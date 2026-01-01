拉拉熊特展在華山！展場限定新品必買，拉拉熊愛美系列 拉拉熊壽司系列超萌。

拉拉熊海外限定巡迴展「Rilakkuma is always by your side 2025」11月登場台灣，集結必拍展區、台灣限定周邊與滿額贈禮，成為粉絲年末必訪展覽。

▲拉拉熊海外限定巡迴展台灣站於華山登場，以回家與甜美日常陪粉絲放慢步調。（攝影：張人尹）



▲Rilakkuma is always by your side 2025集結限定周邊與主題展區，成為粉絲必逛療癒展覽。（攝影：張人尹）

回家主題打造療癒打卡展場

▲拉拉熊回家主題展區從入口大型看板到拍照場景，完整呈現溫馨日常氛圍。（攝影：張人尹）

拉拉熊特展必衝！為迎接拉拉熊動畫化消息正式公布，海外限定巡迴展「Rilakkuma is always by your side 2025」台灣站即日起正式在華山登場。這次拉拉熊展覽以回家與甜美日常為主題，粉絲必買展場限定周邊、最新拉拉熊愛美系列周邊、超萌拉拉熊壽司周邊必買，讓粉絲在展場中感受被拉拉熊陪伴的療癒時光。本次拉拉熊Rilakkuma is always by your side 2025展覽以回家與甜美日常為核心，規劃五大必拍打卡場景。從入口迎接粉絲回家的大型造型看板，到3米高拉拉熊坐姿氣偶，每一區都圍繞著放鬆與陪伴感。展場也推出鬆餅主題氣偶與限定雞蛋糕，讓拍照與逛展過程多了生活感與儀式感。





拉拉熊系列限定周邊登場

▲拉拉熊鬆餅系列周邊以甜點造型設計，打造專屬展場的療癒下午茶感。（攝影：張人尹）

拉拉熊系列新品周邊必買

▲拉拉熊壽司系列以日系風格呈現，壽司造型吊飾成為粉絲必收單品。（攝影：張人尹）



▲Makeup Rilakkuma愛美系列登場，甜美粉色調與大型氣偶成為拍照亮點。（攝影：張人尹）

這次拉拉熊展場限定「鬆餅系列」推出多款甜點造型周邊，拉拉熊與小白熊搭配可愛鬆餅打造療癒下午茶風格。台灣場同步推出多款ONLY in Taiwan限定商品，從相框磁鐵、迷你拼圖到盲包系列，滿足收藏型粉絲。實用周邊包含隨行杯、飲料提袋、雙層玻璃杯與吸水杯墊，還有短袖T-shirt與大學T。另推出台灣限定拉拉熊木製印章，適合收藏或搭配明信片送禮。除了台灣限定、展場限定周邊之外，粉絲們也必買超可愛「拉拉熊壽司系列」日系風格以及壽司造型吊飾玩偶必買。讓粉絲們尖叫的還有2025年12月全新登場《Makeup Rilakkuma》愛美系列，拉拉熊換上甜美系化妝風格，以柔和的粉色調，搭配蝴蝶結元素，展場還有大氣偶可以打卡，讓粉絲們少女心爆棚。





滿額贈禮公開收藏門檻

▲拉拉熊巡迴展滿額贈禮依消費門檻推出，多款台灣限定設計吸引收藏粉絲。（攝影：張人尹）



▲拉拉熊展場限定雞蛋糕同步開賣，成為粉絲邊逛邊拍的可愛下午茶。（攝影：張人尹）





拉拉熊特展Rilakkuma is always by your side 2025

巡迴場限定滿額禮

巡迴展同步公布滿額贈禮內容，包含多款台灣限定設計。單筆消費滿300元可獲B5貼紙，滿600元贈紅包袋，滿1000元贈氣球。消費達2000元可獲盤子，滿9999元則可收藏整套盤子。贈品數量有限，送完為止。粉絲們在展場也一定要買超萌「拉拉熊限定雞蛋糕」，打造最可愛下午茶。活動期間：2025/12/26-2026/04/06活動地點：華山文創園區 中7B館

單筆滿300元：B5貼紙

單筆滿600元：紅包袋（4款隨2）

單筆滿1000元：氣球1顆（7款隨機）

單筆滿2000元：盤子1只（4款隨機）

單筆滿9999元：盤子一套（不重複）









看更多拉拉熊特展必拍必買

▲ONLY in Taiwan拉拉熊限定商品一次集結，從生活用品到收藏周邊都能入手。（攝影：張人尹）



▲拉拉熊特展必買，甜美粉色調Makeup Rilakkuma愛美系列登場。（攝影：張人尹）



▲拉拉熊特展必買，甜美粉色調Makeup Rilakkuma愛美系列登場。（攝影：張人尹）



▲拉拉熊特展必拍，拉拉熊大氣偶。（攝影：張人尹）



▲拉拉熊特展必買，拉拉熊壽司系列。（攝影：張人尹）

