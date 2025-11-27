DIY布貼飲料提袋！韓國文青小物object快閃華山，崔高興玩偶 珍奶藍白拖飲料袋DIY。

韓國首爾超夯選物object華山快閃店，推出限定飲料提袋、台北限定奶茶色 noface娃娃，超萌布貼有珍奶、小籠包、藍白拖，文青DIY必衝。

來自韓國首爾的選物品牌object，這次聖誕節在台北華山打造限定快閃店，以「

我的朋友呀 – 우리의 친구야

」作為主題，推出台北限定版「珍奶、小籠包、藍白拖

」等造型

布貼

，粉絲可以自行DIY設計專屬的飲料提袋、吊飾等小物，此外還有不同創作者的品牌選物，聖誕禮物就衝華山買起來。



▲韓國選物品牌object，11/27起華山推出「我的朋友呀」快閃店。（攝影：張人尹）



▲object推wappen布貼與PODO吊飾，讓每個人都能成為生活設計師。（攝影：張人尹）





韓國小物買爆！

object品牌理念 DIY自由拼貼成生活設計師

object品牌源自韓國首爾弘大，以原創為主打讓粉絲們可以自由創作周邊小物，例如能自由拼貼的wappen（布貼）、以葡萄串連為靈感的 PODO keyring 等。透過可自由搭配、創作的形式，讓每個人都能成為生活設計師。粉絲入店可以先選擇要創作的素材，如吊飾、束口袋、包包等基底，放在托盤上，並且一一挑選喜歡的布貼自由排版創作，最後結帳病腳由工作人員進行熨燙。



▲全新pyobyobyo飲料提袋，自行搭配圖案後現場提供熨燙服務。（攝影：張人尹）

object台灣限定素材 飲料提袋與noface珍奶色

這次object來到台灣，特別針對超愛喝手搖的台灣粉絲，推出全新含提把的「飲料提袋」可供創作。除次之外，還有無臉娃娃noface，也能自行拼貼五官、表情，打造獨一無二的設計。這次在台灣推出noface娃娃台灣限定色「珍珠奶茶」，滿足台灣粉絲。



▲object 台北店的人氣選品pyobyobyo飲料提袋。（攝影：張人尹）





object限定設計 珍奶布貼與華山書籤吊飾

此外，這次object在小物細節也加入台灣在地元素，object 這次特別推出多款華山限定設計，將韓國設計美學融入台灣在地日常。限定新品包含象徵地標意象的華山建築書籤吊飾，以及融入台灣生活日常的布貼系列，像是珍珠奶茶、藍白拖、茄芷袋、小籠包等可愛圖案，讓粉絲們的創作更豐富。



▲object華山限定，推珍奶、藍白拖等台灣味wappen布貼系列。（攝影：張人尹）



▲台北限定奶茶色 noface娃娃吊飾，表情都可以自由搭配布貼創作。（攝影：張人尹）





object主題 韓國四大風格創作者齊聚

此外，這次快閃集結了多位韓國創作者品牌，展現多元風格的創作選品。其中包括以「生活 SOSO就好」為理念、以一號表情角色聞名的 SOSO STUDIO。還有以簡約線條與直白標語風格受到歡迎的 INAPSQUARE。以及不刻意可愛卻充滿療癒能量的 CHOEGOSIM（崔高興）。曾與 Gucci 合作的 TEXTCONTEXT 也同步登場。配合這次快閃活動，在活動期間只要現場消費即可獲得限量 object 氣球一個，限量送完為止。



▲object快閃期間，現場消費即可獲得限量object氣球一個。（攝影：張人尹）



▲object集結SOSO STUDIO、CHOEGOSIM等韓國四大創作者品牌。（攝影：張人尹）









object pop-up store 華山快閃店

門市資訊：華山1914文化創意產業園區 玻璃屋

快閃期間：2025 年 11 月 27 日（四）－ 2026 年 1 月 18 日（日）

營業時間：11:00 - 21:00





▲快閃店以朋友為靈感，打造最具創意與溫度的年末選物空間。（攝影：張人尹）



▲object販售台北限定飲料提袋，黑白兩色可以自行設計排版。（攝影：張人尹）

▲object販售華山建築書籤吊飾，以及台北限定奶茶色娃娃吊飾。（攝影：張人尹）



▲object集結SOSO STUDIO、CHOEGOSIM等韓國四大創作者品牌。（攝影：張人尹）

▲韓國object華山快閃，讓年輕世代將創作成為生活的一部分。（攝影：張人尹）

