2026台北文具展！世貿2026台北設玩文具展連4天必逛，超萌果果娃娃 貓咪馬年紅包。

2026台北文具展！於1/16起連4天在世貿展出，現摘水果娃娃、馬年限定貓咪紅包、超值福袋必買。

2026台北文具展搶先看！2026台北設計玩創意文具展在台北世貿登場，集結來自日本、香港與台灣的創作者，從插畫文具、原創角色獨家周邊、限量潮玩公仔、質感生活小物，都能在文具展一次買爆，更針對春節推出一系列年節限定商品，文具控、公仔控1/16起連4天就衝世貿爆買小物周邊。

▲2026台北文具展連4天在世貿登場！插畫文具、角色公仔小物、貓咪紅包一次買爆。





2026台北文具展連4天在世貿登場

▲2026台北文具展！汪汪快遞推出可愛周邊商品，從滑鼠墊、購物袋、毛毯到抱枕都有。





2026台北文具展集結日本設計師HARIKEN哈利劍、frankenji.，香港CLUB BABO DESIGN、Nice Geeks唔曳會，以及台灣創作者耍廢貓的日常、小水豚豆仔等，充滿各種個性的角色、設計，文具生活品牌則有NIIMBOT精臣、Ace英士等，帶來有質感、儀式感的文具小物，現場還有不少潮玩，其中魔王權現推出黑色版本軟膠公仔，全球只有限量40體，潮玩迷、公仔控必須先搶。

2026台北文具展周邊小物必買

▲2026台北文具展周邊小物必買！一襄橘子「果果娃娃現摘體驗」讓你把娃娃吊飾採收回家。





文具展也有多個創作者以療癒可愛的插畫角色推出一系列獨家周邊小物，像是「一襄橘子」的人氣角色果肉、橘子、果果醬，推出超可愛的「果果娃娃現摘體驗」，讓你像採水果一樣把吊飾摘下來帶走；還有 logaloga 毛絨吊飾，搭配「迎南而上」、「好運蓮蓮」、「有鉗任性」等諧音梗織帶，療癒又有梗，現場也設有汪汪快遞一番賞抽抽樂，讓人忍不住想多抽幾次。

2026台北文具展春節限定周邊、福袋

▲2026台北文具展春節周邊！keyto_art_lab推出六小福貓咪駿馬圖紅包袋等馬年限定新年周邊。





針對農曆新年到來，本次文具展特別推出多款年節周邊、限定超值福袋，「小貓島」周邊、「keyto_art_lab」六小福貓咪駿馬圖紅包袋、「椪之助的日常」帶來開運、解憂小物，還能試手氣抽「好椪籤」；「閣紅色商行」融合浮世繪風格，推出吸睛的裸男春聯、紅包；「星期一的布魯斯」將價值2180元的多款人氣角色周邊，裝進超值福袋，只要1000元就能全部帶走，限量10包鐵粉必搶，「KIN MATON金馬桶」則有人人有獎紅包牆、金運符轉轉樂與文具控驚喜包，陪你一起迎新年。

2026台北設計玩創意文具展

展覽地點：台北世貿( 台北市信義區信義路五段5號)展覽時間：01/16(五) 至 01/19(一) 10:00-18:00

