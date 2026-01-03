▲13間必逛可愛快閃店！2026可愛IP快閃店清單，吉伊卡哇寶寶 褲褲兔 史努比 拉拉熊買爆。

鐵粉買爆13間可愛IP快閃店！放假逛街衝哪裡逛、哪裡買，不怕沒有靈感，窩客島整理台北13間2026年初必逛快閃店清單，最好買的史努比快閃店、首次來台的吉伊卡哇寶寶快閃店，還有即將結束的帕比順順SUNSUN、JOGUMAN超人快閃店，這次窩客島帶你一起買到錢包破洞。
史努比台北跨年快閃店這次史努比台北跨年快閃店最大亮點，就是多款以臺北地標為靈感的城市限定設計，史努比與查理布朗化身觀光客，造訪台北101、臺北大巨蛋、西門紅樓與貓纜等場景，通通變成實用又好搭的周邊商品。現場共推出10款臺北跨年限定商品，包含T恤、票卡夾、馬克杯、帆布袋與帽款，全數僅在快閃店販售。逛街途中順路入店，很容易一不小心就多帶幾樣回家。
史努比＆兄弟台北跨年快閃店活動資訊地點：香堤大道北段 新光A8與微風松高間
活動期間：2025年12月17日 至 2026年1月18日
全文介紹：史努比台北跨年快閃店！信義區免費入場搶買，10款台北限定史努比要搶。
史努比港式飲茶快閃店史努比港點推車超可愛！港點主題「史努比港式飲茶快閃店」即日起在華山文創園區登場，快閃店不只有超大、超可愛菠蘿油史努比氣偶打卡點，還有多款港式風格史努比、歐拉夫玩偶吊飾等上百款周邊，甚至更推出印有角色造型的「史努比雞蛋仔」，這次窩客島整理「史努比港式飲茶快閃店」13款必買推薦，帶史努比控搶先逛。
史努比港式飲茶快閃店活動資訊活動時間：2025/12/12(五)~2026/04/06(一)
活動地點：華山1914文化創意產業園區
全文介紹：史努比港式飲茶快閃店！史努比13款周邊推薦，睡衣歐拉夫 史努比雞蛋仔必買。
吉伊卡哇Baby快閃店這次吉伊卡哇也將陸續在台灣推出2大主題快閃店，在12/27與專賣店同步登場的是「Chiikawa Baby」吉伊卡哇寶寶系列快閃店，首次以可愛寶寶造型來台灣與粉絲們見面，超萌吉伊、小八、烏薩奇等角色都換上超萌寶寶造型，在台北華山快閃登場，讓粉絲們母愛大爆發。
Chiikawa Baby POP UP SHOP 華山快閃店資訊活動期間：2025.12.27(六) – 2026.3.1(日)
活動地點：華山1914文創產業園區 中4A館
全文介紹：吉伊卡哇3間一次看！吉伊卡哇寶寶快閃店 吉伊卡哇X三麗鷗，吉伊卡哇專賣店台北開幕。
拉拉熊海外限定巡迴展拉拉熊特展必衝！為迎接拉拉熊動畫化消息正式公布，海外限定巡迴展「Rilakkuma is always by your side 2025」台灣站即日起正式在華山登場。這次拉拉熊展覽以回家與甜美日常為主題，粉絲必買展場限定周邊、最新拉拉熊愛美系列周邊、超萌拉拉熊壽司周邊必買，讓粉絲在展場中感受被拉拉熊陪伴的療癒時光。
拉拉熊特展Rilakkuma is always by your side 2025活動期間：2025/12/26-2026/04/06
活動地點：華山文創園區 中7B館
全文介紹：拉拉熊特展在華山！展場限定新品必買，拉拉熊愛美系列 拉拉熊壽司系列超萌。
褲褲兔快閃店褲褲兔快閃店在華山！來自日本的原創角色「褲褲兔」，以倒楣卻努力的日常模樣圈粉無數，粉絲們看到都會心一笑。這次「褲褲兔」首次以快閃店形式登陸華山，現場結合餐飲、拍照場景、集章體驗與多款限定周邊，還有拍貼機、限定滿額贈與特典，讓粉絲能邊逛、邊拍、邊收藏。
褲褲兔快閃店 活動資訊活動日期：2025年12月25日（四）-- 2026年2月23日（一）
地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
全文介紹：褲褲兔快閃店在華山！褲褲兔貓咪打卡點 褲褲兔造型雞蛋糕，限定周邊免費送。
哈利波特快閃店哈利波特粉絲衝中山站朝聖！由普泰主辦的「哈利波特」快閃店於2025/12/12-2026/3/1進駐台北誠品R79，以場景重現結合大量周邊商品的形式登場。這次哈利波特快閃店結合粉絲熟悉的電影畫面與學院元素，設置超美拍照空間、並帶來近60款商品，不只讓中山地下街多了一股濃厚的奇幻氛圍，也讓粉絲們揪團拍美照、買周邊。
哈利波特快閃店活動資訊
展覽日期：2025年12月12日 - 2026年3月1日
展覽地點：台北誠品R79／中山地下街 (地址：台北市大同區南京西路16號B1)全文介紹：哈利波特快閃店在中山！超美霍格華茲打卡點，60款哈利波特商品一次看。
放克牙寶快閃店醜萌當道放克牙寶快閃店全台首戰免費入場拍！「Fuggler放克牙寶」終於在台北現身，，直接把英國爆紅的醜萌牙齒怪獸搬進新光三越台北南西店。這次活動於即日起至2026年1月18日期間限定，不但免費入場，還結合八大拍照點、巨型公仔、近兩百款周邊與抽獎機，讓粉絲、家庭客和喜歡打卡的讀者都能輕鬆玩一整天。
