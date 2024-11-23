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鳥取旅遊必來！日本唯一沙漠配海洋景緻「鳥取砂丘」，騎駱駝體驗不可錯過。

鳥取砂丘 鳥取景點 鳥取旅遊 日本
2024-11-23 11:22:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

提及鳥取景點，率先想到的肯定是「鳥取砂丘」！除了是日本唯一的沙漠，更是鳥取代表性景點，只要來鳥取旅遊絕對都會安排「鳥取砂丘」、一覽沙丘搭配海洋的獨特景緻；而在鳥取砂丘也有提供騎乘駱駝體驗，滿足遊客想在沙漠騎駱駝的願望。

▲▼「鳥取砂丘」是鳥取代表性地景點/ WalkerLand窩客島整理提供



「鳥取砂丘」位於日本鳥取市日本海海岸，東西長16公里、南北寬2.4公里，最大的沙丘落差約有90公尺，攀爬砂丘高峰務必斟酌自己的體力；此外，要注意的是「鳥取砂丘」的沙子屬於鳥取官方財產，請勿私自將沙子帶走，避免觸法。

▲「鳥取砂丘」是鳥取代表性景點/ WalkerLand窩客島整理提供

▲「鳥取砂丘」有騎駱駝拍照體驗/ WalkerLand窩客島整理提供


來到「鳥取砂丘」不能錯過的體驗之一正是騎乘駱駝，坐在駱駝上拍照每人費用為650日圓，即便沒有要騎乘、想和駱駝合影抑或單拍攝駱駝也需付100日圓，這裡的駱駝具有肖像權，嚴禁任意拍攝；並且工作人員會依駱駝當日情況稍作調整工作時間或項目，如駱駝狀況欠佳之際有可能僅限兒童騎乘或提早收工。

推薦閱讀：最紅鳥取咖啡廳！鳥取砂丘IG打卡地標「Takahama Café」，畏研吾操刀。

▲鳥取限定柯南周邊，有些遊客會帶來鳥取砂丘拍照/ WalkerLand窩客島整理提供



鳥取砂丘資訊

地址：2164-971 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本

 

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