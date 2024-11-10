星巴克迷飛杜拜必拍！全世界的特色星巴克不勝枚舉，店面設計亦會依據當地特色「因材施教」、吸引星巴克迷朝聖打卡，而揉合傳統阿拉伯風格的「Starbucks Al Seef」更被廣大網友譽為全球最美星巴克，星巴克控來杜拜旅遊絕對要拍起來。





「Starbucks Al Seef」位於杜拜AI Seef文化舊城區，整個區域皆為傳統阿拉伯風格，讓人猶如置身中東懷舊電影場景；以土黃色牆面搭配茅草屋、阿拉伯文字的「Starbucks Al Seef」，洋溢迷人的阿拉伯風情，隨手拍張張都是時尚大片。







「Starbucks Al Seef」不僅是全球最美星巴克，傳統阿拉伯風格的星巴克更是僅此一家！因此不乏為了朝聖「Starbucks Al Seef」專程前來杜拜AI Seef文化舊城區的星巴克迷和觀光客，邊喝咖啡邊沈浸19世紀的阿拉伯風情，不管是不是星巴克控都一定會駐足、拍照打卡，同時入手星巴克杜拜城市杯。



推薦閱讀：名勝世界壹號前進中東！杜拜啟航，每週三趟航次帶你輕鬆揭開中東神秘面紗。







Starbucks Al Seef店家資訊

地址：Marsa Al Seef - Dubai

電話：04 419 0014

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe