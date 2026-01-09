讓搜救犬安心退休！和台灣偵搜犬協會一起投入失智者搜尋，守護毛英雄。

周聰吉帶領「台灣偵搜犬協會」的志工與搜救犬，穿梭在救援現場，用敏銳嗅覺尋找生命的希望。而當搜救犬退役後，如何妥善照料牠們，則成了他肩上的另一份使命。

當建築物倒塌，搜救犬進入瓦礫堆搜尋受困者的畫面，是大眾熟悉的救援場景。牠們在混亂與危險中執行任務，透過敏銳的嗅覺協助救援人員判斷是否存在生命跡象。然而，並非所有需要被找到的人都身處重大災害之中；當家人走失，搜尋行動同樣與時間競賽，這是一項需求更頻繁的搜救任務——也是由周聰吉率領的台灣偵搜犬協會投入培養路徑搜救犬的原因。

▲搜救犬「黑皮」乖巧待在周聰吉身旁。（攝影：楊婷雅）

「台灣偵搜犬協會」致力培養路徑搜救犬

周聰吉最初從防衛犬訓練開始接觸犬隻。九二一地震救災現場，他在同一條街區來回搜尋長達八天，卻仍未發現有人被埋在瓦礫下。這段經歷震撼了他，也讓他深刻意識到搜救犬在災害救援中的重要性，促使他將重心轉向搜救犬培訓，成為台灣搜救犬發展的關鍵人物。至今，他從事搜救犬培訓及救災工作已超過三十年，對犬隻及牠們在災害現場的任務運作熟悉不過，也清楚看見現行制度的限制。

瓦礫搜救犬主要用於重大事故，但在台灣，更常發生卻鮮少被重視的，則是搜尋失智者或走失者的任務。這類案件未必符合大型災害出動標準，常落入消防局與警察局之間的「三不管地帶」；周聰吉指出，許多走失案件其實可以讓搜救犬靠氣味追蹤，但因缺乏專門犬隻與團隊，黃金救援時間常被錯過。若能及早展開搜尋，不少生命仍有機會挽回。

▲周聰吉的搜救犬「黑索」，多次參與搜救任務。（攝影：楊婷雅）

他成立的「台灣偵搜犬協會」，其中一項重要任務便是培訓能尋找特定人物的「路徑搜救犬」。這些犬隻能透過個人物品所留下的氣味，沿著實際行走路線追蹤，在社區巷弄、鄉間小路或山林環境中發揮作用，常能在短時間內縮小搜尋範圍，為警方與家屬爭取寶貴時間。

「台灣偵搜犬協會」常被大眾誤認為政府單位，實際上是一個民間組織，領犬員都是志工，他們利用下班時間參與犬隻訓練與搜救行動。吳榮富便是其中一位，他除了參與訓練與任務，也常協助推廣「台灣偵搜犬協會」，讓更多人知道失智者走失時可以尋求協會幫助。

▲「台灣偵搜犬協會」志工吳榮富與他的搜救犬。（攝影：楊婷雅）





搜尋失智老人不收取任何費用，以避免程序或費用問題耽誤救援時機。然而，出動一場任務費用高達數萬元，經費主要仰賴大眾捐款，有時甚至由志工自掏腰包支援；為了籌措經費，周聰吉先與「汪喵星球」合作拍攝宣傳影片，之後又自行研發一些搜救犬相關的小物，藉此提升民眾支持協會的意願。

▲「台灣偵搜犬協會」為提高民眾捐款意願，開發的周邊小物。（攝影：楊婷雅）





守護退役搜救犬晚年生活

在訓練和搜救現場要求極其嚴厲的周聰吉，私底下其實是「慈父」，他將搜救犬視如己出，對牠們的照顧細心周到；過去，周聰吉曾無私捐贈自己訓練好的搜救犬給官方搜救單位，但有隻退役後未獲妥善安置，最終因健康問題過世。這件事讓他深受打擊，也促使他在竹山租下一塊土地，專門照顧退役的搜救犬，確保牠們能安享晚年。

「牠們就像我孩子一樣，我有義務對牠們負責。」對周聰吉而言，每一隻搜救犬都是重要的夥伴，而不是少數人眼中可以隨意使用或丟棄的工具。



▲周聰吉在竹山租地作為退役搜救犬安置場，守護牠們的晚年生活。（攝影：楊婷雅）

多年來，周聰吉帶領一群志工夥伴和搜救犬，一次次走進搜救現場、面對焦急的家屬與未知的結果。他們鮮少被看見，卻總在社會最需要的時刻，默默讓希望循著氣味延續；在救援的路上，周聰吉與搜救犬並肩作戰，也鼓勵更多志同道合的人加入領犬員行列。他相信——只要多一個受過專業訓練的搜救犬和志工，就可能多挽回一個家庭。

▲周聰吉與他的6隻毛英雄。（台灣偵搜犬協會提供）





