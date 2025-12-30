2026元旦跨年優惠，4大超商跨年優惠一次看，咖啡買2送2下殺5折、霜淇淋第二支10元，超商跨年優惠、元旦優惠喝起來。

▲超商跨年優惠！2026跨年4大超商跨年元旦優惠 咖啡買2送2，霜淇淋最低10元。

7-11跨年元旦優惠

7-11門市優惠資訊

7-11APP線上優惠

跨年元旦優惠喝起來！跨年要與親朋好友一起嗨到天亮，24小時不打烊的超商就是粉絲們的補給站，可以在寒流天氣時買熱飲、買咖啡提神繼續嗨。這次窩客島整理4大超商2026跨年元旦優惠，咖啡下殺5折、冰淇淋10元，並且線上線下都可享優惠，不管是跨完年揪團喝咖啡，或是元旦睡醒再喝都超優惠。這次7-11元旦優惠，在線上線下都能買好買滿，全台門市自2026年1/1-1/6，買指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用，咖啡部分有「特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元、咖啡珍珠歐蕾買2送2」等。同時1/1當天還有思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋「第二件10元優惠」不限支付方式。線上優惠的部分，1/1-1/5在會員APP推出指定品項買7送7，包含特選美式/拿鐵、精品美式/拿鐵、西西里系列、黑糖珍珠撞奶、馥芮白等品項都推出限量組合。活動期間：2026/1/1(四)~1/6(二)活動內容：CITY CAFE特大美式：3杯100元CITY CAFE特大拿鐵：2杯100元CITY TEA 咖啡珍珠歐蕾(冰/熱)：買2送21/1限定，有思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋「第二件10元優惠」不限支付方式。

活動期間：2026年1月1日至2026年1月5日

活動內容：

CITY CAFE特選美式買7送7 (每日限量2.5萬組)

CITY CAFE特選拿鐵買7送7 (每日限量2.5萬組)

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡 買7送4(每日限量1萬組)

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶買4送3 (每日限量1萬組)

CITY TEA香鑽水果茶買4送3(每日限量1萬組)

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7 (5萬組)

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)



▲7-11 跨年元旦咖啡優惠齊發，特大美式、拿鐵百元有找，粉絲補貨不手軟。





全家 跨年元旦優惠

全家跨年元旦優惠資訊

針對跨年元旦話題，12/30-1/1全家會員 APP「隨買跨店取」在推出 8,888 元超值組合，咖啡控用8888元可以買到Let’s Café 大杯美式 366 杯、或大杯拿鐵 300 杯、 Fami!ce 霜淇淋 350 支，換算下來優惠下殺 52 折。此外，全家同步推出「2026 元組合」，其中包含大特濃美式 63 杯、或大特濃拿鐵 53 杯等，咖啡控趁機補貨。

活動期間：12/30-1/1

活動內容：

Let’s Café 大杯美式 366 杯8,888 元

或大杯拿鐵 300 杯8,888 元

Fami!ce 霜淇淋 350 支8,888 元

大特濃美式 63 杯2026 元

大特濃拿鐵 53 杯2026 元



▲全家「隨買跨店取」推出8,888元咖啡組合，一次囤好囤滿跨年到年後。





萊爾富 跨年元旦優惠

萊爾富 跨年元旦優惠資訊

▲萊爾富寒流跨年夜主打暖心飲品，Hi café 拿鐵與摩卡第2杯5元超有感。

OK超商 跨年元旦優惠

OK超商 跨年元旦優惠資訊

▲OKCAFE 跨年限定買二送一，從12/31一路喝到元旦不間斷。

看準今年跨年夜氣溫下探寒流等級，這次萊爾富跨年優惠主推「暖心療癒」飲品，即日起至2026年1月20日，Hi café拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元、同時還有冬季限定暖食「玉米濃湯」與「燒仙草」暖手優惠價45元。此外，12月31日還有一日限定「果C果昔」任兩杯99元優惠，同步推跨年限定微醺特調組合價129元，讓粉絲們嗨喝一波。活動期間：即日起至2026年1月20日活動內容：Hi café拿鐵系列、摩卡咖啡系列，同品項第2杯5元。活動期間：12月31日一日限定活動內容：「果C果昔」系列任選兩杯99元。OKCAFE自12月31日至1月1日推出跨年限定優惠，全台門市買特大杯莊園美式與拿鐵（含極淬系列）可享同品項享買二送一，讓人從跨年到元旦一路開喝。同時也針對2款冬季限定暖心飲品「中杯經典阿華田、大杯阿華田拿鐵」推出同品項2杯99元優惠。在線上優惠的部分，OKmall 雲端商城加碼推出「特大杯莊園美式／拿鐵」買6送3、買20送12，再贈會員點數，線上線下都優惠。活動期間：12月31日至1月1日活動內容：特大杯莊園美式與拿鐵（含極淬系列）可享同品項享買二送一。中杯經典阿華田、大杯阿華田拿鐵，同品項2杯99元。OKmall 雲端商城「特大杯莊園美式／拿鐵」買6送3、買20送12，再贈會員點數。