> 旅遊 > 長野滑雪攻略！富士見滑雪場12月新開幕，八岳絕景、3000公尺超長道、3標高差730m玩起來超過癮，首滑優惠只要5000日圓。

長野滑雪攻略！富士見滑雪場12月新開幕，八岳絕景、3000公尺超長道、3標高差730m玩起來超過癮，首滑優惠只要5000日圓。

tiger Walker 玩樂季滑雪日本滑雪長野旅遊日本
2026-01-07 16:50文字：特派員 Trish 圖片提供:富士見パノラマリゾート
特派員 Trish

特派員 Trish

日本進入滑雪季節了！若不想在雪場人擠人，全新的富士見全景度假村滑雪場將是你的最佳選擇，就算不滑雪也可以體驗雪地健走。

長野縣富士見町的富士見全景度假村滑雪場於2025年12月20日開始營運，滑雪場距離中央自動車道諏訪南交流道約7分鐘車程，搭乘纜車一次可滑行標高差730公尺、最長滑行距離3000公尺的坡道，不想去網紅滑雪景點人擠人的話，就來富士見滑雪場吧。

富士見滑雪場

富士見全景度假村的人潮在週末最多，租借裝備為Salomon Atomic Station，以最新機型為主，從初學者到有經驗的人都能放心租用。滑雪場的標高差730公尺，最長滑行距離3000公尺。由於只需搭乘一條纜車即可抵達山頂，從抵達滑雪場到開始滑行的流程十分順暢，不必擔心浪費太多時間在交通移動上。富士見滑雪場的特色是長距離坡道，同時，值得注意的是，富士見町晴天率高，可在視野開闊的景色中滑行，從滑雪場可眺望八岳和南阿爾卑斯山脈。

▲富士見全景度假村」租借裝備為Salomon Atomic Station，以最新機型為主，從初學者到有經驗的人都能放心租用。
▲富士見全景度假村」租借裝備為Salomon Atomic Station，以最新機型為主，從初學者到有經驗的人都能放心租用。

雪地健行

除此之外，搭乘纜車還可前往入笠山進行雪地健行。現場提供雪鞋租借服務，不想滑雪的話也可以和家人一起欣賞雪景，體驗冬季自然環境。

▲不想滑雪的話也可以和家人一起搭乘纜車還可前往入笠山進行雪地健行欣賞雪景。
▲不想滑雪的話也可以和家人一起搭乘纜車還可前往入笠山進行雪地健行欣賞雪景。

首滑特惠

即日起還有「首滑期間」的限定纜車票價。成人和銀髮族的一日券在首滑期間為5000日圓，比正常價格（成人6000日圓／銀髮族5700日圓）更優惠。此為3公里坡道開放前的期間限定價格。

▲成人和銀髮族的一日券在首滑期間為5000日圓，比正常價格更優惠。▲成人和銀髮族的一日券在首滑期間為5000日圓，比正常價格更優惠。▲纜車山頂區域設有可眺望八岳和南阿爾卑斯山脈的山頂餐廳「Spica」，滑行空檔可在此用餐或休息。▲纜車山頂區域設有可眺望八岳和南阿爾卑斯山脈的山頂餐廳「Spica」，滑行空檔可在此用餐或休息。

富士見全景度假村滑雪場資訊

地址：長野縣富士見町
交通方式：中央自動車道諏訪南交流道約7分鐘車程
首滑期間一日券：5000日圓（成人・銀髮族共通）


揪團一起去日本滑雪吧

推薦閱讀：日本滑雪新玩法！深夜臨時列車限定23天，23：45東京深夜發車，睡一覺醒來就在滑雪場。

推薦閱讀：新潟苗場王子大飯店推「體驗型觀光」，7種滑雪新手也能盡興暢玩苗場滑雪場。

推薦閱讀：日本滑雪賞雪秘境來了！搭纜車穿越極美長野縣銀白樹冰，零滑雪經驗也能玩。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
終結選箱焦慮症！滑雪首選Victorinox、女孩最愛CASETiFY與萬國通路療癒袋鼠，盤點2025冬季旅遊必備三大風格行李箱。
終結選箱焦慮症！滑雪首選Victorinox、女孩最愛CASETiFY與萬國通路療癒袋鼠，盤點2025冬季旅遊必備三大風格行李箱。
編輯 李維唐
日本滑雪新玩法！深夜臨時列車限定23天，23：45東京深夜發車，睡一覺醒來就在滑雪場。
日本滑雪新玩法！深夜臨時列車限定23天，23：45東京深夜發車，睡一覺醒來就在滑雪場。
特派員 Trish
松本旅館位於JR京都車站正對面，無論是前往市內各大景點，還是搭乘新幹線、巴士移動，都超級方便！松本結合了傳統日式和室與現代洋室，房內鋪設職人手工製作的榻榻米，讓旅客能感受最道地的日式住宿體驗。
松本旅館位於JR京都車站正對面，無論是前往市內各大景點，還是搭乘新幹線、巴士移動，都超級方便！松本結合了傳統日式和室與現代洋室，房內鋪設職人手工製作的榻榻米，讓旅客能感受最道地的日式住宿體驗。
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
台中直飛濟州島攻略，四天三夜自駕遊秋季粉黛子與橘子園，人均兩萬爽吃黑豬肉。
台中直飛濟州島攻略，四天三夜自駕遊秋季粉黛子與橘子園，人均兩萬爽吃黑豬肉。
Jason‘s Life
義大利自由行 Ep.3 | 每月第一週日免費參觀、羅馬競技場＋古羅馬廣場一日全攻略｜特雷維噴泉許願池、提拉米蘇、生乳包、超市省錢餐 | Italy Rome Travel Guide Day 3
義大利自由行 Ep.3 | 每月第一週日免費參觀、羅馬競技場＋古羅馬廣場一日全攻略｜特雷維噴泉許願池、提拉米蘇、生乳包、超市省錢餐 | Italy Rome Travel Guide Day 3
踢賴旅遊
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