近期準備搭機的旅客要特別注意了！先前釜山航空更因乘客的行動電源起火，導致航班延誤，也讓各大航空公司更加重視這項安全規範。為了確保飛行安全，由韓國航空公司率先推出機上禁止使用行動電源規定，近日台灣各家航空業者也紛紛跟進、加強管理，包括長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空等，都全程禁用、禁止充電，希望帶給旅客最安全的搭機體驗。
▲2025最新搭飛機行動電源禁用規定 / WalkerLand窩客島整理提供
▲2025最新各家航空禁用行動電源禁用規定 / WalkerLand窩客島整理提供
若是搭乘台灣的航空公司，行動電源攜帶規定務必要注意！長榮、華航、虎航、星宇航空皆規定，所有行動電源與備用鋰電池只能隨身攜帶，絕對不能放進託運行李或機艙上方行李櫃。此外，飛行途中禁止使用行動電源，充電需求則可透過機上座椅電源插座或USB連接埠。
▲2025星宇航空本來就有機上禁止使用行動電源規定 / WalkerLand窩客島整理提供
▲2025長榮航空、華航、虎航也在近日公告3/1起禁用行動電源 / WalkerLand窩客島整理提供
此外，率先針對行動電源禁用的韓國航空公司，日前由韓國政府正式公告，同樣在3月1日起，所有飛往韓國的班機行動電源攜帶規範更加嚴格！根據新規，行動電源必須隨身攜帶，且每顆電池需單獨放入透明夾鏈袋中，不可放入托運行李或機艙行李架內。攜帶數量也有限制，100Wh以下最多可攜帶5顆，100Wh至160Wh則需取得航空公司許可，且不得超過2顆，超過160Wh的行動電源則禁止帶上飛機。
▲2025飛韓國行動電源規定要放置透明夾鏈袋中，充電口需貼上絕緣膠帶 / WalkerLand窩客島整理提供
此外，整趟航程中，旅客必須關閉行動電源，確保電池端口有絕緣保護，像是貼上膠帶或使用保護蓋，不能使用機上USB充電，以免影響飛航安全。建議近期有韓國行程的旅客，務必提前確認行動電源規格與攜帶方式，避免在機場因違規被攔下，影響旅行計畫。
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▲2025韓國航空禁用行動電源最新規定將於3/1正式啟用 / WalkerLand窩客島整理提供
搭飛機禁用行動電源規定
華航、虎航、長榮航空：3/1起，航班全程禁止使用行動電源及充電，行動電源須隨身攜帶，禁放於機上置物櫃
星宇航空：持續維持「全程禁用、禁止充電」規定，行動電源不可託運。
韓國航班禁用行動電源規定
韓國航班新規：行動電源須隨身攜帶，每顆電池需單獨裝入透明夾鏈袋，禁止放入托運行李或行李架內。
行動電源攜帶限制：100Wh以下最多攜帶5顆，100Wh~160Wh須經航空公司許可，160Wh以上禁止攜帶。
韓籍航空：大韓航空、韓亞航空、釜山航空、易斯達航空、濟州航空、德威航空、首爾航空
更詳細韓國航空規範：韓國航空禁用行動電源規範