP DINOTAENG呆萌町推出台灣限定聯名「ONE MORE BITE」，從隨行杯到便當盒一次到位，直營門市加碼85折起優惠。
矮袋鼠DINOTAENG新聯名超療癒！生活壓力大，就需要各種療癒小物陪伴大家度過每一天，樂扣樂扣首度攜手人氣IP DINOTAENG呆萌町，推出台灣限定首發聯名系列「ONE MORE BITE」，以QUOKKA與BOBO雙主角為核心，打造甜點系風格的日常用品。全系列涵蓋隨行杯、保溫杯、便當盒與萬用提袋等十餘款商品，從上班族手搖飲到便當族通勤需求一次包辦，即日起於全台門市與各大線上通路開賣，價格落在349元至899元，直營門市同步推出85折起優惠與滿額贈袋活動，讓粉絲免代購就能輕鬆入手台灣限定療癒好物。
樂扣樂扣台灣限定DINOTAENG聯名一次看
此次聯名以「下午茶派對」為靈感，透過QUOKKA的樂觀冒失與BOBO的溫柔陪伴，勾勒出貼近日常的療癒畫面。「ONE MORE BITE」主題首次於台灣亮相，象徵在忙碌生活中替自己多留一口幸福的生活儀式感。設計融入甜點元素與柔和配色，從杯身圖案到配件細節都充滿故事感，不只適合喝咖啡與手搖飲，也讓便當與外出收納變得更有陪伴感，成為通勤與日常生活中能默默療癒情緒的小亮點。
從手搖飲到便當族全系列實用
DINOTAENG呆萌町系列在品項規劃上強調情境完整性，從750ml吸管杯、耐熱玻璃隨行杯到480ml保溫杯，滿足冷熱飲需求，同步推出可微波不鏽鋼隔熱便當盒與萬用提袋，照顧上班族與學生族群的外食與通勤習慣。材質選用Tritan與304不鏽鋼，兼顧安全與清潔便利性，加上粉嫩配色與實用細節設計，不論是日常使用或作為療癒系送禮，都具備高度實用與收藏價值。
樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名系列周邊
- DINOTAENG 呆萌町「嚼對FUN飲吸管杯」
容量750ml，顏色藍、綠、粉、黃
售價：889元
- DINOTAENG 呆萌町「清新手提耐熱玻璃隨行杯」
容量500ml，顏色綠、黃
售價：599元
- DINOTAENG 呆萌町「簡約彈蓋保溫杯」
容量480ml，顏色白、米黃
售價：899元
- DINOTAENG 呆萌町「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」
容量800ml
售價：599元
- DINOTAENG 呆萌町「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」
容量1200ml
售價：685元
- DINOTAENG 呆萌町「萬用提袋」
顏色藍、黃
售價：349元
樂扣樂扣直營門市、樂扣樂扣官網、家樂福、寶雅、楓康、康是美、誠品生活、屈臣氏、全國電子、啄木鳥、金興發、光南、9乘9、金玉堂、墊腳石、統一超商、MOMO、蝦皮、PCHOME、YAHOO、博客來及各大通路的網購平台
