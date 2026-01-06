喝可樂抽Y2K攝影機！可口可樂2026馬年新包裝與超商優惠總整理。

可口可樂2026馬年限定瓶登場，掃描金蓋抽Y2K復古攝影機與疊疊樂，全台超商量販優惠同步開跑，再玩AI迷因賀卡過好年。

農曆春節不僅是家人團聚的時刻，更是各大品牌展現創意的競技場，隨著2026年馬年的腳步逼近，全球飲料領導品牌「可口可樂」率先引爆新春話題，今年品牌不只在包裝上下足功夫，更緊抓Z世代最愛的復古風潮與AI科技，推出一系列驚喜活動。從餐桌上必備的紅色喜氣包裝，到拿在手上的潮流復古攝影機，甚至是手機裡流傳的幽默迷因賀卡，「可口可樂」試圖用全方位的感官體驗，重新定義過年的歡聚氛圍，讓這瓶經典飲料成為串聯跨世代情感的關鍵角色。

2026馬年限定「Coke！馬年綻放瓶」點亮團圓餐桌

為了迎接充滿活力的馬年，「可口可樂」特別打造了全新的2026新春限定「Coke！馬年綻放瓶」，這款設計巧妙融合了傳統與現代美學，以奔騰躍馬的意象為主軸，搭配象徵喜慶的煙火元素，讓原本就充滿動感的曲線瓶身更顯生氣蓬勃。瓶身上細膩的圖騰設計，彷彿將新年的能量與好運都裝進了瓶子裡，當氣泡在口中綻放的那一刻，也象徵著新的一年運勢將如萬馬奔騰般全面啟動。無論是除夕夜的豐盛年夜飯，還是走春拜年的伴手禮，這款充滿祝福寓意的限定包裝，絕對是餐桌上最吸睛的亮點，讓每一次舉杯都充滿濃濃的年味。

開金蓋「歡聚好禮立即抽」 復古潮攝影機成最大亮點

除了視覺上的享受，消費者最期待的莫過於每年的集點贈獎活動，今年「可口可樂」將玩法全面升級，推出直覺又刺激的「歡聚好禮立即抽」。即日起至3月8日止，凡購買「可口可樂」旗下指定金蓋包裝產品，掃描金蓋內的QR Code或輸入罐底序號，就能立即揭曉抽獎結果。這次的獎品陣容更是誠意十足，總獎項高達24000份，其中最受矚目的莫過於搭上Y2K熱潮的「可口可樂復古潮攝影機」。這款攝影機以經典的可樂紅為主色調，復古的造型不僅時尚，更能拍出帶有年代感的氛圍大片，完美契合年輕族群喜愛記錄生活的需求。此外還有實用又可愛的「時尚拍手機架」以及適合全家同樂的「歡樂聚疊疊樂」，讓新春聚會充滿更多互動與笑聲。

結合Z世代流行語 「超ㄅㄧㄤˋ的新年這一刻」AI賀卡引爆社群

不想再傳送千篇一律的長輩圖了嗎。「可口可樂」洞察到年輕世代在社群媒體上的溝通方式，特別結合了Threads上爆紅的「死語復興」風潮，將於2026年1月29日推出「超ㄅㄧㄤˋ的新年這一刻」AI互動體驗。這項活動利用AI技術，讓消費者可以製作專屬的創意賀卡，系統內建多款結合迷因與懷舊梗的趣味語錄，讓拜年不再尷尬枯燥，而是充滿幽默與話題。透過這種將傳統節日與現代科技幽默結合的方式，「可口可樂」成功打破了世代隔閡，讓年輕人也能用自己的語言，向親朋好友傳遞最獨特的新年祝福。

全台通路優惠齊發 7-ELEVEN、全家、量販店囤貨攻略

為了讓消費者能輕鬆入手，「可口可樂」攜手全台各大通路祭出超值優惠。便利商店方面，7-ELEVEN推出購買600毫升寶特瓶第2件6折優惠；全家便利商店則有任選2瓶49元的促銷，更推出了限量2萬個售價299元的「可口可樂福袋」，內含保冷袋、燈箱磁吸冰箱貼等獨家周邊。OK便利商店也推出了限量「馬上發財包」福袋，有機會刮中復古潮攝影機。針對有大量採購需求的家庭，全聯福利中心與家樂福等量販通路也紛紛推出箱購優惠與加贈點數活動，例如在家樂福購買4入組600毫升飲品僅需89元還送點數。無論是想要試手氣抽大獎，還是單純想要囤貨過好年，現在正是下手的最佳時機，快到各大通路尋找那瓶屬於你的幸運紅瓶，一起綻放2026年的精彩時刻。

2026「Coke！馬年綻放瓶」歡聚好禮立即抽

活動時間： 即日起至2026年3月8日

活動內容：

凡購買「可口可樂」公司旗下指定金蓋包裝產品，掃描金蓋QR Code或輸入罐底序號，即可參加抽獎 。

購買1,000 mL或1,250 mL大包裝產品，享兩次抽獎機會 。

獎品包含「可口可樂」復古潮攝影機、「可口可樂」時尚拍手機架、「可口可樂」歡樂聚疊疊樂 。

指定通路滿額贈刮刮卡，亦可參加抽獎 。

2026年1月29日起，推出「超ㄅㄧㄤˋ的新年這一刻」AI互動體驗，可製作AI迷因賀卡 。

7-ELEVEN

時間： 即日起至2026/2/3

內容： 購買可口可樂/纖維+/ZERO SUGAR 600 mL寶特瓶，第2件6折 。

全家便利商店

時間： 2026/1/7至2/3

內容：

可口可樂水蜜桃口味600 mL寶特瓶，第2件10元 。

指定600/500 mL飲品任選2瓶49元 。

「可口可樂」福袋（限量2萬個），售價299元，內含保冷袋、磁吸冰箱貼等 。

OK便利商店

時間： 2026/1/8至2/4

內容：

可口可樂ZERO SUGAR 600 mL，2瓶49元 。

OK福袋「馬上發財包」，售價199元，有機會刮中復古潮攝影機 。

萊爾富便利商店

時間： 即日起至2026/1/20

內容： 可口可樂600 mL第2件6折，ZERO SUGAR 600 mL買2送1 。

全聯福利中心

時間： 2026/1/9至2/5

內容： 可口可樂/ZERO SUGAR 600 mL，4瓶89元 。

家樂福量販

時間： 2026/1/21至2/24

內容： 可口可樂/ZERO SUGAR 600 mL (4入組)，特價89元再送10倍OPEN POINT點數 。

