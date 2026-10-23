日本賞楓熱度翻倍！Klook推一日遊早鳥8折與今晚訂明早玩，九州搭新幹線看火山泡溫泉最高現省5,300元

日本賞楓預訂量翻倍！Klook推出早鳥8折、今晚訂明早玩的賞楓行程，九州旅遊最高省5,300元。窩客島資深編輯李維唐指出，從嵐山夜楓到四季櫻同框，多元賞景體驗值得關注。

日本賞楓季準備開跑，想衝京都看紅葉、搭嵐山小火車，或到富士山捕捉秋季美景，現在就能開始安排！旅遊平台Klook推出日本賞楓一日遊早鳥8折優惠，還有「今晚預訂、明早出發」的彈性玩法，連九州旅遊都有最高現省5,300元的交通住宿優惠。從夜間點燈、萬株四季櫻與楓葉同框，到富士山滑翔傘高空賞景，今年日本秋天不只有經典賞楓路線，還能換個角度感受紅葉魅力，想趁秋季飛日本的旅人，這波優惠值得先收進口袋。

▲日本九州賞楓美景太迷人！走進由布院一日遊途經的灶門神社，鮮紅與橘黃色楓葉交織在傳統神社屋簷旁，隨手一拍都是滿滿秋日氛圍。Klook指定賞楓一日遊早鳥還享8折優惠，想收藏日本秋季限定美景可以先安排。圖／Klook提供；窩客島整理



日本賞楓熱度翻倍！九州由布院、高千穗、糸島成旅遊熱門地

今年日本賞楓有多熱門？根據Klook公布的旅遊預訂數據，2026年9月日本賞楓相關行程預訂量較去年同期翻倍，其中又以九州地區成長速度最快。除了大家熟悉的東京、大阪、京都，九州的由布院、高千穗所在的西臼杵郡，以及福岡近郊糸島，更成為預訂成長最快的目的地，顯示旅客開始把賞楓行程延伸到不同的日本城市。

對喜歡日本自由行的旅人來說，秋天不一定要把所有時間留給京都紅葉。九州同樣有豐富的自然景觀，從由布院的溫泉小鎮氛圍，到高千穗的山林景色，再到福岡近郊的糸島，都能成為秋季旅行的安排方向。尤其想避開每天自行研究交通轉乘、景點距離的麻煩，選擇一日遊串聯不同景點，也能讓旅行節奏更輕鬆。

Klook日本賞楓一日遊8折！今晚預訂明早就能出發

賞楓最怕行程排得太死，想多停留一個景點，卻又擔心影響隔天安排。Klook這次針對不同旅遊習慣推出早鳥與晚鳥兩種預訂選擇，指定日本賞楓一日遊提前預訂可享8折優惠，部分指定晚鳥行程則能在出發前一天完成預訂，隔天直接參加，讓旅客不必所有行程都在出國前決定。

Klook觀察發現，有25%的旅客習慣抵達旅遊目的地後才預訂當地行程。對於喜歡保留自由時間、依照當天旅行心情調整安排的人來說，這類晚鳥方案就相當實用。若已經確定賞楓日期，也可以優先比較早鳥8折的指定行程，把旅遊預算留給更多當地體驗。

富士山河口湖、京都奈良、白川鄉！日本賞楓一日遊路線一次看

第一次安排日本賞楓自由行，不知道該從哪個城市開始玩？Klook精選多條熱門一日遊路線，從東京出發可以選擇富士山網紅景點打卡一日遊，串聯天梯小鎮、忍野八海與河口湖，一次走訪富士山周邊的代表性景點。想拍下富士山與湖景的旅行畫面，這條路線可以列入考慮。

喜歡日本古都風情的人，可以安排京都奈良一日遊，在千年古都街景與奈良小鹿之間感受不同的城市氣氛。若偏愛傳統日式建築與山城景色，飛驒高山與白川鄉合掌村一日遊則會走訪高山古街及合掌村。九州地區也有由布院、高千穗等一日遊選擇，讓旅客依照住宿城市、交通安排與喜歡的景色挑選路線。

▲奈良賞楓最療癒的畫面就是這一幕！火紅楓葉下，小鹿悠閒地低頭吃草，另一隻則靜靜坐在草地上休息，滿滿秋日氛圍讓人捨不得離開。安排京都奈良一日遊，除了欣賞古都風景，還能把小鹿與紅葉同框的可愛畫面一起收藏。圖／Klook提供；窩客島整理

