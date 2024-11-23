提及鳥取景點，率先想到的肯定是「鳥取砂丘」！除了是日本唯一的沙漠，更是鳥取代表性景點，只要來鳥取旅遊絕對都會安排「鳥取砂丘」、一覽沙丘搭配海洋的獨特景緻；而在鳥取砂丘也有提供騎乘駱駝體驗，滿足遊客想在沙漠騎駱駝的願望。
▲▼「鳥取砂丘」是鳥取代表性地景點/ WalkerLand窩客島整理提供
「鳥取砂丘」位於日本鳥取市日本海海岸，東西長16公里、南北寬2.4公里，最大的沙丘落差約有90公尺，攀爬砂丘高峰務必斟酌自己的體力；此外，要注意的是「鳥取砂丘」的沙子屬於鳥取官方財產，請勿私自將沙子帶走，避免觸法。
▲「鳥取砂丘」是鳥取代表性景點/ WalkerLand窩客島整理提供
▲「鳥取砂丘」有騎駱駝拍照體驗/ WalkerLand窩客島整理提供
來到「鳥取砂丘」不能錯過的體驗之一正是騎乘駱駝，坐在駱駝上拍照每人費用為650日圓，即便沒有要騎乘、想和駱駝合影抑或單拍攝駱駝也需付100日圓，這裡的駱駝具有肖像權，嚴禁任意拍攝；並且工作人員會依駱駝當日情況稍作調整工作時間或項目，如駱駝狀況欠佳之際有可能僅限兒童騎乘或提早收工。
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▲鳥取限定柯南周邊，有些遊客會帶來鳥取砂丘拍照/ WalkerLand窩客島整理提供
鳥取砂丘資訊
地址：2164-971 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本