到日本玩不想人擠人，那就搭虎航直飛鳥取！說到鳥取許多人第一個想到的不外乎是沙丘、柯南、鬼太郎，但擁有豐富自然景觀的鳥取，當然不只有這些，擁有西日本最美的第一高峰「鳥取大山」，是連日本人四季都來朝聖的美景，沿著千年大山寺的參道步行，隨著季節變化，從春夏翠綠、秋日紅葉，到冬季白雪皚皚，每一刻都有不同風貌，美不勝收。



▲虎航台北直飛鳥取，冬日推薦必訪大山寺/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲鳥取大山寺冬日雪景美不勝收 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

從米子市方向眺望，大山西側因形似富士山而被譽為「伯耆富士」，而其千年歷史的「大山寺」更是日本四大聖山之一。在明治時代前，這裡長期禁止一般人進入，使得原始自然生態得以保存。不僅能眺望雄偉山勢，還能體驗滑雪、漫步在步道中享受森林浴、又或是溫泉足湯等多種玩法。也是日本少數可以眺望海景的參道，步行上山的途中不妨回頭看看難得的景致。▲鳥取大山寺擁有超過千年歷史 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲鳥取大山寺為日本四大聖山之一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝大山不僅擁有壯闊山景，還充滿濃厚的歷史人文氛圍。「大山寺」作為佛教聖地，千年來香火不斷，參道兩側的石牆見證了昔日的繁華，途中還隱藏著免費的溫泉足浴，讓旅人短暫放鬆。除了是紅葉名勝地之外，冬日的大山化成夢幻雪國，白雪覆蓋在參道與寺廟屋頂，呈現如夢似幻的冬日景致。寺廟周邊的步道也披上厚厚白雪，朱紅色的燈籠與佛像映襯在純白世界中，營造出寧靜而神聖的冬日氛圍。▲鳥取大山寺參道沿途還有免費溫泉足湯，一邊欣賞大山美景、一邊泡湯 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲鳥取大山寺參道可以眺望海景 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝冬天的大山，也是西日本的滑雪天堂。這裡擁有多座滑雪場，適合各種程度的滑雪玩家，從初學者友善的「桝水高原滑雪場」，到挑戰度極高的「奧大山滑雪場」，讓人盡情馳騁雪地。滑雪後，不妨走進溫暖的小木屋，品嚐當地特色美食，一邊欣賞窗外的雪景，感受冬日的靜謐浪漫。現在想玩鳥取更方便了！台灣虎航將於 5/29 開通台北直飛鳥取航線，讓熱愛日本旅行的台灣旅客，不用再舟車勞頓，輕鬆飛往這片自然寶藏之地。推薦閱讀： 台北直飛鳥取！2499元「虎航鳥取直飛」特價機票，輕鬆玩柯南故鄉 拍沙丘。 ▲鳥取大山到了冬日變成為滑雪勝地 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲鳥取大山寺周邊有許多平易近人的步道 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝鳥取大山寺地址：9 Daisen, Saihaku District, Tottori 689-3318日本電話：+81859522158交通指南大山寺方向： 從米子汽車道「米子IC」大山觀光道路開車約15分鐘。桝水方向]：從米子汽車道「溝口IC」開車約15分鐘。從JR米子站搭乘「觀光道路經由本宮・大山線」巴士約55分鐘，至「大山寺」下車。鳥取大山滑雪場推薦大山白色度假村：豪圓（初級）、中原（初、中級）、上原（中級以上）、國際（滑雪比賽用、高級）桝水高原滑雪場鏡成滑雪場奧大山滑雪場