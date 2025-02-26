近期準備搭機的旅客要特別注意了！先前釜山航空更因乘客的行動電源起火，導致航班延誤，也讓各大航空公司更加重視這項安全規範。為了確保飛行安全，由韓國航空公司率先推出機上禁止使用行動電源規定，近日台灣各家航空業者也紛紛跟進、加強管理，包括長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空等，都全程禁用、禁止充電，希望帶給旅客最安全的搭機體驗。



▲2025最新搭飛機行動電源禁用規定 / WalkerLand窩客島整理提供



▲2025最新各家航空禁用行動電源禁用規定 / WalkerLand窩客島整理提供

搭飛機禁用行動電源規定

華航、虎航、長榮航空：3/1起，航班全程禁止使用行動電源及充電，行動電源須隨身攜帶，禁放於機上置物櫃

星宇航空：持續維持「全程禁用、禁止充電」規定，行動電源不可託運。



韓國航班禁用行動電源規定

韓國航班新規：行動電源須隨身攜帶，每顆電池需單獨裝入透明夾鏈袋，禁止放入托運行李或行李架內。

行動電源攜帶限制：100Wh以下最多攜帶5顆，100Wh~160Wh須經航空公司許可，160Wh以上禁止攜帶。

韓籍航空：大韓航空、韓亞航空、釜山航空、易斯達航空、濟州航空、德威航空、首爾航空

更詳細韓國航空規範：韓國航空禁用行動電源規範