京都嵐山小火車夜間賞楓！保津川溪谷紅葉點燈超有氣氛

白天看楓葉已經夠迷人，入夜後的紅葉景色更值得安排。Klook推出11月至12月初限定的「夜間楓葉點燈嵐山小火車一日遊」，搭乘嵯峨野觀光小火車穿越保津川溪谷，把經典的嵐山列車體驗與秋季夜間點燈結合，欣賞紅葉在燈光映照下呈現的不同景致。

對喜歡特色交通體驗的旅人來說，嵐山小火車本身就是行程亮點。列車沿著溪谷行進，窗外是山林與保津川景觀，到了夜間點燈時段，又能感受與白天截然不同的秋季氛圍。比起單純走訪賞楓景點，這趟行程更適合想把交通體驗也變成旅行回憶的人。

京都嵐山月燈節限定！竹燈小徑、渡月橋一次感受秋夜浪漫

除了紅葉點燈，京都秋天還有另一種值得收藏的夜間風景。Klook推出10月至11月初限定的「嵐山月燈節一日遊」，帶旅客走進竹燈點亮的竹林小徑與渡月橋，讓熟悉的嵐山景色多了一份柔和的夜晚氣氛。

這條行程也結合奈良與京都經典景點，白天可以走訪奈良小鹿與伏見稻荷千本鳥居，入夜後再感受嵐山月燈節的光影景色。從白天與小鹿互動的旅行趣味，到千本鳥居的日式建築特色，再轉換成竹燈映照的秋夜氛圍，一天就能體驗不同面貌的日本古都。

日本四季櫻賞楓奇景！約1萬株櫻花與紅葉同框超夢幻

誰說日本櫻花只能春天看？想在秋天一次欣賞櫻花與楓葉，可以把「小原四季櫻節與虎溪山賞楓一日遊」排進旅行清單。這項行程每年約在11月中旬至12月初舉辦，最大特色就是約10,000株四季櫻與秋季紅葉同時綻放，讓原本屬於不同季節的兩種花景出現在同一幅畫面。

比起春天整片櫻花盛開的粉色景致，秋季四季櫻搭配紅葉，呈現的是粉白花朵與紅色楓葉交錯的季節色彩。對於已經去過日本賞櫻、賞楓，想尋找不同旅行畫面的旅人來說，這種雙季節景觀相當有吸引力，也能一次收藏兩種日本代表性的季節風景。

▲京都嵐山的秋天根本美成明信片！整片火紅楓葉沿著大堰川展開，搭配碧綠河水與緩緩行駛的小船，紅葉與山水交織出超浪漫的秋季風景。想把京都經典賞楓景點一次收進行程，這片河岸美景絕對值得收藏。圖／Klook提供；窩客島整理



富士山滑翔傘賞楓新玩法！從高空俯瞰日本秋季山景

不想每次賞楓都只是走步道、拍風景，這次還能換個角度欣賞富士山。Klook精選的富士山美景滑翔傘體驗，讓旅客從空中俯瞰富士山與周邊景色，把原本只能從地面仰望的山景，轉換成更開闊的高空視野。

這項體驗的吸引力就在於觀看風景的方式不同。從空中欣賞富士山周邊自然景觀，能感受山巒與地形延伸的畫面，也為傳統賞楓行程增加戶外活動的選擇。喜歡自然景色、想嘗試特色體驗的旅人，可以依照自身需求比較相關方案。

九州旅遊最高省5,300元！福岡搭新幹線約1小時玩鹿兒島

今年日本賞楓人氣成長最快的九州，還有一波交通住宿優惠值得注意。Klook推出福岡一路玩到鹿兒島的旅遊優惠，符合指定條件最高可現省5,300元。從福岡搭乘新幹線前往鹿兒島，車程約1小時，就能把原本集中在福岡的旅行延伸到九州南部，安排更多自然景觀與在地體驗。

鹿兒島除了可以欣賞櫻島火山景觀，也有特色砂浴溫泉可以體驗。對已經安排福岡機票的旅人來說，不必把行程全部留在同一座城市，透過新幹線串聯鹿兒島，就能把秋季賞楓、火山風景與溫泉體驗安排在同一趟九州旅行。

