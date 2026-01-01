請4天爽休16天、沒有補班！2026年連假請假攻略，上班族這樣請假玩。

2026年連假行事曆一次看懂，不只請4天就能爽休16天，全年還沒有補班壓力。上班族必存的請假攻略，現在先規劃。
2026年連假請假攻略，想提早安排旅行的人要先做功課！依照行政院人事行政總處公布的行事曆，2026年共有多個連假可運用，從農曆春節9天到清明節4天，再到中秋與教師節4天連休，全年幾乎每個季節都有適合出遊的假期選擇。只要善用請假技巧，不但能把3天連假放大成9天，甚至還能爽休超過2週。無論是想安排長程海外旅行，還是短天數放空行程，2026年的請假彈性對上班族來說相當友善，提早規劃更能避開人潮與高價期。
元旦請1天休4天！新年就能小旅行
2026年元旦落在星期四，雖然只有單日放假，但只要請1月2日星期五一天，就能直接串聯週末，輕鬆變成4天連休。這樣的假期長度非常適合安排國內輕旅行，像是泡溫泉、住設計旅店，或是來趟城市慢遊都很剛好。對不想一次請太多假的人來說，這是低成本又好運用的請假方式，也能替新的一年留下一個舒服的開始。
春節228神操作！請4天直接休16天
2026年最狂的請假組合，絕對是把農曆春節與228連假一次串起來。只要在2月23日至2月26日請4天假，就能從2月14日一路放到3月1日，整整16天的超長假期。這段時間非常適合安排歐洲等長程旅行，不用趕行程也能深度體驗。對想完成夢想清單的人來說，這是全年最值得好好規劃的一段黃金假期。
清明連假再放大！請4天休10天
清明節本身就有4天連假，如果想把行程拉長，可以選擇在3月底或4月初多請幾天，直接升級成10天假期。這段時間正值春季，非常適合安排賞櫻行程，像是韓國、日本部分地區都進入花季，氣候舒適又好拍。對想避開暑假人潮，又想享受春天旅行氛圍的人來說，是相當實用的請假選項。
勞動節請4天！連休9天去海島
勞動節在2026年是星期五，原本就有3天連假。若於4月底再請4天，就能從4月25日一路放到5月3日，形成9天假期。這時候天氣開始轉熱，非常適合前往海島或東南亞國家度假，享受陽光與慢節奏。比起暑假旺季，這段時間的機票與住宿也相對友善，CP值相當高。
端午節請4休9！暑假前先出走玩
2026年端午節同樣是星期五，只要在6月中旬多請4天，就能擁有9天完整假期。6月正值暑假前夕，熱門景點人潮相對少，很適合想避開旺季的旅人。像是日本北海道或沖繩都是不錯選擇，其中北海道降雨量較低，氣候也相對涼爽，能用更舒服的方式玩日本。
教師節加中秋請4連休10天
2026年的教師節與中秋節時間接近，形成4天連假。只要在9月下旬請4天，就能從9月19日一路休到9月28日，擁有10天秋季長假。這時候非常適合前往歐洲，閱覽中古世紀流傳下來的夢幻古堡，體驗不同的歐洲風情。
國慶連假請4天，秋天出國剛剛好
國慶日雖然落在星期六，但依規定補假後仍有3天連休。只要在10月初多請4天，就能放到9天。10月的氣候涼爽乾燥，很適合安排城市旅行或美食行程，像是香港正值舒適季節，戶外活動與餐廳限定菜色都很多，是秋天出遊的好選擇。
光復節新假日，10月再休9天
新增的台灣光復節在2026年落在星期日，同樣補假成3天連假。只要在10月底再請4天，就能一路休到11月初。這段時間非常適合安排日本、韓國賞楓行程，從關東到關西、首爾到釜山都有楓葉轉紅的景色，是秋天最受歡迎的旅遊主題之一。
12月行憲紀念日！年底再放9天過聖誕節
行憲紀念日同時也是聖誕節，2026年落在星期五，直接形成3天連假。只要在12月下旬請4天，就能從12月19日一路放到12月27日。這段時間很適合安排滑雪行程，或是前往南半球避寒，替一年畫下舒服又有儀式感的句點。
2026年請假攻略重點整理
元旦請假攻略
請假日期：1月2日
連休4天：1月1日～1月4日
春節＋228連假攻略
請假日期：2月23日～2月26日
連休16天：2月14日～3月1日
清明節請假攻略
請假日期：3月30日～4月2日 或 4月7日～4月10日
連休10天：3月28日～4月6日 或 4月3日～4月12日
勞動節請假攻略
請假日期：4月27日～4月30日
連休9天：4月25日～5月3日
端午節請假攻略
請假日期：6月15日～6月18日
連休9天：6月13日～6月21日
教師節＋中秋節請假攻略
請假日期：9月21日～9月24日：
連休10天：9月19日～9月28日
國慶日請假攻略
請假日期：10月5日～10月8日
連休9天：10月3日～10月11日
台灣光復節請假攻略
請假日期：10月27日～10月30日
連休9天：10月24日～11月1日
行憲紀念日請假攻略
請假日期：12月21日～12月24日
連休9天：12月19日～12月27日
