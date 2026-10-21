大阪住宿9,888日圓起！捷絲旅心齋橋館平假日同價，還能吃Dali人氣生吐司早餐，賞楓逛街一路玩到明年

大阪自由行秋冬住宿優惠開搶，想一次安排心齋橋購物、道頓堀美食與大阪賞楓行程，現在訂房還能搭配在地人氣生吐司早餐。晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅大阪心齋橋館」推出秋冬住房優惠，純住宿每房每晚9,888日圓起，攜手大阪人氣烘焙品牌「Dali」推出生吐司三明治外帶早餐方案，12,888日圓起就能入住，平假日同價，讓旅人不用為了趕早餐而打亂行程。優惠即日起開放預訂至11月7日，入住期間一路延續至2027年2月28日，正好涵蓋大阪秋季賞楓與冬季燈飾旅遊時節。

▲大阪秋天美到讓人捨不得離開！大阪城公園楓葉染上火紅、橘黃與金黃色彩，漫步在鋪滿落葉的步道上，抬頭就是層層交織的紅葉美景，隨手都能捕捉浪漫秋日風景。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



大阪住宿優惠9,888日圓起，捷絲旅心齋橋館平假日同價

計畫秋冬飛大阪自由行，住宿地點與價格往往是安排旅程的重要考量。捷絲旅大阪心齋橋館這次推出的「秋冬住房優惠」，主打平假日同價，讓旅人安排週末購物、平日賞景或連續多日的城市旅行，都能依照自己的出遊日期選擇住宿。偏好睡到自然醒、出門再尋找大阪街頭美食的旅客，可以選擇不含早餐的純住宿方案，每房每晚9,888日圓起，把早餐時間留給自己的大阪美食清單。

這次優惠自2026年10月22日起開放入住，至2027年2月28日止，每日每房型限量1間，官網預訂期限則至11月7日。對於已經規劃大阪秋冬旅行的旅人來說，可以依照預計出發的日期提早確認房況。晶華會員入住另享延遲至中午12點退房禮遇，想在退房當天多保留一些整理行李、享受早晨的時間，也能運用這項會員優惠安排旅程。

大阪人氣Dali生吐司早餐，外帶三明治不用趕飯店用餐時間

這次捷絲旅大阪心齋橋館的另一個亮點，就是把大阪在地人氣烘焙品牌「Dali」帶進住宿體驗。起源於大阪本町的Dali，以自家製生吐司及特色三明治受到喜愛，生吐司柔軟、濕潤的口感正是品牌特色。相較於一般吐司，生吐司特別強調柔軟細緻的麵包質地，搭配三明治形式，讓早餐從坐在餐廳慢慢享用，變成可以帶著出門的日常美味。

捷絲旅這次將Dali生吐司三明治融入外帶早餐方案，每日提供2款生吐司三明治，讓旅客不必配合固定的飯店用餐時段。對於一早就準備出發的自由行旅人來說，這樣的安排更有彈性，無論是趕著前往日本環球影城，還是想早點出門探索大阪街道，都能帶著早餐展開旅程。從大阪在地烘焙品牌的柔軟生吐司開始一天，也替住宿增添不同於一般飯店早餐的生活感。

捷絲旅大阪心齋橋館交通位置便利，心齋橋道頓堀美食購物一次玩

大阪自由行想把逛街、美食與城市散步排進同一天，住在熱鬧商圈周邊相當方便。捷絲旅大阪心齋橋館位於大阪市中心，鄰近心齋橋與道頓堀等人氣商圈，旅人可以從飯店出發，白天沿著街道探索特色店家與大阪美食，晚上再回到熱鬧的商圈感受不同時段的城市氛圍，不必把每一天的行程都安排得過於緊湊。

對喜歡自由安排行程的旅客而言，心齋橋周邊的魅力就在於購物與美食選擇豐富，可以把想逛的店家、想吃的料理與散步時間串成自己的大阪旅行路線。早上帶著Dali生吐司三明治出門，白天安排城市探索，夜晚再走進大阪熱鬧街區，從早餐到晚間散步都能保有彈性，讓大阪自由行多了幾分自在。

▲大阪夜晚也超浪漫！御堂筋沿街樹木點亮金黃與藍白色燈飾，整條街道彷彿變成閃閃發亮的光之隧道，白天欣賞銀杏、夜晚感受璀璨燈海，秋冬到大阪自由行一定要排進散步清單。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

大阪秋冬賞楓景點推薦，御堂筋金黃銀杏與大阪城公園紅葉正精彩

秋冬到大阪旅遊，除了心齋橋購物與道頓堀美食，季節限定的自然景色也值得排進行程。御堂筋沿線的銀杏逐漸染上金黃色，整排街樹隨著季節變化，讓平常熱鬧的城市街道多了濃厚秋意。白天可以沿著御堂筋欣賞金黃銀杏與街景，入冬後還有燈飾點亮城市道路，讓同一條街道從白天到夜晚呈現不同風情。

