矮袋鼠隨行杯爆萌！樂扣樂扣DINOTAENG聯名，保溫杯 提袋超實用。

樂扣樂扣攜手人氣IP DINOTAENG呆萌町推出台灣限定聯名「ONE MORE BITE」，從隨行杯到便當盒一次到位，直營門市加碼85折起優惠。

矮袋鼠DINOTAENG新聯名超療癒！生活壓力大，就需要各種療癒小物陪伴大家度過每一天，樂扣樂扣首度攜手人氣IP DINOTAENG呆萌町，推出台灣限定首發聯名系列「ONE MORE BITE」，以QUOKKA與BOBO雙主角為核心，打造甜點系風格的日常用品。全系列涵蓋隨行杯、保溫杯、便當盒與萬用提袋等十餘款商品，從上班族手搖飲到便當族通勤需求一次包辦，即日起於全台門市與各大線上通路開賣，價格落在349元至899元，直營門市同步推出85折起優惠與滿額贈袋活動，讓粉絲免代購就能輕鬆入手台灣限定療癒好物。

▲滿足大家日常所需樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名款。 ▲樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名周邊共有6款實用小物。





樂扣樂扣台灣限定DINOTAENG聯名一次看

此次聯名以「下午茶派對」為靈感，透過QUOKKA的樂觀冒失與BOBO的溫柔陪伴，勾勒出貼近日常的療癒畫面。「ONE MORE BITE」主題首次於台灣亮相，象徵在忙碌生活中替自己多留一口幸福的生活儀式感。設計融入甜點元素與柔和配色，從杯身圖案到配件細節都充滿故事感，不只適合喝咖啡與手搖飲，也讓便當與外出收納變得更有陪伴感，成為通勤與日常生活中能默默療癒情緒的小亮點。

▲飲料控不能錯過超萌樂扣樂扣「DINOTAENG嚼對FUN飲吸管杯」，帶環保杯買飲料還能現折5元。





從手搖飲到便當族全系列實用

DINOTAENG呆萌町系列在品項規劃上強調情境完整性，從750ml吸管杯、耐熱玻璃隨行杯到480ml保溫杯，滿足冷熱飲需求，同步推出可微波不鏽鋼隔熱便當盒與萬用提袋，照顧上班族與學生族群的外食與通勤習慣。材質選用Tritan與304不鏽鋼，兼顧安全與清潔便利性，加上粉嫩配色與實用細節設計，不論是日常使用或作為療癒系送禮，都具備高度實用與收藏價值。

▲樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名款於家樂福、寶雅、康是美等通路販售。

樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名系列周邊

DINOTAENG 呆萌町「嚼對FUN飲吸管杯」

容量750ml，顏色藍、綠、粉、黃

售價：889元





DINOTAENG 呆萌町「清新手提耐熱玻璃隨行杯」

容量500ml，顏色綠、黃

售價：599元





DINOTAENG 呆萌町「簡約彈蓋保溫杯」

容量480ml，顏色白、米黃

售價：899元





DINOTAENG 呆萌町「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」

容量800ml

售價：599元





DINOTAENG 呆萌町「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」

容量1200ml

售價：685元





DINOTAENG 呆萌町「萬用提袋」

顏色藍、黃

售價：349元





樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名系列 販售通路

樂扣樂扣直營門市、樂扣樂扣官網、家樂福、寶雅、楓康、康是美、誠品生活、屈臣氏、全國電子、啄木鳥、金興發、光南、9乘9、金玉堂、墊腳石、統一超商、MOMO、蝦皮、PCHOME、YAHOO、博客來及各大通路的網購平台

更多樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名系列照片

▲樂扣樂扣DINOTAENG呆萌町系列「微波不鏽鋼隔熱便當盒」，由矮袋鼠陪你吃飯。 ▲樂扣樂扣DINOTAENG 呆萌町聯名480ml保溫杯，寒流來襲很需要。