福岡鹿兒島新幹線免費搭！指定飯店住宿再送3張旅遊優惠券

想省下九州跨城市移動的交通費，可以注意Klook這次推出的新幹線補助活動。即日起至2027年2月28日，旅客只要搭乘航班抵達福岡機場，透過Klook兌換指定優惠碼，預訂鹿兒島合作飯店至少1晚並完成問卷，就能獲得每人1張福岡博多站至鹿兒島中央站的單程免費新幹線車票，最高補助約新台幣2,300元。

住宿部分也有額外優惠，只要透過Klook預訂九州飯店至少1晚並完成付款，還能獲得3張九州旅遊優惠券，最高可省3,000元。搭配新幹線車票補助，符合活動條件最高合計可省5,300元。準備安排福岡、鹿兒島雙城市自由行的人，可以先確認指定飯店、優惠碼與優惠券使用條件，再決定交通及住宿的預訂方式。

Klook玉山信用卡海外一日遊9折！最高再折1,000元

除了日本賞楓一日遊早鳥8折，Klook也提供玉山銀行信用卡持卡人另一種優惠選擇。即日起至2026年12月31日，使用玉山銀行信用卡在Klook購買海外一日遊，輸入指定優惠碼即可享9折優惠，最高折抵1,000元。

如果正在安排日本秋季旅行，可以先比較指定賞楓早鳥方案與信用卡優惠的適用條件，挑選符合自己旅遊日期與預算的方案。無論是想搭嵐山小火車、走訪富士山河口湖，還是把九州福岡與鹿兒島串成一趟旅行，都能先從交通、住宿與一日遊方案著手規劃，讓日本賞楓自由行玩得更有彈性。

▲白川鄉合掌村不只冬天雪景迷人，秋天更是另一種夢幻風情！經典茅草屋頂合掌造建築，搭配後方整片金黃、橘紅色山林，濃濃日式鄉村氛圍超有味道。Klook飛驒高山與白川鄉合掌村一日遊，還能順遊高山古街，一次收藏日本秋季山城美景。圖／Klook提供；窩客島整理





Klook日本賞楓優惠活動資訊

Klook日本賞楓一日遊早鳥8折

活動時間：依各指定行程開放日期為準。

．早鳥優惠：指定日本賞楓一日遊享8折優惠。

．晚鳥方案：指定行程可於出發前1天預訂，隔日出發。

．熱門路線：九州由布院、高千穗、富士山河口湖、京都奈良、飛驒高山與白川鄉。

Klook日本賞楓特色限定行程

活動時間：2026年10月至12月初，依各行程日期為準。

．嵐山月燈節一日遊：10月至11月初限定，走訪竹燈小徑、渡月橋、奈良及伏見稻荷。

．夜間楓葉點燈嵐山小火車：11月至12月初限定，搭乘嵯峨野觀光小火車欣賞紅葉點燈。

．小原四季櫻節與虎溪山賞楓：每年約11月中旬至12月初，欣賞約10,000株四季櫻與紅葉同框。

．富士山美景滑翔傘體驗：從空中俯瞰富士山與周邊自然景色。

Klook九州福岡鹿兒島旅遊優惠

活動時間：即日起至2027年2月28日。

．新幹線免費車票：符合指定條件，贈送福岡博多至鹿兒島中央單程車票1張，最高補助約2,300元。

．指定住宿條件：搭乘航班抵達福岡機場，預訂鹿兒島合作飯店至少1晚，兌換指定優惠碼並完成問卷。

．九州飯店優惠：透過Klook預訂九州飯店至少1晚並完成付款，贈送3張旅遊優惠券，最高省3,000元。

．最高優惠：新幹線補助搭配九州旅遊優惠券，符合條件最高省5,300元。

Klook玉山信用卡海外一日遊9折

活動時間：即日起至2026年12月31日。

．優惠內容：使用玉山銀行信用卡購買Klook海外一日遊，輸入指定優惠碼享9折。

．最高折抵：每筆符合條件訂單最高折抵1,000元。

活動詳情：Klook日本一日遊優惠專區

除了Klook嵐山小火車與四季櫻，不妨接著看看日本其他哪些特色賞楓行程

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