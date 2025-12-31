> 美食 > 2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。

ONE ART Taipei 2026 藝術台北tiger Walker 玩樂季2026跨年跨年元旦2026元旦
2025-12-31 13:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:各品牌提供
跨年元旦優惠17間，用買一送一優惠迎接2026年！看準跨年、元旦優惠，從超商、速食，到甜點、手搖杯品牌，同步推出限定優惠，讓粉絲們跨年約開趴聚餐、或是元旦放假揪團約吃，通通都有優惠。這次窩客島整理18間2026年元旦跨年優惠，四大超商咖啡優惠，速食炸雞買一送一優惠，手搖杯買一送一優惠，從2025年省到2026年。

▲2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。
4大超商跨年優惠

2026元旦跨年優惠，4大超商跨年優惠一次看，咖啡買2送2下殺5折、霜淇淋第二支10元。跨年要與親朋好友一起嗨到天亮，24小時不打烊的超商就是粉絲們的補給站，可以在寒流天氣時買熱飲、買咖啡提神繼續嗨。4大超商2026跨年元旦優惠推薦，咖啡下殺5折、冰淇淋10元，並且線上線下都可享優惠，不管是跨完年揪團喝咖啡，或是元旦睡醒再喝都超優惠。

全文介紹：超商跨年優惠！2026跨年4大超商跨年元旦優惠 咖啡買2送2，霜淇淋最低10元。
▲7-11 跨年元旦咖啡優惠齊發，特大美式、拿鐵百元有找，粉絲補貨不手軟。
CoCo 2026跨年優惠

CoCo買一送一喝起來！跨年聚會約喝飲料話題再加一，這次CoCo跨年推出百香雙響炮好友日優惠，第二杯10元就能開喝。此外，這次CoCo看準咖啡、水果咖啡的話題，特別推出全新「台灣柳丁咖啡系列」還有「生椰拿鐵系列」，並且推出CoCo咖啡系列買一送一優惠，一次滿足飲料控、咖啡控。

全文介紹：CoCo買一送一！CoCo跨年優惠百香雙響炮10元，生椰拿鐵買一送一開喝。
▲CoCo都可跨年好友日推出百香雙響炮優惠，百香果結合珍珠與椰果，成為跨年應景選擇。
日出茶太2026跨年優惠

日出茶太在2026年1月1日當天推出「元旦買一送一」會員優惠活動，在1/1當天中午12點至晚上8點，只要出示日出茶太LINE會員身份，即可在全台門市享有靜岡抹茶系列飲品「靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵」買一送一的，每人限購一組，每間門市每日限量提供一百組。
▲12月12日中午12點至晚上8點，日出茶太LINE會員享抹茶系列買一送一。每店限量。
清心福全 2026跨年優惠

奶茶控的跨年奶茶優惠！這次清心福全特別為奶茶控準備年末限定的小確幸，用熟悉的奶茶滋味陪粉絲迎接新年。在12/31至1/6期間，全台清心福全門市同步推出指定奶茶「第二杯現折10元」優惠，超人氣奶茶、珍奶等4款飲品，讓奶茶控跨年、元旦放家揪團約喝清心福全。

全文介紹：奶茶控開喝！清心福全4大奶茶跨年優惠，珍珠奶茶 粉圓奶茶第二杯折10元。
▲清心福全年末優惠採第二杯折10元設計，兩杯可自由混搭更有彈性。
功夫茶 2026跨年優惠

功夫茶在2026元旦當日推出限定買一送一優惠活動，在1/1當天只要到功夫茶門市買人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶」，就可享有買一送一杯優惠。「蜜桃胭脂紅茶」以醇厚茶底作為基底，搭配蜜桃風味，口感順口不苦澀，以清爽茶香、果香味交織，是粉絲們百喝不膩的招牌果茶。
▲功夫茶 元旦限定推出蜜桃胭脂紅茶買一送一，清爽茶香搭配蜜桃果香，跨年後第一杯就從人氣果茶開始。
COMEBUY 2026跨年優惠

這次 COMEBUY把經典飲品「蘋果冰茶」推進超商，在萊爾富開賣利樂皇瓶裝「蘋果冰茶」，讓飲料控隨時隨地都能喝到酸甜果茶。配合新品上市，自即日起至1/20期間，到萊爾富買「蘋果冰茶」可享有單瓶特價32元、兩件59元的組合優惠。同時，2026年2月28日前憑萊爾富聯名飲品折價券，至全台COMEBUY現場門市消費，即可享有「蘋果冰茶折5元」優惠，飲料控喝起來。
▲COMEBUY 蘋果冰茶進軍超商通路，萊爾富瓶裝優惠開跑，再加碼門市折5元，飲料控日常補給更方便。
Mister Donut 2026跨年優惠

Mister Donut為了跟粉絲迎接2026年，特別在即日起至1月1日期間購買7入239元優惠，買9入甜甜圈可享299元優惠價，如果買9入甜甜圈搭配使用悠遊付/悠遊卡付款，還可以加碼再一顆蜜糖波堤，換算下來一顆30元有找。除了甜甜圈優惠之外，現做飲品也可享第二件5折優惠，下午茶甜點飲料一次Get。
▲Mister Donut跨年優惠，最高享甜甜圈10入299元優惠。（攝影：張人尹）
善菓屋 2026跨年優惠