喜歡紅葉景色的旅人，也可以把大阪城公園排進秋季旅行清單。隨著楓葉逐漸轉紅，歷史建築與秋季樹景相互映襯，讓大阪城周邊成為適合慢慢散步的賞景地點。從繁華商圈走進公園綠地，欣賞不同於購物街區的城市面貌，也讓大阪秋冬自由行不再只有吃美食、逛街買東西，還能留下充滿季節感的旅行回憶。

大阪近郊賞楓延伸玩法，箕面瀑布與勝尾寺安排自然系輕旅行

如果已經走過心齋橋、道頓堀與大阪城公園，還想安排更多秋冬景點，也能把旅行範圍延伸至大阪近郊。喜歡自然景觀的旅人，可以考慮前往箕面瀑布，將瀑布景色與周邊自然環境納入行程，感受有別於大阪市中心的悠閒氛圍。對於想暫時離開熱鬧街區、安排戶外散步的人來說，是值得考慮的近郊旅遊選擇。

另一處可以納入行程的是勝尾寺，讓大阪秋冬旅行增加寺院景觀與自然風情。旅人可以依照自己的停留天數與喜好，選擇以市區賞楓、購物美食為主，或另外安排一天探索箕面瀑布與勝尾寺。搭配捷絲旅大阪心齋橋館的外帶早餐方案，也能更自由地決定每天出門的時間，讓旅程不必受到固定早餐時段限制。

大阪秋冬飯店優惠訂房至11月7日，入住可一路安排到2027年2月

想趁大阪秋冬旅遊旺季安排住宿，這次捷絲旅大阪心齋橋館提供純住宿與Dali生吐司三明治外帶早餐2種選擇，讓不同旅行習慣的旅客都能依照需求安排。喜歡一早出門探索景點、想嚐嚐大阪在地人氣烘焙美食，可以選擇12,888日圓起的早餐住宿方案；習慣自行尋找街頭早餐、把每天的餐飲選擇留給當下心情，則可以考慮每房每晚9,888日圓起的純住宿優惠。

這次「秋冬住房優惠」官網預訂至2026年11月7日，入住日期從2026年10月22日至2027年2月28日，平假日同價，但每日每房型僅限量1間。從秋季御堂筋銀杏、大阪城公園紅葉，到冬季城市燈飾與心齋橋購物行程，都能依照旅行日期搭配住宿方案。準備安排大阪自由行的旅人，可透過捷絲旅大阪心齋橋館官方網站查詢房況、方案內容與訂房資訊。

▲大阪早餐也能吃得很有質感！捷絲旅大阪心齋橋館攜手人氣烘焙品牌「Dali」，將柔軟濕潤的生吐司變成方便外帶的三明治，搭配豐富夾餡與水果，裝進精緻餐盒就能帶著出門，早起跑景點也能享受大阪在地美味。圖／捷絲旅提供；窩客島整理





捷絲旅大阪心齋橋館 秋冬美食輕旅行優惠專案

開賣與預訂期間：即日起至2026年11月7日開放官網預訂

入住日期：2026年10月22日至2027年2月28日

專案價格與限制：

含早餐外帶方案：雙人專案限量開賣每房每晚 12,888 日圓起，採平假日同價，每日每房型限量一間。

純住宿方案（不含早餐）：提供習慣自由安排晨間行程與探索街頭美食的旅人，每房每晚 9,888 日圓起。

活動亮點與贈品內容：

聯名在地人氣烘焙品牌「Dali」：攜手起源於大阪本町的知名烘焙 Dali，提供柔軟濕潤口感的自家製生吐司三明治。

外帶早餐包設計：每日提供兩款生吐司三明治外帶餐點，方便旅客無須受限於固定用餐時段，可直接帶出門開啟賞楓、衝環球影城或城市探索行程。

晶華會員專屬禮遇：晶華會員預訂此專案即可享有延遲退房至中午 12 點的尊榮服務。

周邊景點推薦與季節特色：

商圈位置：飯店位於大阪市中心，鄰近心齋橋與道頓堀等購物與美食商圈。

城市絕景：步行可至御堂筋大道欣賞金黃銀杏與入冬後的璀璨燈飾；亦可前往大阪城公園體驗紅葉與歷史建築交織的風景。

近郊延伸：適合規劃前往箕面瀑布與勝尾寺等近郊景點展開賞楓輕旅行。

飯店聯絡資訊

地址：542-0081 大阪市中央區南船場二丁目 9-15

電話：+81-6-6251-3666









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