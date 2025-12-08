放克牙寶快閃中山站！200款牙寶周邊免費入場搶，8大打卡點醜萌爆襲。

放克牙寶快閃店登陸台北南西。巨型公仔、拍照景點與兩百款周邊一次收集，免費入場必逛亮點看這裡。

醜萌當道放克牙寶快閃店全台首戰免費入場拍！「Fuggler放克牙寶」終於在台北現身，，直接把英國爆紅的醜萌牙齒怪獸搬進新光三越台北南西店。這次活動於即日起至2026年1月18日期間限定，不但免費入場，還結合八大拍照點、巨型公仔、近兩百款周邊與抽獎機，讓粉絲、家庭客和喜歡打卡的讀者都能輕鬆玩一整天。無論是想衝聖誕節活動、找週末散步靈感，或是單純想蒐羅最新快閃店資訊，都能在這裡一次滿足。



▲全台首場放克牙寶快閃店，打造8大打卡點。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲放克牙寶快閃店販售200款牙寶周邊。(攝影：編輯 鄭雅之)





放克牙寶快閃店全台首場！ 醜萌巨型牙寶公仔與8大拍照點

快閃店佔地超過百坪，以磚牆、塗鴉、街頭元素打造出充滿潮流感的展區，再搭配閃爍燈飾與聖誕樹，把年底節慶氣氛堆到最滿。現場最吸睛的，莫過於四隻高達二百公分的巨型放克牙寶公仔，走進場就瞬間被牠們呆萌又調皮的存在感吸住。官方規劃八大拍照景點，包括聖誕巴士、角色專區與互動場景，讓大人小孩都能拍到手機記憶體爆滿。想找台北打卡推薦、親子景點或聖誕行程靈感，這裡完全不會讓人失望。



▲放克牙寶快閃店就在中山站新光三越。(攝影：編輯 鄭雅之)





200款牙寶周邊欠買！歡樂抽獎機必玩

逛展最不能錯過的就是將近二百種的周邊商品。從盲盒、盲袋、絨毛玩偶，到生活小物、吊飾、文具，每一區都很好逛，很容易一不小心就把購物籃塞滿。這次還新增巨型歡樂抽獎機，只要投入三百元就能帶走隨機禮物，完全是粉絲的心跳加速區。加上拍貼機、姓名貼紙機與紀念幣機，可以把放克牙寶的怪萌樣貌全部印成收藏品，帶回家擺著天天療癒心情。想找交換禮物、收藏品或限定商品，也都能在這裡一次得到。



▲放克牙寶周邊有海綿寶寶聯名款、熱狗炸蝦款等經典。(攝影：編輯 鄭雅之)





牙寶收藏控必衝！滿額贈與限定明信片

除了展覽、周邊、抽獎好玩之外，官方也準備多項互動活動提升逛展樂趣。只要現場完成按讚任務，就能免費獲得精美明信片，對收藏控來說根本必拿。活動期間也推出滿額贈，單筆消費達到指定金額即可兌換限定小物，數量有限，送完即止，因此建議一入場就先物色好想買的品項，避免錯過。整個快閃期間橫跨聖誕到新年，不管是情侶約會、朋友打卡、親子假日放電，都能在這裡找到最合適的玩法。



▲放克牙寶快閃店推出多款實用造型周邊商品。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲放克牙寶快閃店免費入場拍照。(攝影：編輯 鄭雅之)





Fuggler放克牙寶快閃店 活動資訊

活動期間：2025/12/4～2026/1/18

地址：台北市中山區南京西路12號，新光三越台北南西一館9樓活動會館

門票：免費入場營業時間：

週一～週四、週日 11:00–21:30

週五、週六 11:00–22:00







Fuggler放克牙寶快閃店 亮點特色

互動活動：按讚送明信片、滿額贈限定小物

現場亮點：8大拍照點、4隻巨型公仔、抽獎機、拍貼機、姓名貼紙機、紀念幣機

周邊商品：約200款限量與常態商品可選





