搭華航、玩歐洲最方便！為了迎接歐洲旅遊全新時代，華航攜手九家旅行社，共同推出「華麗歐洲」團體旅遊品牌，提供旅客可從阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納及布拉格等六大直飛航點進出，自由銜接各國行程，打造更具彈性的旅行體驗。無論是嚮往北歐自然奇景、德奧捷童話世界，或熱愛義大利與西葡的風情美食，「華麗歐洲」都能提供最適合的行程選擇，讓旅人輕鬆開啟夢幻旅程。



▲中華航空飛歐洲更方便，全新「華麗歐洲」旅遊行程不走回頭路/ 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理



▲中華航空聯合九大旅行社推出「華麗歐洲」團體行程，A點進B點回 / 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理

中華航空直飛歐洲 華麗歐洲

網站：華航華麗歐洲團體行程

四大主題團體行程：北歐五國14天、北歐四國13天、德奧捷10天、義大利12天、西班牙及葡葡牙14天、南義西西里島等特色行程

合作旅行社：雄獅、可樂、鳳凰、凱旋、永信、山富、東南、利百加、旅天下等九家旅行社共同銷售。