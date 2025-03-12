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台北直飛鳥取！2499元「虎航鳥取直飛」特價機票，輕鬆玩柯南故鄉 拍沙丘。

鳥取 日本 出國 柯南 more
2025-03-12 18:01:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之、楊婷雅
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

搭虎航從台北直飛鳥取，深度玩日本！台灣虎航宣布2025/5/29開航「桃園TPE－鳥取米子YGJ」航線，每週一、五直飛，讓台灣旅客輕鬆造訪這座結合動漫、自然與美食的魅力城市。值得一提的是，鳥取縣以兩大漫畫大師為榮，特別將機場命名為鳥取砂丘柯南機場與米子鬼太郎機場，讓粉絲一下飛機就進入柯南與鬼太郎的世界。將於3/14正式開賣，並推出快閃2499元優惠，趁特價機票飛鳥取玩。
日本旅遊「鳥取⼤山寺賞楓」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲虎航台北直飛鳥取將於5/29開航，每週一、五直飛深度玩日本更方便 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲日本鳥取有柯南、米子鬼太郎相關主題打卡點 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



來到鳥取，必訪的自然奇景就是鳥取砂丘，這片綿延數公里的金黃色沙丘，不僅能體驗滑沙、騎駱駝，還能搭乘熱氣球俯瞰整片壯麗景色，絕對是拍照打卡的熱門景點。秋天來訪，則推薦前往大山寺，這座隱身於大山山麓的千年古剎，在10月至11月楓紅時節宛如仙境，搭配古老寺院與靜謐森林，讓人感受秋日限定的日式浪漫。動漫迷則不能錯過柯南博物館與境港水木茂道路，近距離感受名偵探柯南與鬼太郎的世界，留下獨特回憶。

▲「鳥取砂丘」有騎駱駝拍照體驗 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
日本旅遊「鳥取境港水產直賣中心」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲鳥取大山秋天賞紅葉、冬天賞雪 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

鳥取擁有歷史悠久的三朝溫泉，為世界上少見的氡放射能泉。來到這裡，可以選擇入住傳統溫泉旅館，或直接在河邊免費露天溫泉池，一邊泡湯、一邊欣賞日式溫泉街的復古風情。此外，鳥取的美食也不容錯過，冬天必吃松葉蟹；夏天則能品嚐二十世紀梨的清爽甜美，而當地獨特的「咖哩王國」文化，更讓旅客能品味到各式創意咖哩。隨著直飛航線開通，讓熱愛去日本的台灣人可以更輕鬆玩鳥取。

▲鳥取三朝溫泉世界上少見的氡放射能泉，河邊有免費露天溫泉池 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
日本旅遊「鳥取境港水產直賣中心」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲鳥取秋冬限定松葉蟹/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


為了慶祝台灣虎航「台北鳥取直飛」新航線開航，將於3/14早上10點起開賣超值機票，單程未稅只要NT$2，499元起，只賣到3/15晚上23：59。旅遊時間一直到10/25前都有機會搶到特價機票，快趁這波鳥取直飛早鳥優惠，來去鳥取吃鳥取和牛、看沙丘、拍柯南小鎮。

推薦閱讀：鳥取旅遊必來！日本唯一沙漠配海洋景緻「鳥取砂丘」，騎駱駝體驗不可錯過。

▲台灣虎航「台北鳥取直飛」新航線開航優惠，3月14日早上10點起開賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲台灣虎航「台北鳥取直飛」新航線開航優惠，單程未稅2499元起 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

虎航 台北鳥取直飛開航時間

首航日：2025/5/29
 

虎航 台北鳥取直飛開航優惠

優惠售價：TWD2,499起(單程未稅)
促銷區間: 2025/3/14 10:00 - 2025/3/15 23:59 
旅遊區間: 2025/5/29-2025/10/25
購票方式：虎航台北鳥取直飛優惠
 

虎航 台北鳥取直航班時刻表 

旅遊期間：2024/5/29
IT 724 台北(桃園)－鳥取(米子)（週四）　09:35 – 13:00
IT 725 鳥取(米子)－台北(桃園)（週四）　14:00 – 16:05

旅遊期間：2024/6/1-2025/10/25
IT 724 台北(桃園)－鳥取(米子)（每週一）　08:35 – 12:00
IT 725 鳥取(米子)－台北(桃園)（每週一）　13:00 – 15:05
IT 724 台北(桃園)－鳥取(米子)（每週五）　13:20 – 16:50
IT 725 鳥取(米子)－台北(桃園)（每週五）　17:50 – 19:50

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