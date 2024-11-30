滑雪賞雪的季節來了！長野縣知名滑雪勝地白馬八方尾根宣布重大消息，疫情一度停擺的北尾根四人吊椅纜車，將於12月21日重啟觀光營運，打造全新的冬季觀光體驗，美麗的賞雪滑雪秘境又加一了。

位於海拔1,200公尺的北尾根高原，是八方尾根滑雪場中獨特的觀景重地。約10分鐘的纜車，能夠讓旅客置身於一片銀白世界，腳下是覆滿白雪與壯麗樹冰的山景，前方則是雄偉的北阿爾卑斯山脈與白馬三山的磅礡景致。由於能夠搭乘纜車，這片絕美雪景不再是滑雪愛好者的專屬，一般觀光客也能輕鬆造訪。



▲滑雪秘境北尾根四人吊椅纜車即將在12月重新開放。





■纜車資訊

營業期間：2024年12月21日預定～3月23日

營業時間：09：00〜16：00

費用：成人往返2,500日圓（含入場費）、兒童往返1,500日圓（含入場費）

交通：從白馬八方巴士總站搭乘免費接駁巴士約10分鐘





抵達高原後，旅客可以在「北尾根高原露台」享受360度的全景視野，一邊品嚐美食，一邊欣賞四周山巒。園區內的「約定之樹」更增添了一份浪漫色彩，據說在樹下許下的願望必定實現，成為情侶間的打卡新熱點。



▲居高臨下的賞雪滑雪秘境又能歡迎廣大遊客造訪。約定之樹是許多情侶約會打卡的聖地。

■「八方尾根滑雪場」纜車資訊

作為1998年長野冬季奧運會的比賽場地，八方尾根滑雪場的主要雪道也將於2024年12月1日開放。場內共有16條雪道，總長度達23公里，其中最長的單一滑道綿延8公里。不論是專業滑雪者，或是初次嘗試的新手，都能在這裡找到適合的路線。滑雪場更邀請了日本頂尖的造雪團隊，打造出各具特色的主題區域，從專業的「NATURES」滑雪公園到適合新手的「名木山雪地樂園」，滿足不同程度的遊客需求。▲喜愛滑雪的人一定很期待八方尾根滑雪場重新開幕。

營業期間：2024年12月1日～2025年5月6日

營業時間：08：00〜16：00

官方網站

費用：

・1日券・2日券

1日券 成人8,000日圓/兒童4,000日圓/銀髮族7,700日圓

2日券 成人16,000日圓/兒童8,000日圓/銀髮族15,400日圓

半日券 成人6,600日圓/兒童3,300日圓

■促銷

初滑（12/1～12/20）成人5,000日圓/兒童1,500日圓/銀髮族4,500日圓

春季滑雪（3/10～5/6）成人5,500日圓/兒童2,500日圓/銀髮族4,950日圓





「八方尾根」之名源自白馬連峰的唐松岳向四面八方延伸的山脊地形。在晴朗的日子裡，登高的遊客甚至能遠眺富士山的英姿。這裡不只是一座滑雪場，更是一個能夠感受日本冬季之美的絕佳景點。溫馨提醒各位旅客，纜車的開放日期可能會因應降雪狀況調整，建議出發前先確認官方資訊。



▲絕美的山巒雪景是冬季赴日旅遊的極佳選擇。