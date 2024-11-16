疫情過後，日本鳥取砂丘多了一個建築迷必去的咖啡館「Tekahama Café」（高濱咖啡廳），由知名建築大師畏研吾的建築都市事務所操刀，選用鳥取縣自產杉木、耐震耐火的直交集成板，打造出樓高三層的17度斜角木質建築物，讓造訪完鳥取砂丘的遊客有個好去處小歇。



▲鳥取砂丘新地標「Tekahama Café」 / WalkerLand窩客島整理提供



▲鳥取砂丘新地標「Tekahama Café」 / WalkerLand窩客島整理提供



「Tekahama Café」座落鳥取砂丘入口處對面、鳥取砂丘會館旁邊，為了歡慶砂丘會館六十週年，特別邀請畏研吾操刀特色咖啡廳。「負建築」「堆疊」、「與環境融合」是畏研吾設計的三大經典特色，而「Tekahama Café」自然也不例外，外觀靈感源自鳥取沙丘，並大量使用鳥取縣自產杉木、建構出與鳥取砂丘相呼應的咖啡館，且往砂丘方向延伸的頂樓設有露天座位區，可以在此喝咖啡、賞美景。



▲鳥取砂丘新地標「Tekahama Café」 / WalkerLand窩客島整理提供



▲鳥取砂丘新地標「Tekahama Café」 / WalkerLand窩客島整理提供



除了咖啡、茶飲之外，「Tekahama Café」還有提供奶昔、蝶豆花檸檬水、以及20多種香料調製而成的自製可樂，並採用手提式塑膠袋包裝；餐飲部分，則有麵包、甜點、大山培根漢堡、鳥取和牛漢堡等，不論是建築迷抑或想找間鳥取砂丘休息片刻的遊客都得以在「Tekahama Café」享受美好時光。



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▲鳥取砂丘新地標「Tekahama Café」 / WalkerLand窩客島整理提供



▲鳥取砂丘新地標「Tekahama Café」 / WalkerLand窩客島整理提供



Takahama Café店家資訊

地址： Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105

電話： 080-8132-3939