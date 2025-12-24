迪士尼最新動畫《動物方城市2》主題咖啡廳「OH MY CAFE」在東京・大阪・愛知三大都市期間限定開幕。

今年年底動物方城市夯到爆！台灣紅，日本也紅，東京、大阪、愛知三大城市還有專屬咖啡廳開幕，有話題、餐點可愛、周邊更值得收藏喔。
迪士尼動畫電影《動物方城市》的續作《動物方城市2》在台灣掀起熱潮，也是日本近期的話題焦點，為了慶祝這部全球熱賣動畫的回歸，日本在東京、大阪、愛知三大城市同步開設「動物方城市2 OH MY CAFE」期間限定主題咖啡廳，從角色造型餐點到電影場景甜點，每一道都是讓粉絲瘋狂拍照打卡的夢幻美食，且全部都符合營養指南，低鹽低糖又健康，讓你吃得開心也吃得安心。
電影世界搬進餐盤，超好拍角色主題餐
主題咖啡廳最讓人期待的當然就是那些可愛到捨不得吃的角色餐點啦，這次菜單完全以《動物方城市2》的人氣角色和經典場景為靈感，每一道都色彩繽紛、造型吸睛。
喝飲料送周邊！粉絲必收戰利品
點飲料的同時還能收集超可愛的周邊商品，這才是主題咖啡廳的精髓，這次推出的紀念品包括「壓克力攪拌棒」(990日圓，隨機6款)、「壓克力立牌杯墊」(1,100日圓，隨機5款)、「白雲石杯墊」(1,320日圓)和「馬克杯」(2,200日圓)，通通可以搭配飲料一起購買，收集控肯定會點到停不下來。
豐富電影周邊商品等你帶回家
享用療癒餐點之餘也別忘了品項豐富的周邊商品，從壓克力吊飾、抱枕、束口袋及環保購物袋等一應俱全，陪你把電影的感動一起帶回家。
多重好禮加碼送
除此之外，還有多項好康等你拿，事先預約並點餐就送「原創多功能收納袋」(隨機6款)；只要點飲料就送「原創紙杯墊」(隨機7款)；消費滿3,000日圓周邊商品再送「原創票卡風透明卡」(隨機7款)。這些小物每一個都印有電影角色，實用又有收藏價值，送完就沒了，手腳要快！
店舖資訊
東京/表参道：OH MY CAFE
活動期間：即日起～2026年4月19日
地址：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階
東京/池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
活動期間：2025年12月25日～2026年3月1日
地址：東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F
愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
活動期間：即日起～2026年2月1日
地址：愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階
大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店
活動期間：即日起～2026年3月8日
地址：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階
台日都在瘋夯動畫：動物方城市
