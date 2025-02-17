下次出國就選長榮航空！作為航空界第一個推出「豪華經濟艙」的長榮航空，這次再度升級祭出全新第四代豪華經濟艙，將舒適度大幅升級，一改過去「經濟艙升級版」印象，搖身變成更高等級「類比商務艙」，提供業界空間最寬敞的座位，讓大家長途航線有更舒適、更便宜的選擇。



▲長榮航空 第四代豪華經濟艙提供業界空間最寬敞的座位/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲長榮航空 第四代豪華經濟艙升級為「類比商務艙」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

長榮航空 第四代豪華經濟艙

長榮航空全新第四代豪華經濟艙「類比商務艙」，將率先導入波音787-9客機，並投入桃園至雅加達、慕尼黑、米蘭、維也納與舊金山等航線。此次升級不僅帶來業界最寬敞的42吋椅距，還配備搖籃式傾斜技術、15.6吋高畫質螢幕以及多項貼心細節，提供旅客更豪華的搭乘體驗。▲長榮航空 第四代豪華經濟艙率先導入波音787-9客機/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲長榮航空 第四代豪華經濟艙開箱/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝長榮航空豪華經濟艙自1992年首創以來，便不斷創新引領潮流，此次全新升級「第四代豪華經濟艙」座椅採用2-3-2配置，共設有28席，提供更寬敞的個人空間。椅背後傾搭載搖籃式座椅技術，使椅墊可同步滑動，以5吋傾斜達到等同8吋的舒適度，讓長程旅途更加放鬆，也不影響後座旅客。此外，座椅內建110V AC與USB複合式插座，搭配專屬行動裝置架與大型收納空間，滿足旅客在飛行期間的各種需求。▲長榮航空 第四代豪華經濟艙椅背後傾搭載搖籃式座椅技術/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲長榮航空 第四代豪華經濟艙座椅採用2-3-2配置，更加寬敞/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此次，升級也大幅提升私密性，頭靠兩側增設隱私隔板，搭配專屬閱讀燈，讓旅客享受更獨立的飛行環境。座椅頭靠、扶手與腳靠皆採用皮革包覆，不僅整體質感提升，還提供更舒適的支撐。另有水瓶架、扶手內側收納空間與輪椅無障礙功能等貼心細節，讓旅客不論商務或休閒出行，都能享受更便利與高級的體驗。▲長榮航空 第四代豪華經濟艙座椅使用皮革包覆，更為舒適/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲長榮航空 第四代豪華經濟艙配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了座椅升級，長榮航空也同步強化機上服務，提供與英國時尚品牌HUNTER聯名的專屬過夜包，內含品牌乳液與護唇膏，為長途旅程增添貼心呵護。此外，機上餐具全面升級，採用義大利品牌Guzzini的高質感設計，並引進竹纖維環保餐巾，展現對永續發展的承諾。未來，長榮航空將持續引進新機，並朝向淨零碳排目標邁進，讓每一趟旅程都更舒適、更環保。推薦閱讀： 優惠機票飛出國玩！華航機票下殺85折，最便宜3,144元就有。 ▲長榮航空 第四代豪華經濟艙過夜包和HUNTER聯名/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲長榮航空 第四代豪華經濟艙飛機餐採用義大利品牌Guzzini/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

導入航線：桃園至雅加達、慕尼黑、米蘭、維也納、舊金山等航線

新機型號：波音787-9（國籍編號B-17887），提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等服務

獨家過夜包：搭乘美加及歐洲長程航線可獲得HUNTER聯名過夜包（台北出發橄欖綠款、返程燕麥棕款）



長榮航空第四代豪華經濟艙座椅 亮點特色

業界最優亮點

1、共設有28席座位，採2-3-2格局。

2、前後椅距長達42 英吋，為業界最寬敞椅距。

3、採椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。

4、配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕。



便利性升級

1、餐桌提供個人行動裝置放置架。

2、配備110VAC 與USB 複合式插座。

3、座椅增設扶手內側大型收納空間及專屬水瓶架。

4、椅背螢幕下方儲物空間。

5、靠走道座椅扶手設有輪椅無障礙功能。



隱密性及用料升級

1、座椅頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆。

2、座椅頭靠兩側設有隱私隔板。

3、六向可調整的皮革頭靠，讓旅客調整最適合自己的坐姿，並設置閱讀燈。



HUNTER過夜包

美國、加拿大及歐洲等長程航線旅客可獲得英國知名品牌 HUNTER 聯名的全新過夜包，由台北出發的旅客可獲得橄欖綠款，返程旅客則提供燕麥棕款，內附同品牌乳液與護唇膏，並提供背帶設計。



客艙服務用品

提供專屬枕頭、雙面毛毯、獨家研發的高質感耳機，以及與義大利百年品牌 Guzzini 聯手開發的餐具，搭配竹纖維環保餐巾。同時提供使用皇璽桂冠艙盥洗室用品、金絲絨拖鞋及綜合堅果。