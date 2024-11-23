提及鳥取景點，率先想到的肯定是「鳥取砂丘」！除了是日本唯一的沙漠，更是鳥取代表性景點，只要來鳥取旅遊絕對都會安排「鳥取砂丘」、一覽沙丘搭配海洋的獨特景緻；而在鳥取砂丘也有提供騎乘駱駝體驗，滿足遊客想在沙漠騎駱駝的願望。



▲▼「鳥取砂丘」是鳥取代表性地景點/ WalkerLand窩客島整理提供







鳥取砂丘資訊

地址：2164-971 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本