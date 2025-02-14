出國機票優惠先搶AirAsia！無論是想去日本大吃特吃、還是到東南亞度假，就少不了要先搶便宜機票，這次亞洲低成本航空AirAsia祭出今年首波優惠機票，超過1500萬張的機票促銷優惠，包括0元機票等你來搶。並在華山文創園區規劃「AirAsia 0元機票嘉年華」，免費入場體驗機上飲料、看空服員熱舞表演，更有機會入手大阪、沖繩、曼谷等來回免費機票。



▲機票優惠0元先搶AirAsia，飛大阪、泰國都有 / AirAsia 提供、WalkerLand窩客島整理



▲0元泰國清邁機票優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

AirAsia 0元機票優惠

將於2/15~2/23期間登場的AirAsia促銷機票，推出多條驚喜優惠航線，包括台北直飛沙巴和吉隆坡的單程未稅票價低至0元，還有高雄直飛曼谷的優惠票價。而前往大阪、沖繩、曼谷和清邁等熱門目的地的單程票價也相當誘人，含稅票價僅需2,188元起。此次促銷適用的旅行期間為2025/7/1~2026/6/15，讓大家可以好好安排。也針對馬來西亞國內航線推出單程最低含稅RM39起優惠，不走回頭路的玩法更便利。▲AirAsia 0元機票優惠2/15~2/23期間開賣 / AirAsia 提供、WalkerLand窩客島整理▲大阪機票優惠先搶AirAsia / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝這次AirAsia的0元機票優惠，為了讓台灣旅客更深入了解AirAsia品牌，特意在2/15、2/16在華山推出0元機票嘉年華，現場參與互動闖關遊戲、體驗AirAsia機上飲品、欣賞空服員熱舞表演，還有機會贏得14張來回機票，前往大阪、沖繩、曼谷等多個熱門目的地。推薦閱讀： 大阪、京都巴士直達！療癒溫泉「大江戶温泉物語Premium 山中grand Hotel」重新開幕。 ▲AirAsia 0元機票優惠在華山文創園區快閃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

搶購時間：2025年2月15日12:00 - 2月23日

適用旅行期間：2025年7月1日 - 2026年6月15日

優惠內容：

台北直飛沙巴、吉隆坡，高雄直飛曼谷，單程未稅0元起

台北直飛大阪、沖繩、曼谷、清邁，單程含稅2,188元起

高雄直飛曼谷 單程未稅0元起

高雄直飛吉隆坡 單程未稅650元起



AirAsia 0元機票嘉年華

活動時間：2025年2月15日 (六) - 2月16日 (日) 11:00-18:00

活動地點：華山1914文化創意園區 華山劇場（台北市中正區八德路一段1號）