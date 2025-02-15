搶優惠機票趁現在！2025年的旅行計畫該準備了，中華航空推出「迎春專案」，精選多條熱門航線，讓旅客以最低85折的優惠輕鬆飛出國度假。本次優惠即日起至2月27日開賣，適用旅行期間最長可至11月底，無論是春天賞櫻、暑假親子出遊或秋季賞楓，都能享受超值折扣。想飛亞洲、歐美或大洋洲的旅客，即刻前往華航官網、APP或各大旅行社，提前鎖定優惠機票。



▲華航機票優惠，日本賞櫻、暑假親子出遊、秋天賞楓都有 / 華航 提供、WalkerLand窩客島整理



本次華航優惠涵蓋眾多精選航點，亞洲線最低未稅票價僅TWD 3,144起，包含韓國首爾、泰國曼谷、菲律賓宿霧、新加坡、馬來西亞吉隆坡等地，就連飛日本熊本最便宜含稅萬元有找，無論是購物、美食還是海島度假，都能找到最適合的行程。此外，歐美長程線同樣祭出優惠，像是維也納、布拉格、洛杉磯、墨爾本、雪梨與奧克蘭等地，最低未稅票價TWD 16,965起，適合喜歡深度旅遊或計畫跨國探親的旅客。



▲華航機票優惠即日起至2/27線上就能買 / 華航 提供、WalkerLand窩客島整理

華航2025迎春專案優惠資訊

優惠期間：即日起至2025年2月27日

適用旅行期間：即日起至2025年11月30日（部分航線適用日期略有不同）

推薦優惠票價（未稅）：

亞洲：首爾TWD 5,949起、宿霧 TWD 4,350起、新加坡 TWD 5,481起、吉隆坡 TWD6,785起、曼谷 TWD4,785 起、香港 TWD 3,144起

歐洲：維也納TWD 24,570起、布拉格TWD 25,025起

北美：洛杉磯TWD 18,274起、安大略TWD 21,590起

大洋洲：墨爾本、雪梨TWD 17,835起、奧克蘭TWD 18,270起

購票通路：華航官網、華航APP及各大旅行社