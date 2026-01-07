2025海外旅遊排行出爐！大阪奪冠釜山篡位亞軍、KKday最新省錢攻略大公開。

2025旅遊趨勢出爐，大阪與釜山分別拿下冠亞軍，日本二三線城市深度遊正夯。KKday祭出新春優惠，機票萬元有找，助你輕鬆規劃馬年海外旅行。

隨著跨境旅遊全面復甦邁入第三年，台灣人的旅行地圖正在悄悄改寫，不再只是走馬看花，而是更懂得精打細算與深度體驗。知名旅遊電商平台KKday近日發布了「2025年台灣旅客旅遊偏好洞察」，透過龐大的數據資料庫，解析過去一整年的旅遊消費行為，不僅揭露了最新的熱門目的地排行，更發現台灣旅客在「玩」這件事上出現了顯著的質變，從說走就走的快閃行程到深入鄉間的長天數慢遊，展現了對世界探索的無限渴望，而為了迎接金馬年的到來，平台更祭出一系列超殺優惠，讓想出國的心不再被預算綁架。



▲KKday發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」大阪雄霸海外旅遊目的地冠軍

大阪穩坐霸主地位與釜山強勢崛起成為2025海外旅遊新雙雄

攤開2025年的熱銷榜單，日本依然是台灣旅客的心頭好，其中「大阪」憑藉著豐富的購物商圈、環球影城的強大吸力以及作為關西交通樞紐的優勢，毫無懸念地雄霸海外旅遊目的地冠軍寶座。然而令人眼睛一亮的是「釜山」的排名大躍進，一舉超越眾多城市位居亞軍，這座韓國海港城市以高CP值的海鮮美食、絕美的海景咖啡廳以及便捷的地鐵系統，成功擄獲年輕族群的心。至於季軍則由擁有湛藍海水的「沖繩」奪下，顯示海島度假依然有著不可撼動的地位。緊追在後的第四至第十名，依序為東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門及曼谷，可以看出日韓與東南亞短程線仍是國人出遊的首選。此外，包括清邁、新加坡、濟州島、峴港及富國島，則是被點名竄升速度最快的新興旅遊黑馬。



▲KKday發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」釜山位居亞軍。圖_KKday提供

拆解台人旅遊新顯學短天數快閃遊與長天數深度遊並行不悖

在分析旅客的出遊頻率與天數時，數據顯示台灣人對於「出國」的渴望已達到了新高峰。根據KKday全站網卡銷售數據分析，發現了一種有趣的「混搭」旅遊型態，超過35％的旅客在2025年內，至少安排了一次3天內的海外快閃遊，同時也進行了一次超過7天的長天數深度旅行。更有超過20％的超級玩家，全年出國次數高達4次以上。進一步分析發現，短天數的快閃行程，首選通常是飛行時間短、物價相對親民的「釜山」，適合利用週末加上一天特休就能輕鬆成行。而長天數的深度旅遊，則多半選擇大阪或東京這類一線城市作為「基地」，利用其發達的鐵路網，輻射狀前往鄰近縣市或郊區，進行更為悠閒的探索之旅，顯示出台灣旅客在行程規劃上更具彈性與策略。



▲KKday發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」沖繩勇奪季軍。圖_KKday提供

告別擁擠人潮日本二三線城市旅遊與在地文化體驗成顯學

不想在熱門景點人擠人，已成為後疫情時代許多資深玩家的共識，這也直接帶動了日本二三線城市的觀光熱潮。KKday指出，2025年日本二線城市的業績成長幅度超過30％，其中福岡、熊本、宮崎、長野、岐阜成為人氣最高的五大潛力股，而青森、岡山、廣島也緊追在後，顯示旅客願意花更多時間深入日本各地，尋找獨特的風景與體驗。除了地點的轉移，玩法的深度也隨之進化，具備在地文化特性的行程備受青睞。以韓國為例，深受年輕世代喜愛的K-POP文化體驗成為熱銷商品，無論是到首爾的舞蹈教室學跳舞、拍攝韓風證件照，還是體驗韓式妝髮與色彩鑑定，這些強調「親身參與」的個性化行程，正在取代傳統的走馬看花，成為創造旅行回憶的關鍵。



▲KKday發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」東京位列第四名。圖_KKday提供

搶攻馬年出國商機KKday新春優惠全站下殺與超值機票開賣

看好2026年海外旅遊熱度不減，KKday趁勢推出新春優惠大放送，即日起至1月28日止，祭出全站95折、APP新客限定89折以及指定銀行最高回饋25％等多重利多。針對精打細算的背包客，更推出週週5折起的限定體驗，例如泰國曼谷美功鐵路與丹嫩莎朵水上市場一日遊，每人僅需新台幣1047元起，或是越南下龍灣的高級遊船行程，每人也只要1165元起。在機票部分同樣誠意十足，針對夏季早鳥時段，大阪5至6日機票下殺至10888元起，樂桃航空沖繩4日早去晚回機票最低8888元起，釜山航空釜山5日遊也只要9500元起。對於想去東南亞避冬的旅客，酷航新加坡4日機票含網卡與景點門票，超值價僅需5999元起。透過這些組合優惠，KKday希望能讓旅客在馬年的一開始，就能以最划算的價格，輕鬆預約下一趟精彩的旅程。



▲KKday發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」北海道位列第五名。圖_KKday提供





KKday不等了，出走吧 新春優惠大放送

活動時間： 即日起至2026年1月28日

全站優惠：全站95折、APP新客限定89折、指定銀行最高回饋25%、週五下單點數三倍送 。

機票優惠：大阪夏季早鳥5-6日10,888元起、沖繩4日8,888元起、釜山5日9,500元起、新加坡4日5,999元起（贈網卡與門票） 。

體驗優惠：每週5折起，如曼谷水上市場1,047元起、下龍灣遊船1,165元起 。

活動官網：KKday (https://www.kkday.com/zh-tw/promo/new-year)

