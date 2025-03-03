想體驗日本冬季的浪漫，但不會滑雪也沒關係！新潟知名的苗場滑雪場推出多項精彩活動，讓旅人們輕鬆感受日本冬季的獨特魅力。現在就讓我們一起來看看有哪些精彩活動吧！

新潟苗場滑雪場必訪「體驗型觀光」

從東京出發約2個小時即可抵達滑雪勝地之一新潟縣湯澤町「苗場滑雪場」，該滑雪場因海拔較高，雪質清爽不濕黏，且雪道多樣，設有初學者專用、中階者專用及高階者專用的雪道，因此無論新手或老手，所有人均可享受滑雪之樂，是許多滑雪客喜愛的滑雪場。這次苗場滑雪場的苗場王子大飯店特別推出「體驗型觀光」活動，讓滑雪新手也能輕鬆暢玩！





#推薦活動01：搭乘日本最長空中纜車，體驗奢華雪地車之旅

想要一次體驗兩種特色交通工具嗎？苗場最受歡迎的「苗場山龍纜車(Dragon Gondola)」，全長5,481公尺，是日本最長的空中纜車！現在還能搭乘豪華雪地車前往纜車站，15分鐘的車程中，一路欣賞絕美雪景。每人只要10,000日圓（國小以上），含纜車來回票券、雪地車接送及稅金。無論是情侶約會或是親友同遊，都能留下難忘的回憶。



#推薦活動02：輕鬆賞雪首選！第二纜車觀景之旅

想要輕鬆欣賞雪景，又不想花太多錢？第二纜車是不錯的選擇。短短10分鐘即可抵達海拔1,518公尺的山頂，360度壯麗雪景讓旅人美照拍個不停。來回票價只要2,800日圓，小學生以下更是免費！對於想要拍美照、享受悠閒時光的旅客來說，絕對是不能錯過的行程。







#推薦活動03：雪地上的浪漫！冬季限定煙火秀

苗場每年冬季都會舉辦雪地煙火秀，讓遊客讚不絕口！2025年3月預計於8日、15日及22日施放，其中22日還將舉辦盛大的「越後湯澤冬季煙火2025」，絕對值得旅人前來觀賞，一窺難得一見的夜空絕景。







#推薦活動04：專業導覽領人深入雪國秘境

苗場的探險中心配有多國語言嚮導，提供多樣化的雪地活動。無論是想要挑戰野外滑雪探險、體驗雪鞋健行，或是前往著名的地獄谷野猿公園觀賞泡湯的猴子，都能在專業嚮導的帶領下安全進行。







#推薦活動05：全新滑雪體驗！雪上自行車與分離式滑雪板

今年苗場推出了兩項創新的雪地運動：雪上自行車和分離式滑雪板！這兩項運動都比傳統滑雪更容易入門，特別適合想嘗試雪地運動的新手。現場除了提供器材租借，還有專業教練指導，讓您能夠安心享受雪地運動的樂趣。



#推薦活動06：刺激又安全的雪地機車體驗

在苗場的雪地機車樂園，不需要駕照也能自己開雪地機車！特別提供適合女性的小型車款，也可以親子同樂。在專業教練的指導下，即使是新手也能安全駕駛。另外還有超好玩的雪地橡皮艇，讓您體驗被雪地機車拖曳飛馳的刺激感！







#推薦活動07：休閒放鬆兩相宜的室內設施

在苗場，即使不滑雪也不怕沒事做！苗場王子大飯店內的DIY工房可以自製專屬紀念品，像是T恤、圍裙或托特包都是熱門選項。結束一天的活動後，別忘了到苗場溫泉享受泡湯樂趣。這裡的露天浴池讓您能一邊欣賞雪景，一邊放鬆身心，即使不住宿也能輕鬆享受，飯店另有提供浴巾出租服務，免去攜帶的麻煩。



無論是想要享受刺激的雪地活動，還是想要輕鬆度過悠閒的假期，苗場滑雪場都能滿足旅人的不同需求。趕快把握這個冬季，前來體驗最道地的日本雪國風情吧！