台灣7大離島絕美景色，跳島旅遊私藏名單，牛奶海、朝日溫泉一次滿足。

從異國風情、地質奇觀到海景溫泉，7大絕美景色是離島旅遊的必備清單。

週末假期不想出國，又想享受截然不同的度假氛圍，不妨走出台灣本島，來個與眾不同的跳島行程！台灣周邊離島擁有令人驚嘆的壯闊美景，從充滿歷史韻味的戰地秘境，到視覺震撼的夢幻海色與地質奇觀，甚至是是能放鬆身心的頂級溫泉與絕美海灣，無論是熱愛攝影，還是想療癒充電，這份私藏名單都能一次滿足！



▲不用出國也能享受濃厚的異國情調！小希臘、台版威尼斯沙灘一次滿足對海島旅遊的渴望。（部落客：跳躍的宅男、大海愛上藍天）

▲台灣離島的壯闊美景等你來解鎖！無論是熱愛攝影，還是想療癒充電，這份私藏名單都能一窺離島的絕美景色。（部落客：小風o）

走入異國山城與戰地秘境：馬祖芹壁聚落、金門歐厝戰車

若對異國風情與歷史遺跡情有獨鍾，這兩座島嶼絕對是首選！馬祖北竿的「芹壁聚落」依山而建，漫步在蜿蜒巷弄，眼前是蔚藍海景，身旁環繞花崗岩建成的石頭屋，彷彿置身地中海城鎮，因而讓芹壁擁有「小希臘」的美譽；而金門的「歐厝沙灘」則藏著退潮限定的景觀，也就是這台斑駁鏽蝕的戰車，是不少旅人到訪金門沙灘時的必拍景點，夕陽下的戰車蒼涼孤寂，宛如親臨末日場景般震撼。





馬祖芹壁聚落

地址：連江縣北竿鄉

更多介紹可見「跳躍的宅男」文章：宛如穿越時空與空間 走進歐洲小酒館 眼前盡是芹壁絕美海景 馬祖芹壁咖啡廳 家適咖啡民宿 芹壁美食 北竿咖啡廳 @跳躍的宅男





金門歐厝戰車

地址：金門縣金城鎮歐厝海灘



▲金門歐厝沙灘上退潮才現身的「沈睡戰車」，帶有獨特的末日孤寂感；而馬祖「芹壁聚落」依山而建的石頭屋，則展現濃厚的異國情調。（部落客：跳躍的宅男）

欣賞夢幻海色與地質奇觀：龜山島牛奶海、澎湖池西岩瀑

想深入探索地質奇觀、欣賞絕美海色，則不能錯過這兩處震撼地景！宜蘭外海的「龜山島牛奶海」，因海底火山噴發的硫磺與海水交融，暈染出夢幻的蒂芬妮藍漸層，不論是搭乘遊艇或體驗SUP立槳，都能近距離感受這獨特的浪漫；澎湖的「池西岩瀑」則展現大自然的鬼斧神工，壯觀的柱狀玄武岩如瀑布般高聳矗立，氣勢滂薄的景觀讓人不禁屏息。





龜山島牛奶海

地址：宜蘭縣頭城鎮

更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：宜蘭頭城旅遊-龜山島賞鯨船隊-凱鯨號-偽出國一秒到帛琉!絕美仙境牛奶海/登島+環繞龜山島二合一行程





澎湖池西岩瀑

地址：澎湖縣西嶼鄉

更多介紹可見「皮皮君の旅遊。攝影」文章：【澎湖】西嶼鄉．大菓葉柱狀玄武岩 | 內垵遊憩區天人菊 | 牛心山天人菊 | 池西岩瀑



▲宜蘭龜山島夢幻的「牛奶海」，夢幻的蒂芬妮藍漸層美得不真實；澎湖「池西岩瀑」壯闊的柱狀玄武岩，則展現出大自然的鬼斧神工。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享、皮皮君の旅遊。攝影）

享受頂級溫泉與絕美海景：綠島朝日溫泉、蘭嶼氣象站、小琉球蛤板灣

說起療癒身心的首選，便不能不提到這三座島嶼！綠島「朝日溫泉」是世界極其罕見的海底溫泉，在煙霧繚繞的溫暖泉池裡迎接日出，絕對是一生難忘的體驗；蘭嶼的制高點「氣象站」則擁有絕佳視野，在標誌性的白色石桌360 度俯瞰太平洋與山巒，心靈的鬱悶與疲憊全都一掃而空；小琉球的「蛤板灣」則被譽為台版威尼斯沙灘，綿延的貝殼白沙、清澈的湛藍海水，不僅適合嬉戲玩水，更是觀賞日落的浪漫秘境。





綠島朝日溫泉

地址：臺東縣綠島鄉溫泉路167號





蘭嶼氣象站

地址：臺東縣蘭嶼鄉

更多介紹可見「小風o」文章：[遊記]【台東縣蘭嶼鄉】蘭嶼旅遊自由行。盡享海天一線美景│東清灣拼板舟日出│龍頭岩銀河│虎頭坡饅頭山夕陽│雙獅岩星軌│蘭嶼燈塔~蘭嶼氣象站~曬飛魚~蘭嶼山羊~鋼盔岩~鱷魚岩~坦克岩一次暢遊





小琉球蛤板灣

地址：屏東縣琉球鄉

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：【杉福漁港沙灘、蛤板灣威尼斯海灘、中澳沙灘】2018小琉球必遊三大沙灘/一次飽覽日出夕陽二大美景/離台最近度假島嶼

▲擁有 360 度無敵視野的「蘭嶼氣象站」，標誌性的白色石桌與藍天、海灣、山巒相映；小琉球「蛤板灣」的潔白貝殼沙灘被譽為台版威尼斯，適合踏浪、欣賞夕陽的浪漫秘境。（部落客：小風o、大海愛上藍天）

▲綠島「朝日溫泉」以臨海的露天圓形浴池聞名，泡著溫暖泉水迎接日出，絕對是身心靈的極致享受！

