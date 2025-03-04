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搭華航玩歐洲不走回頭路！6大「直飛歐洲航點」打造最夢幻歐洲行程。

出國旅遊 歐洲 華航 義大利 more
2025-03-04 20:22:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 圖片：華航
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編輯 鄭雅之

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搭華航、玩歐洲最方便！為了迎接歐洲旅遊全新時代，華航攜手九家旅行社，共同推出「華麗歐洲」團體旅遊品牌，提供旅客可從阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納及布拉格等六大直飛航點進出，自由銜接各國行程，打造更具彈性的旅行體驗。無論是嚮往北歐自然奇景、德奧捷童話世界，或熱愛義大利與西葡的風情美食，「華麗歐洲」都能提供最適合的行程選擇，讓旅人輕鬆開啟夢幻旅程。

▲中華航空飛歐洲更方便，全新「華麗歐洲」旅遊行程不走回頭路/ 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理

▲中華航空聯合九大旅行社推出「華麗歐洲」團體行程，A點進B點回 / 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理



「華麗歐洲」行程設計歐洲特色主題旅遊，讓旅客深入探索各地魅力。北歐行程帶領旅客走進冰島火山、藍湖溫泉與挪威峽灣秘境，感受純淨自然的壯闊之美。德奧捷之旅則充滿濃厚的歷史與浪漫氛圍，從國王湖、羅騰堡到布拉格城堡，彷彿進入童話故事的場景。對於熱愛義大利的旅人，西西里島之旅提供古老神殿谷、埃特納火山等獨特風光，並邀請旅客在許願池品嚐正宗義式冰淇淋，為旅程增添美好回憶。

▲中華航空直飛捷克 / 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理

▲中華航空直飛到南義玩巴勒摩 / 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理


熱愛南歐文化與美食的旅客，西班牙與葡萄牙行程將帶來最道地的南歐風情。從西班牙燉飯、佛朗明哥晚宴到葡式蛋塔，旅途中滿載異國美味。旅客還可造訪波爾圖古城、里斯本電車、西班牙鬥牛場與聖家堂，沉浸在南歐獨特的熱情氛圍中。透過「華麗歐洲」的精心安排，旅客可一次體驗文化、美食與壯麗景色，讓每一段旅程都充滿驚喜與回憶。

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▲中華航空直飛到西班牙、葡萄牙玩 / 中華航空 提供、WalkerLand窩客島整理

 

中華航空直飛歐洲 華麗歐洲

網站：華航華麗歐洲團體行程
四大主題團體行程：北歐五國14天、北歐四國13天、德奧捷10天、義大利12天、西班牙及葡葡牙14天、南義西西里島等特色行程
合作旅行社：雄獅、可樂、鳳凰、凱旋、永信、山富、東南、利百加、旅天下等九家旅行社共同銷售。

 

 

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