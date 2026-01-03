鐵粉買爆13間可愛IP快閃店！放假逛街衝哪裡逛、哪裡買，不怕沒有靈感，窩客島整理台北13間2026年初必逛快閃店清單，最好買的史努比快閃店、首次來台的吉伊卡哇寶寶快閃店，還有即將結束的帕比順順SUNSUN、JOGUMAN超人快閃店，這次窩客島帶你一起買到錢包破洞。

▲13間必逛可愛快閃店！2026可愛IP快閃店清單，吉伊卡哇寶寶 褲褲兔 史努比 拉拉熊買爆。





史努比台北跨年快閃店

史努比＆兄弟台北跨年快閃店活動資訊

▲史努比台北跨年快閃店就在信義區新光A8旁的香堤大道。(攝影：編輯 鄭雅之)





史努比港式飲茶快閃店

史努比港點推車超可愛！港點主題「史努比港式飲茶快閃店」即日起在華山文創園區登場，快閃店不只有超大、超可愛菠蘿油史努比氣偶打卡點，還有多款港式風格史努比、歐拉夫玩偶吊飾等上百款周邊，甚至更推出印有角色造型的「史努比雞蛋仔」，這次窩客島整理「史努比港式飲茶快閃店」13款必買推薦，帶史努比控搶先逛。

史努比港式飲茶快閃店活動資訊

▲史努比港式飲茶快閃店在華山登場，有菠蘿油史努比氣偶和史努比雞蛋仔等上百款周邊（攝影：張人尹）。





吉伊卡哇Baby快閃店

Chiikawa Baby POP UP SHOP 華山快閃店資訊

▲首次來台的吉伊卡哇寶寶快閃店，預告將在華山登場。圖片來源：0% TAIPEI





拉拉熊海外限定巡迴展

拉拉熊特展必衝！為迎接拉拉熊動畫化消息正式公布，海外限定巡迴展「Rilakkuma is always by your side 2025」台灣站即日起正式在華山登場。這次拉拉熊展覽以回家與甜美日常為主題，粉絲必買展場限定周邊、最新拉拉熊愛美系列周邊、超萌拉拉熊壽司周邊必買，讓粉絲在展場中感受被拉拉熊陪伴的療癒時光。

拉拉熊特展Rilakkuma is always by your side 2025

▲Rilakkuma is always by your side 2025集結限定周邊與主題展區，成為粉絲必逛療癒展覽。（攝影：張人尹）





褲褲兔快閃店

褲褲兔快閃店 活動資訊

▲褲褲兔快閃店推出多款周邊小物，絨毛杯墊必買。（攝影：張人尹）

哈利波特快閃店

哈利波特快閃店活動資訊

展覽日期：2025年12月12日 - 2026年3月1日

展覽地點：台北誠品R79／中山地下街 (地址：台北市大同區南京西路16號B1)

▲哈利波特快閃店於誠品R79登場，活動期間橫跨年末與寒假，吸引粉絲前來朝聖。（攝影：張人尹）

放克牙寶快閃店

Fuggler放克牙寶快閃店 活動資訊

▲放克牙寶周邊有海綿寶寶聯名款、熱狗炸蝦款等經典。(攝影：編輯 鄭雅之)





勾卡KKOTKA矮袋鼠快閃店

勾卡KKOTKA快閃店活動資訊

▲勾卡KKOTKA快閃店以吃播秀大型裝置呈現角色日常，關東煮與零食場景讓拍照畫面更有故事感。（攝影：張人尹）

帕比順順SUNSUN快閃店

帕比順順、朗萌綺盟、瑪芬角落 快閃店活動資訊

日期：2025年12月4日 - 2026年1月5日

地點：三創生活園區一樓十二立方（台北市中正區市民大道三段2號1樓）

韓國矮袋鼠再加一！萌系角色「勾卡KKOTKA」這次正式來台開設快閃店，用呆萌系、逗趣表情的貪吃矮袋鼠擄獲粉絲。這次「勾卡KKOTKA快閃店」自12/15起於台北Dream Plaza登場，設置大型裝置、並且帶來70款豐富周邊，從角色日常情境延伸出的商品設計，讓粉絲在逛展要拍、要打卡。展覽日期：2025年12月15日 - 2026年1月25日展覽地點：台北Dream Plaza 5F (地址：臺北市信義區松高路11號5樓)全文介紹： 信義區矮袋鼠快閃店！超呆萌「勾卡KKOTKA」韓國角色首次來台，70款快閃店限定周邊必買。 帕比順順快閃店在三創！這次三創一次帶來3間日本超人氣IP快閃店，其中包含Z世代爆紅「帕比順順 PUPPET SUNSUN」，還有療癒系角色「朗萌綺盟 nandemo ikimono」及「瑪芬角落 MUFFIN CORNER」，從12/4到2026年1月5日限時登場。三大快閃店以各自獨特的世界觀，打造超萌打卡點與近百款限定周邊，尤其帕比順順快閃店在第一天就吸引粉絲擠爆、買爆。

