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大阪、京都巴士直達！療癒溫泉「大江戶温泉物語Premium 山中grand Hotel」重新開幕。

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2025-02-13 13:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
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特派員 Trish

特派員 Trish

位於石川縣的大江戶溫泉物語旗艦飯店重新翻修，溫泉更好泡、房間更好睡、東西更好吃了！如果你預計在關西玩5天以上，絕對要找幾天來住大江戶温泉物語Premium 山中grand Hotel！目前已經重新開幕囉！

溫泉：綾取之湯

先來說溫泉。大江戶温泉物語Premium 山中grand Hotel的泡湯體驗全面提升，「綾取之湯」和「鶴仙之湯」兩座大浴場經過徹底改造。「綾取之湯」新設階梯式溫泉池，搭配原有的露天浴池，讓你能在翠綠的樹木環繞下享受露天溫泉。「鶴仙之湯」則增添戶外溫泉區，並設置冷水壺湯，配合三溫暖使用。兩座浴場採時段輪替制。


 

溫泉：鶴仙之湯



 

餐廳

餐飲規格也同步升級！翻新後的主餐廳主打自助餐形式。主廚將在現場即席料理沙朗牛排，除了牛排以外，也有當季食材與在地特產。甜點區備有哈根達斯冰淇淋，保證可以盡享美味。當然，石川縣當地的風土料理也沒有缺席，蟹肉茶碗蒸、治部煮、加賀棒茶布丁等石川名物也一應俱全。


 

尊榮休憩室

除此之外，翻修後新設的尊榮休憩室也是一大住宿亮點！在這休憩室內可以不限次數享用咖啡、無酒精與酒類飲品。從春櫻到冬雪，賓客可在此欣賞四季景致。


 

客房

客房類型多樣，裝潢則維持原有特色，房型包括和室、洋室和和洋室等，可以根據你的喜好選擇。如果家裡有長輩的話，建議可以選擇有床的洋室。如果你想擁有不同凡響的住房體驗，建議選擇和洋室，可以同時享受榻榻米的韻味和床的舒適。


 

周邊觀光

除了卡拉OK室和桌球區，夏季期間還可使用戶外游泳池。日本知名的俳人松尾芭蕉曾在山中溫泉停留。旅館周邊也有100年以上歷史的鶴仙溪步道，附近的溫泉街則可以享受美食，各商店都有獨特的冰品供你品嚐。最特別的是，從新大阪站、京都站平日每天都有直達飯店的巴士喔！如果你從關西機場進出日本，也可以挑個1～3天，到大江戶温泉物語Premium 山中grand Hotel放鬆一下！



 

大江戶温泉物語Premium 山中grand Hotel

地址：石川縣加賀市山中溫泉上野町ル-15-4
價格：非旺季時段每人每晚約13,300日圓，約2,660台幣
交通方式：從北陸新幹線等加賀溫泉站開車約20分鐘
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 編輯 李維唐
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