為了回饋長期支持的顧客，善菓屋今年祭出了誠意十足的優惠活動。首波主打「草莓聖誕跨年歡慶週」，凡於12月20日至1月4日期間，來店消費滿120元，即贈送總價值120元的電子優惠券，等同於百分之百的回饋率，旨在活絡聖誕與跨年的節慶買氣。

全文介紹：善菓屋草莓季華麗回歸！消費滿120送120元優惠券搶攻聖誕跨年商機。
▲善菓屋冬季草莓季登場，五款草莓甜點與跨年滿120送120優惠打造最療癒冬日儀式感
麥當勞 2026跨年優惠

APP周年慶，每週三在APP更新限定優惠，不用抽獎就能使用超狂優惠，1/6前可享「飲料買一送一、焦糖冰奶茶買一送一」，還有指定超值全餐送「4塊麥克鷄塊、中薯、玉米湯、麥香魚、吉事漢堡」，還有手機點餐滿額贈大薯等優惠，速食控準時開吃。
▲麥當勞 APP 週年慶開跑，每週三更新優惠、速食控必搶。
必勝客 2026跨年優惠

必勝客這次在「PK雙饗卡」推出超狂抽獎優惠，推薦粉絲們聚餐必吃「黑鑽松露火山餐」或「聖誕跨年大套餐」，套餐內都包含新品「嫩牛大蝦起司比薩」。此外，1/5前只要買這兩款套餐，並搭配指定百事系列飲品，再加碼天天抽「日本東京雙人來回機票」共21名，一人中獎、兩人同行，讓速食控揪團吃。
▲必勝客跨年優惠「黑鑽松露火山餐、聖誕跨年大套餐」 連續21天「天天抽」東京雙人機票。
三商炸雞 2026跨年優惠

三商炸雞這次聖誕節推出「買1桶送1斤」炸雞優惠，即日起至2026年1月5日期間，買 5 隻酷樂雞腿桶，即贈送 1 斤滋汁腿排桶，原價 620 元，特惠價 333 元就能吃到。其中，酷樂雞腿肉量誠意增重 30%，一次滿足肉肉控。此外，還有有三款口味的灑粉酥炸棒腿 6 隻原價 169 元，特惠價 99 元。炸物點心也有優惠，玉米筍原價 89 元，特惠價 39 元。煉乳銀絲卷原價 89 元，特惠價 49 元。
▲三商炸雞 跨年期間主打炸雞桶餐下殺333元，買酷樂雞腿桶再送滋汁腿排桶，肉量升級一次吃好吃滿。
拿坡里 2026跨年優惠

拿坡里跨年優惠比買一送一更划算！看準歲末年終的聚會需求，這次「拿坡里披薩．炸雞」在2026跨年推出兩波優惠，人氣「義式迷迭香」招牌烤雞，買6塊烤雞送3塊雞翅，優惠下殺45折，在歲末團聚時刻，讓速食控可以享受到熱騰騰、肉汁飽滿的幸福感，也挑戰速食優惠新話題。

全文介紹：比買一送一更省！拿坡里買烤雞送雞翅 一塊30元有找，速食年末優惠先收下。
▲拿坡里跨年檔期推出超有感優惠，義式迷迭香烤雞成為歲末聚會餐桌主角。
摩斯漢堡 2026跨年優惠

摩斯漢堡在2025年12月15日到2026年1月19日期間，推出「MOS超值省」線上優惠券，到門市出示就可以享優惠，其中包含「飲品買一送一」，還有79元早餐漢堡飲料套餐、189元超值獨享餐，摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條、圈圈蝦餅、及大杯冰紅茶，一次吃到。在1/4前摩斯漢堡再加碼，「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享優惠價89元，購買「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」享優惠價79元，百元套餐吃起來超省。
▲摩斯漢堡 跨年檔期推出MOS超值省優惠券，飲品買一送一與多款百元有找套餐，早餐到正餐都能省。
繼光香香雞 2026跨年優惠

繼光香香雞12/22-2026/1/4期間推出「聖誕派對桶餐」，399元就能吃到香香雞（L）、蒜脆杏鮑菇、樂薯（原味）、阿根廷魷魚（M），獨享超滿足、約吃超划算。同時，繼光香香雞推出全台限量3000個「繼光迷你燈箱磁鐵」，單筆實質消費滿$150元，即可以$79元加購乙個，速食控要收藏。
▲繼光香香雞 聖誕派對桶餐399元開賣，搭配限量迷你燈箱磁鐵加購，速食控與收藏控都能一次滿足。(攝影：鄭雅之)
肯德基 2026跨年優惠

肯德基這次新品「首爾巨大桶」外帶優惠 $888，一次吃到新口味「雪花乳酪脆雞」、聯名限定甜點「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及人氣回歸點心「草莓奶油比司吉」等。在APP還有優惠「雞撻雙享桶399元」咔啦脆雞6塊加原味蛋撻6顆，加上「可可流心蛋撻買一盒送一顆」等優惠，粉絲聚餐約吃。
▲肯德基推出聖誕限定「首爾巨大桶」，三層桶吃得到雪花乳酪脆雞、流心蛋撻與草莓奶油比司吉，12/23起優惠價888元（攝影：張人尹）
