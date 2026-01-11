虎航2026解鎖8大新服務！Team Tiger訂閱制、虎加酒、機上娛樂全整理。

虎航公布2026年新藍圖，一口氣推出8大新服務與新亮點，從訂閱制到機上體驗，讓常飛族出國更輕鬆。

出國不再只是訂好機票就上飛機，從飛之前到飛行途中，體驗感越來越重要。台灣虎航正式揭曉2026年發展藍圖，以「領航四部曲」為核心，一次整合新機隊，新產品，新體驗與新服務。從會員訂閱制「Team Tiger」，到智慧旅遊服務「tigertel虎加酒」，再到機上娛樂系統與專屬香氛，全面把飛行這件事變得更貼近日常生活。這波升級不只鎖定重度旅遊族，也讓偶爾出國的小旅行族群，能用更輕鬆的方式享受每一趟飛行。



▲虎航2026解鎖8大新服務。

▲虎航飛機餐推薦「阿勇家東坡肉」是和辦桌借南霸天阿勇家聯名。(攝影：鄭雅之)

虎航新機隊升級飛得更輕鬆

對常飛日本或亞洲航線的旅客來說，航班好不好搶，其實和機隊配置很有關係。台灣虎航已規劃引進全新A321neo機隊，單一航班座位數從原本180座提升至233座，讓熱門航線能提供更多名額選擇。透過汰舊換新，新機隊不只提升載客量，也同步降低單位營運成本，讓航班調度更有彈性。對旅客而言，無論是臨時決定出國，還是連假快閃旅行，都能感受到航班選擇變多，出國不再那麼有壓力。



▲2026虎航推出三大新聯名飛機餐。(攝影：鄭雅之)





Team Tiger訂閱制登場

如果一年會飛好幾趟，這次推出的會員訂閱制「Team Tiger」絕對值得關注。依照不同搭乘頻率，提供每季，雙月或每月方案，透過月付方式就有機會享有免費來回機票。除了票價優勢外，不同方案還包含優先報到，優先登機與優先行李等服務，讓出國流程更順暢。對經常出差或熱愛旅行的虎迷來說，「Team Tiger」不只是會員方案，更像是一種把飛行變成日常的全新使用方式。



▲虎航第二代樂虎卡權益升級，國內外消費最高3%回饋，購票最低8折起，搭配優先服務。(攝影：鄭雅之)





tigertel虎加酒一站式旅行

除了機票本身，台灣虎航也推出全新旅遊整合服務「tigertel虎加酒」。結合AI智慧規劃行程，依照旅客需求整合機票與住宿，減少自行比價與規劃的時間成本。未來也將透過「聯航轉機合作」服務，讓旅客能一鍵預訂跨航司組合行程，航點延伸至日本第2個城市，甚至澳洲。對想一次玩多個城市的旅人來說，行程安排變得更直覺，也讓自由行多了更多可能性。



▲過去航點選擇有限，現在可一鍵預訂跨航司組合行程，航點延伸至日本第2個城市甚至澳洲（攝影：楊婷雅）





虎航機上娛樂與感官新體驗

飛行當下的體驗，往往決定一趟旅程的記憶點。台灣虎航持續擴大自助報到與電子登機證服務，讓旅客節省機場排隊時間。機上餐飲則攜手天下三絕，阿勇家與滴水坊等品牌，推出打拋牛肉飯，東坡肉飯與素食餐點，把熟悉的台灣味帶上高空。同時第2季將導入全新「機上娛樂系統」，可透過個人行動裝置觀看影音內容，並直接選購餐飲與免稅品。更首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，用氣味為飛行留下獨特記憶。



▲虎航X米其林必比登推薦「天下三絕」聯手推出打拋牛肉飯。(攝影：鄭雅之)

▲▲虎航專屬香氛 SKY ADVENTURE 虎憶 NO.1新登場。(攝影：鄭雅之)

2026台灣虎航新服務亮點

Team Tiger 會員訂閱制

適合一年飛好幾趟的旅遊控與商務族，依每月、雙月或每季不同搭乘頻率選方案，月付就有機會享免費來回機票，還能搭配優先報到、優先登機與優先行李，趕行程也能更從容。





適合一年飛好幾趟的旅遊控與商務族，依每月、雙月或每季不同搭乘頻率選方案，月付就有機會享免費來回機票，還能搭配優先報到、優先登機與優先行李，趕行程也能更從容。 tigertel 虎加酒一站式旅遊服務

不想再自己比價機票與飯店，這項服務直接幫你把機票與住宿整合好，結合AI行程規劃，特別適合臨時出國或多次短天數旅行的常飛出國的人。





不想再自己比價機票與飯店，這項服務直接幫你把機票與住宿整合好，結合AI行程規劃，特別適合臨時出國或多次短天數旅行的常飛出國的人。 聯航轉機合作服務

過去航點選擇有限，現在可一鍵預訂跨航司組合行程，航點延伸至日本第2個城市甚至澳洲，想一次玩多城或深度跑點更方便。





過去航點選擇有限，現在可一鍵預訂跨航司組合行程，航點延伸至日本第2個城市甚至澳洲，想一次玩多城或深度跑點更方便。 自助報到與電子登機證全面擴大

支援更多國內外機場，出門前就能完成報到並取得電子登機證，減少現場排隊時間，對常飛族來說就是最實在的時間紅利。





支援更多國內外機場，出門前就能完成報到並取得電子登機證，減少現場排隊時間，對常飛族來說就是最實在的時間紅利。 全新機上娛樂系統

可直接用個人行動裝置觀看影音內容，未來也能在系統內選購機上餐飲與免稅品，長程或紅眼航班不再無聊。





可直接用個人行動裝置觀看影音內容，未來也能在系統內選購機上餐飲與免稅品，長程或紅眼航班不再無聊。 機上餐飲聯名升級

攜手天下三絕、阿勇家、滴水坊等品牌，把牛肉飯、東坡肉與素食料理搬上飛機，對經常搭機的人來說，餐點不再只是填飽肚子。





攜手天下三絕、阿勇家、滴水坊等品牌，把牛肉飯、東坡肉與素食料理搬上飛機，對經常搭機的人來說，餐點不再只是填飽肚子。 企業即享券數位服務

與Edenred宜睿智慧合作，提供數位化企業贈禮選擇，常出差或公司福委族群可更彈性運用。





與Edenred宜睿智慧合作，提供數位化企業贈禮選擇，常出差或公司福委族群可更彈性運用。 第二代樂虎卡權益升級

國內外消費最高3%回饋，購票最低8折起，搭配優先服務，刷卡消費也能替下一趟旅程累積更多回饋。





國內外消費最高3%回饋，購票最低8折起，搭配優先服務，刷卡消費也能替下一趟旅程累積更多回饋。 專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」

以冒險、自由、勇敢為靈感，打造專屬嗅覺識別，讓飛行留下更深刻的感官記憶。





出國提案先做功課

推薦閱讀：2026旅遊趨勢大洗牌！Agoda揭曉金門登入境黑馬、花蓮稱霸國旅、日本神戶成新寵。

推薦閱讀：2025海外旅遊排行出爐！大阪奪冠釜山篡位亞軍、KKday最新省錢攻略大公開。

推薦閱讀：請4天爽休16天、沒有補班！2026年連假請假攻略，上班族這樣請假玩。