全文介紹：帕比順順SUNSUN粉絲擠爆三創！順順玩偶 毛絨絨徽章必買，3間三創快閃店一次逛。



▲三大日本超人氣IP快閃三創，12/4至2026年1月5日限時登場。（攝影：張人尹）

JOGUMAN超人快閃店

JOGUMAN恐龍鐵粉買爆！韓國人氣 IP「JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP」主題快閃店，自12/4起於三創生活園區 限時登場。這次以超人做為主題，將 BRACHIO 與 WOODY 化身可愛的鄰居超人與大家見面，現場推出超過30款周邊商品，並設有「主題拍貼機」和「超人拳擊機挑戰」等趣味互動裝置，讓粉絲們邊玩、邊買、邊打卡。

JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO 快閃店活動資訊

▲JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP，12/4起三創生活園區登場。（攝影：張人尹）

韓國object快閃店

日期：2025.12.04（四）— 2026.01.05（一）地點：三創生活園區 十二立方1F（入口處）台北市中正區市民大道三段 2 號 1F全文介紹： JOGUMAN超人快閃店！三創JOGUMAN超人主題30款周邊，聖誕禮物小物必買。 韓國小物買爆！來自韓國首爾的選物品牌object，這次聖誕節在台北華山打造限定快閃店，以「我的朋友呀 – 우리의 친구야」作為主題，推出台北限定版「珍奶、小籠包、藍白拖」等造型布貼，粉絲可以自行DIY設計專屬的飲料提袋、吊飾等小物，此外還有不同創作者的品牌選物，聖誕禮物就衝華山買起來。

object pop-up store 華山快閃店活動資訊

▲object販售台北限定飲料提袋，黑白兩色可以自行設計排版。（攝影：張人尹）

動物方城市2快閃店

動物方城市2快閃店活動資訊

門市資訊：華山1914文化創意產業園區 玻璃屋快閃期間：2025 年 11 月 27 日（四）－ 2026 年 1 月 18 日（日）全文介紹： DIY布貼飲料提袋！韓國文青小物object快閃華山，崔高興玩偶 珍奶藍白拖飲料袋DIY。 動物方城市2快閃店在南港！這次配合電影「動物方城市2」 即將上映，威秀影城直接把動物方城市搬進台北市，在南港LaLaport 威秀影城打造期間限定店，還原電影場景設置了「城市區」與「沼澤市場區」兩大主題打卡點，以及多款萌系周邊小物，無論是玩偶、吊飾，還有可以DIY製作市民證、城市日報等專屬小物，粉絲看電影前先朝聖。

時間：2025/11/21 15:00 起至 2026/1/4



全文介紹：

▲動物方城市2快閃店集結近百款海內外周邊，包含絨毛盲盒與3C小物。（攝影：張人尹）

酷洛米 20 週年快閃店 三麗鷗人氣角色「酷洛米」迎來20週年，台北站快閃展覽於松山文創園區藝巷空間登場，從2025/12/20一路展出至2026/3/15，全館免費入場。展覽以台北限定全新主視覺為核心，結合松菸紅磚老建築、舊倉庫紋理與周邊都會氣息，打造帶有人文感與時尚氛圍的沉浸式展區。現場規劃多處主題打卡牆，讓粉絲在展覽動線中感受酷洛米「酷中帶可愛」的20週年形象轉變。除了展覽空間呈現角色世界觀，也同步展示20週年系列設計概念，讓粉絲在參觀之餘，能完整感受這場結合文化場域與角色魅力的期間限定展覽。

酷洛米20週年快閃店｜台北站 活動資訊 活動期間： 2025.12.20(六)-2026.3.15(日) 地點：台北南港 LaLaport威秀影城（台北市南港區經貿二路131號5F）全文介紹： 動物方城市2快閃店在南港LaLaport！尼克茱蒂玩偶必買，DIY市民證必玩。 三麗鷗人氣角色「酷洛米」迎來20週年，台北站快閃展覽於松山文創園區藝巷空間登場，從2025/12/20一路展出至2026/3/15，全館免費入場。展覽以台北限定全新主視覺為核心，結合松菸紅磚老建築、舊倉庫紋理與周邊都會氣息，打造帶有人文感與時尚氛圍的沉浸式展區。現場規劃多處主題打卡牆，讓粉絲在展覽動線中感受酷洛米「酷中帶可愛」的20週年形象轉變。除了展覽空間呈現角色世界觀，也同步展示20週年系列設計概念，讓粉絲在參觀之餘，能完整感受這場結合文化場域與角色魅力的期間限定展覽。活動期間： 2025.12.20(六)-2026.3.15(日)

活動地點：台北松山文創園區－藝巷空間（近大巨蛋）