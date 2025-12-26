2026國旅新玩法！住改裝武陵富野、包場福壽山莊觀星，跟著雄獅搭森林巴士。

森林巴士把山林變成一場身心放鬆的旅行。雄獅旅遊升級武陵與福壽山行程，結合新裝武陵富野、福壽長春茶品茗與森林療癒體驗，打造真正慢下來的五感山林假期。

隨著越來越多人把旅行當成身心充電的方式，雄獅旅遊正式啟動山林旅遊升級計畫，以武陵農場與福壽山農場為首波示範路線，推出。行程結合全新整修完成的武陵富野渡假村、獨家包場福壽山品茗福壽長春茶，並由林業署認證森林療癒師隨團引導，從交通、住宿、飲食到體驗全面串聯，打造三天兩夜的高山慢旅行，讓旅遊不只看風景，更是一場真正放鬆身心的山林假期。

▲雄獅旅遊森林巴士搶道缺貨的台灣特色動物玩偶迎接旅客。(攝影：鄭雅之)

▲福壽山、武陵農場四季都有不同的美景。(攝影：鄭雅之)





雄獅山林旅遊升級重點一次看！森林巴士五感策展

這趟行程最大特色在於森林巴士的五感策展設計，旅程從上車那一刻就開始進入山林節奏。專屬彩繪車體、領隊旗幟上的動物意象，到車內搭配的森林香氛，讓視覺與嗅覺先一步沉浸自然。行程以雪山山脈生態為主軸，將常見鳥類轉化為玩偶裝飾融入車內空間，搭配領隊解說，讓移動過程本身就是一段生態導覽，也讓旅客在輕鬆氛圍中認識山林故事，感受有味道也有內容的國旅新樣貌。



▲雄獅旅遊森林巴士的五感策展設計，車內有森林香氛、台灣在地動植物造型抱枕、搶道缺貨的台灣特色動物玩偶迎接旅客。(攝影：鄭雅之)





入住新裝武陵富野！從餐桌記住山林風土

住宿安排入住2024年完成整修的「武陵富野渡假村」，新空間以雪霸國家公園為靈感，融入櫻花鉤吻鮭意象與溫潤木質調，營造出貼近自然的放鬆感。餐飲同樣呼應在地特色，主廚團隊運用高山茶葉與農產推出武陵茶果宴，並安排前往環山部落品嚐泰雅族風味料理，從飯店精緻餐桌到部落家常滋味，讓旅客透過味覺記住武陵與福壽山的土地氣息，也讓旅程多了一層人文溫度。



▲2024年完成整修的「武陵富野渡假村」，以雪霸國家公園為靈感改裝，融入櫻花鉤吻鮭意象(攝影：鄭雅之)





獨家包場福壽山莊品茶！眺望高山、夜裡觀星

行程中另一大亮點，是獨家包場前往全新整修12/25才正式開幕的「福壽山莊」品茗被譽為茶界LV的福壽長春茶，在雲霧繚繞的高山環境中細細品茶。同時夜萬也安排在此體驗星空導覽，在無光害的福壽山莊認識滿天星空，離場前還會提供熱養生茶、中式糕點完美結束星空體驗。感受從白天到夜晚的山林節奏。此外，全程由森林療癒師帶領進行呼吸引導與感官開啟，並依季節安排採果或賞景體驗，搭配三排椅豪華巴士與專屬香氛，讓療癒不只是活動，而是一段真正放慢腳步的深度旅行。



▲行程中也規劃森林療癒師帶領進行呼吸引導與感官開啟。(攝影：鄭雅之)

▲雄獅旅遊獨家包場前往全新整修12/25才正式開幕的「福壽山莊」品茶、眺望遠處群山。(攝影：鄭雅之)

雄獅旅遊 山林旅遊推薦行程

南投旅遊 杉林溪下午茶二日 4,599元

台中旅遊 武陵、福壽山、梨山茶園二日 4,999元

台中旅遊 武陵農場櫻花季二日 4,999元

台中宜蘭旅遊 太平山、武陵、福壽山三日 9,999元

台中旅遊 武陵、福壽山雙農場森境之旅三日 15,200元







