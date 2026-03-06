李多慧小卡抽起來！爭鮮X李多慧真鮮女神卡開抽，8款應援壽司挺棒球中華隊。

爭鮮攜手李多慧推出甜心應援壽司與真鮮女神卡，8款期間限定壽司搭配爭鮮gogo餐盒與同樂慧抽獎活動，成為棒球熱潮必吃話題。

▲爭鮮攜手李多慧推「甜心應援壽司系列」，結合WBC熱潮打造限定話題。（攝影：張人尹）

▲爭鮮推出8款新品壽司與真鮮女神卡，讓粉絲邊吃壽司邊應援。（攝影：張人尹）

8款期間限定壽司

▲爭鮮以甜心馬卡龍炙鮭、開心果泡芙打造鹹甜交織新吃法。（攝影：張人尹）

外帶壽司應援更方便

▲爭鮮gogo推「飯裡藏鮮 女神主場秀」餐盒，九宮格設計方便外帶。（攝影：張人尹）

真鮮女神卡兩波釋出

▲爭鮮X李多慧推出真鮮女神卡，3/3-4/27分兩波釋出共8款。（攝影：張人尹）



▲爭鮮單筆滿600元可抽同樂慧門票，有機會4/9近距離互動。（攝影：張人尹）





爭鮮X李多慧 真鮮女神卡活動方式

迎接世界棒球經典賽熱潮，爭鮮攜手李多慧推出期間限定「甜心應援壽司系列」，把啦啦隊應援氛圍搬上餐桌，讓粉絲們吃壽司、挺棒球。這次爭鮮與李多慧不只推出8款新品壽司，還有限量「真鮮女神卡」盲抽小卡增添玩法。趁著WBC話題，讓棒球迷們也吃壽司嗨起來。這次主打8款期間限定壽司與炸物新品，並且巧妙把韓式元素融入壽司中，其中包含韓味「韓辣和牛燒、紅粉夾心蝦、韓風海味享」等吃法，還有鹹甜系壽司「甜心馬卡龍炙鮭、開心果泡芙」打造創意吃法，鹹甜交織、酥脆濃郁各有特色，打造全新壽司話題。除了爭鮮迴轉壽司之外，爭鮮PLUS再加碼推出「必勝加油棒、韓辣應援雞」新品應援。外帶壽司的部分，在爭鮮gogo同步推出「飯裡藏鮮 女神主場秀」棒球場餐盒，以九宮格設計集結鮭魚生魚片、卷壽司與多款小菜，方便粉絲外帶應援。搭配本次新品，爭鮮X李多慧同步推出「真鮮女神卡」自3/3-24/27分兩波段登場，每波包含3款一般卡與1款隱藏卡，共8款設計，只要點購指定壽司，就隨機獲得一張小卡。即日起至2026/3/31單筆消費滿600元並完成發票登錄，還能抽30名「爭鮮同樂慧」門票，4/9與李多慧近距離互動。

活動時間：2026/3/3 - 2026/4/27

活動方式：

活動期間，凡於全台活動門市購買指定壽司即可獲得「真鮮女神卡」

爭鮮迴轉壽司/爭鮮PLUS：凡於全台門市消費三款指定壽司任一款，即可獲得真鮮女神卡一張

爭鮮gogo：凡於全台門市消費指定餐盒，即可獲得真鮮女神卡兩張

指定餐點：

爭鮮迴轉壽司/爭鮮PLUS：甜心馬卡龍炙鮭、韓辣和牛燒、開心果泡芙

爭鮮gogo：飯裡藏仙 女神主場秀





卡片款式：

本次活動共推出8款卡片設計，分兩波段釋出：

第一波：2026/3/3 - 2026/3/31，包含3款一般卡與1款隱藏卡

第二波：2026/4/1 - 2026/4/27，包含3款一般卡與1款隱藏卡

注意事項：