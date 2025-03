搭虎航從台北直飛鳥取,深度玩日本!台灣虎航宣布2025/5/29開航「桃園TPE-鳥取米子YGJ」航線,每週一、五直飛,讓台灣旅客輕鬆造訪這座結合動漫、自然與美食的魅力城市。值得一提的是,鳥取縣以兩大漫畫大師為榮,特別將機場命名為鳥取砂丘柯南機場與米子鬼太郎機場,讓粉絲一下飛機就進入柯南與鬼太郎的世界。將於3/14正式開賣,並推出快閃2499元優惠,趁特價機票飛鳥取玩。



▲虎航台北直飛鳥取將於5/29開航,每週一、五直飛深度玩日本更方便 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲日本鳥取有柯南、米子鬼太郎相關主題打卡點 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

虎航 台北鳥取直飛開航時間

來到鳥取,必訪的自然奇景就是鳥取砂丘,這片綿延數公里的金黃色沙丘,不僅能體驗滑沙、騎駱駝,還能搭乘熱氣球俯瞰整片壯麗景色,絕對是拍照打卡的熱門景點。秋天來訪,則推薦前往大山寺,這座隱身於大山山麓的千年古剎,在10月至11月楓紅時節宛如仙境,搭配古老寺院與靜謐森林,讓人感受秋日限定的日式浪漫。動漫迷則不能錯過柯南博物館與境港水木茂道路,近距離感受名偵探柯南與鬼太郎的世界,留下獨特回憶。▲「鳥取砂丘」有騎駱駝拍照體驗 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲鳥取大山秋天賞紅葉、冬天賞雪 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝鳥取擁有歷史悠久的三朝溫泉,為世界上少見的氡放射能泉。來到這裡,可以選擇入住傳統溫泉旅館,或直接在河邊免費露天溫泉池,一邊泡湯、一邊欣賞日式溫泉街的復古風情。此外,鳥取的美食也不容錯過,冬天必吃松葉蟹;夏天則能品嚐二十世紀梨的清爽甜美,而當地獨特的「咖哩王國」文化,更讓旅客能品味到各式創意咖哩。隨著直飛航線開通,讓熱愛去日本的台灣人可以更輕鬆玩鳥取。▲鳥取三朝溫泉世界上少見的氡放射能泉,河邊有免費露天溫泉池 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲鳥取秋冬限定松葉蟹/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為了慶祝台灣虎航「台北鳥取直飛」新航線開航,將於3/14早上10點起開賣超值機票,單程未稅只要NT$2,499元起,只賣到3/15晚上23:59。旅遊時間一直到10/25前都有機會搶到特價機票,快趁這波鳥取直飛早鳥優惠,來去鳥取吃鳥取和牛、看沙丘、拍柯南小鎮。推薦閱讀: 鳥取旅遊必來!日本唯一沙漠配海洋景緻「鳥取砂丘」,騎駱駝體驗不可錯過。 ▲台灣虎航「台北鳥取直飛」新航線開航優惠,3月14日早上10點起開賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲台灣虎航「台北鳥取直飛」新航線開航優惠,單程未稅2499元起 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

首航日:2025/5/29



虎航 台北鳥取直飛開航優惠

優惠售價:TWD2,499起(單程未稅)

促銷區間: 2025/3/14 10:00 - 2025/3/15 23:59

旅遊區間: 2025/5/29-2025/10/25

購票方式:虎航台北鳥取直飛優惠



虎航 台北鳥取直航班時刻表

旅遊期間:2024/5/29

IT 724 台北(桃園)-鳥取(米子)(週四) 09:35 – 13:00

IT 725 鳥取(米子)-台北(桃園)(週四) 14:00 – 16:05



旅遊期間:2024/6/1-2025/10/25

IT 724 台北(桃園)-鳥取(米子)(每週一) 08:35 – 12:00

IT 725 鳥取(米子)-台北(桃園)(每週一) 13:00 – 15:05

IT 724 台北(桃園)-鳥取(米子)(每週五) 13:20 – 16:50

IT 725 鳥取(米子)-台北(桃園)(每週五) 17:50 – 19:50