▲2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。

跨年元旦優惠17間，用買一送一優惠迎接2026年！看準跨年、元旦優惠，從超商、速食，到甜點、手搖杯品牌，同步推出限定優惠，讓粉絲們跨年約開趴聚餐、或是元旦放假揪團約吃，通通都有優惠。這次窩客島整理18間2026年元旦跨年優惠，四大超商咖啡優惠，速食炸雞買一送一優惠，手搖杯買一送一優惠，從2025年省到2026年。
4大超商跨年優惠2026元旦跨年優惠，4大超商跨年優惠一次看，咖啡買2送2下殺5折、霜淇淋第二支10元。跨年要與親朋好友一起嗨到天亮，24小時不打烊的超商就是粉絲們的補給站，可以在寒流天氣時買熱飲、買咖啡提神繼續嗨。4大超商2026跨年元旦優惠推薦，咖啡下殺5折、冰淇淋10元，並且線上線下都可享優惠，不管是跨完年揪團喝咖啡，或是元旦睡醒再喝都超優惠。
CoCo 2026跨年優惠CoCo買一送一喝起來！跨年聚會約喝飲料話題再加一，這次CoCo跨年推出百香雙響炮好友日優惠，第二杯10元就能開喝。此外，這次CoCo看準咖啡、水果咖啡的話題，特別推出全新「台灣柳丁咖啡系列」還有「生椰拿鐵系列」，並且推出CoCo咖啡系列買一送一優惠，一次滿足飲料控、咖啡控。
日出茶太2026跨年優惠日出茶太在2026年1月1日當天推出「元旦買一送一」會員優惠活動，在1/1當天中午12點至晚上8點，只要出示日出茶太LINE會員身份，即可在全台門市享有靜岡抹茶系列飲品「靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵」買一送一的，每人限購一組，每間門市每日限量提供一百組。
清心福全 2026跨年優惠奶茶控的跨年奶茶優惠！這次清心福全特別為奶茶控準備年末限定的小確幸，用熟悉的奶茶滋味陪粉絲迎接新年。在12/31至1/6期間，全台清心福全門市同步推出指定奶茶「第二杯現折10元」優惠，超人氣奶茶、珍奶等4款飲品，讓奶茶控跨年、元旦放家揪團約喝清心福全。
功夫茶 2026跨年優惠功夫茶在2026元旦當日推出限定買一送一優惠活動，在1/1當天只要到功夫茶門市買人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶」，就可享有買一送一杯優惠。「蜜桃胭脂紅茶」以醇厚茶底作為基底，搭配蜜桃風味，口感順口不苦澀，以清爽茶香、果香味交織，是粉絲們百喝不膩的招牌果茶。
COMEBUY 2026跨年優惠這次 COMEBUY把經典飲品「蘋果冰茶」推進超商，在萊爾富開賣利樂皇瓶裝「蘋果冰茶」，讓飲料控隨時隨地都能喝到酸甜果茶。配合新品上市，自即日起至1/20期間，到萊爾富買「蘋果冰茶」可享有單瓶特價32元、兩件59元的組合優惠。同時，2026年2月28日前憑萊爾富聯名飲品折價券，至全台COMEBUY現場門市消費，即可享有「蘋果冰茶折5元」優惠，飲料控喝起來。
Mister Donut 2026跨年優惠Mister Donut為了跟粉絲迎接2026年，特別在即日起至1月1日期間購買7入239元優惠，買9入甜甜圈可享299元優惠價，如果買9入甜甜圈搭配使用悠遊付/悠遊卡付款，還可以加碼再一顆蜜糖波堤，換算下來一顆30元有找。除了甜甜圈優惠之外，現做飲品也可享第二件5折優惠，下午茶甜點飲料一次Get。
善菓屋 2026跨年優惠為了回饋長期支持的顧客，善菓屋今年祭出了誠意十足的優惠活動。首波主打「草莓聖誕跨年歡慶週」，凡於12月20日至1月4日期間，來店消費滿120元，即贈送總價值120元的電子優惠券，等同於百分之百的回饋率，旨在活絡聖誕與跨年的節慶買氣。
麥當勞 2026跨年優惠APP周年慶，每週三在APP更新限定優惠，不用抽獎就能使用超狂優惠，1/6前可享「飲料買一送一、焦糖冰奶茶買一送一」，還有指定超值全餐送「4塊麥克鷄塊、中薯、玉米湯、麥香魚、吉事漢堡」，還有手機點餐滿額贈大薯等優惠，速食控準時開吃。
必勝客 2026跨年優惠必勝客這次在「PK雙饗卡」推出超狂抽獎優惠，推薦粉絲們聚餐必吃「黑鑽松露火山餐」或「聖誕跨年大套餐」，套餐內都包含新品「嫩牛大蝦起司比薩」。此外，1/5前只要買這兩款套餐，並搭配指定百事系列飲品，再加碼天天抽「日本東京雙人來回機票」共21名，一人中獎、兩人同行，讓速食控揪團吃。
拿坡里 2026跨年優惠拿坡里跨年優惠比買一送一更划算！看準歲末年終的聚會需求，這次「拿坡里披薩．炸雞」在2026跨年推出兩波優惠，人氣「義式迷迭香」招牌烤雞，買6塊烤雞送3塊雞翅，優惠下殺45折，在歲末團聚時刻，讓速食控可以享受到熱騰騰、肉汁飽滿的幸福感，也挑戰速食優惠新話題。