Fuggler放克牙寶快閃店 活動資訊活動期間：2025/12/4～2026/1/18
地址：台北市中山區南京西路12號，新光三越台北南西一館9樓活動會館
全文介紹：放克牙寶快閃中山站！200款牙寶周邊免費入場搶，8大打卡點醜萌爆襲。
勾卡KKOTKA矮袋鼠快閃店韓國矮袋鼠再加一！萌系角色「勾卡KKOTKA」這次正式來台開設快閃店，用呆萌系、逗趣表情的貪吃矮袋鼠擄獲粉絲。這次「勾卡KKOTKA快閃店」自12/15起於台北Dream Plaza登場，設置大型裝置、並且帶來70款豐富周邊，從角色日常情境延伸出的商品設計，讓粉絲在逛展要拍、要打卡。
勾卡KKOTKA快閃店活動資訊展覽日期：2025年12月15日 - 2026年1月25日
展覽地點：台北Dream Plaza 5F (地址：臺北市信義區松高路11號5樓)
全文介紹：信義區矮袋鼠快閃店！超呆萌「勾卡KKOTKA」韓國角色首次來台，70款快閃店限定周邊必買。
帕比順順SUNSUN快閃店帕比順順快閃店在三創！這次三創一次帶來3間日本超人氣IP快閃店，其中包含Z世代爆紅「帕比順順 PUPPET SUNSUN」，還有療癒系角色「朗萌綺盟 nandemo ikimono」及「瑪芬角落 MUFFIN CORNER」，從12/4到2026年1月5日限時登場。三大快閃店以各自獨特的世界觀，打造超萌打卡點與近百款限定周邊，尤其帕比順順快閃店在第一天就吸引粉絲擠爆、買爆。
帕比順順、朗萌綺盟、瑪芬角落 快閃店活動資訊
日期：2025年12月4日 - 2026年1月5日
地點：三創生活園區一樓十二立方（台北市中正區市民大道三段2號1樓）
全文介紹：帕比順順SUNSUN粉絲擠爆三創！順順玩偶 毛絨絨徽章必買，3間三創快閃店一次逛。
JOGUMAN超人快閃店JOGUMAN恐龍鐵粉買爆！韓國人氣 IP「JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP」主題快閃店，自12/4起於三創生活園區 限時登場。這次以超人做為主題，將 BRACHIO 與 WOODY 化身可愛的鄰居超人與大家見面，現場推出超過30款周邊商品，並設有「主題拍貼機」和「超人拳擊機挑戰」等趣味互動裝置，讓粉絲們邊玩、邊買、邊打卡。
JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO 快閃店活動資訊日期：2025.12.04（四）— 2026.01.05（一）
地點：三創生活園區 十二立方1F（入口處）台北市中正區市民大道三段 2 號 1F
全文介紹：JOGUMAN超人快閃店！三創JOGUMAN超人主題30款周邊，聖誕禮物小物必買。
韓國object快閃店韓國小物買爆！來自韓國首爾的選物品牌object，這次聖誕節在台北華山打造限定快閃店，以「我的朋友呀 – 우리의 친구야」作為主題，推出台北限定版「珍奶、小籠包、藍白拖」等造型布貼，粉絲可以自行DIY設計專屬的飲料提袋、吊飾等小物，此外還有不同創作者的品牌選物，聖誕禮物就衝華山買起來。
object pop-up store 華山快閃店活動資訊門市資訊：華山1914文化創意產業園區 玻璃屋
快閃期間：2025 年 11 月 27 日（四）－ 2026 年 1 月 18 日（日）
全文介紹：DIY布貼飲料提袋！韓國文青小物object快閃華山，崔高興玩偶 珍奶藍白拖飲料袋DIY。
動物方城市2快閃店動物方城市2快閃店在南港！這次配合電影「動物方城市2」 即將上映，威秀影城直接把動物方城市搬進台北市，在南港LaLaport 威秀影城打造期間限定店，還原電影場景設置了「城市區」與「沼澤市場區」兩大主題打卡點，以及多款萌系周邊小物，無論是玩偶、吊飾，還有可以DIY製作市民證、城市日報等專屬小物，粉絲看電影前先朝聖。
動物方城市2快閃店活動資訊
時間：2025/11/21 15:00 起至 2026/1/4
地點：台北南港 LaLaport威秀影城（台北市南港區經貿二路131號5F）
全文介紹：動物方城市2快閃店在南港LaLaport！尼克茱蒂玩偶必買，DIY市民證必玩。
酷洛米 20 週年快閃店三麗鷗人氣角色「酷洛米」迎來20週年，台北站快閃展覽於松山文創園區藝巷空間登場，從2025/12/20一路展出至2026/3/15，全館免費入場。展覽以台北限定全新主視覺為核心，結合松菸紅磚老建築、舊倉庫紋理與周邊都會氣息，打造帶有人文感與時尚氛圍的沉浸式展區。現場規劃多處主題打卡牆，讓粉絲在展覽動線中感受酷洛米「酷中帶可愛」的20週年形象轉變。除了展覽空間呈現角色世界觀，也同步展示20週年系列設計概念，讓粉絲在參觀之餘，能完整感受這場結合文化場域與角色魅力的期間限定展覽。
酷洛米20週年快閃店｜台北站 活動資訊活動期間： 2025.12.20(六)-2026.3.15(日)
活動地點：台北松山文創園區－藝巷空間（近大巨蛋）