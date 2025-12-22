把巴黎搬來東京！AMI Paris表參道快閃店附設咖啡廳提供巴黎氛圍，人氣可頌必吃，期間限定錯過可惜。

在東京街頭也能享受充滿法國巴黎的氣氛。法國人氣時尚品牌期間限定插旗表參道，外帶一杯香醇咖啡、選購一間時尚滿分的服飾好幸福。

喜愛法式時尚與咖啡文化的你不用遠赴歐洲，就能感受法式浪漫！法國人氣時尚品牌AMI Paris即將在東京表參道開設結合咖啡廳的期間限定店舖，從即日起營運至2026年10月底，為期約一年。這不只是一間服飾店，更是一個讓你在東京就能感受巴黎生活美學的特別空間。

「第二個巴黎人的家」概念空間

AMI Paris這次的期間限定店以「第二個巴黎人的家」為主題，打造出讓人彷彿置身巴黎的溫馨氛圍。店舖採用兩層樓設計，靈感來自巴黎經典的奧斯曼建築風格，融合了咖啡廳與精品店，營造出如同在巴黎友人家中作客的放鬆感。



▲AMI Paris這次的期間限定店打造出讓人彷彿置身巴黎的溫馨氛圍。



這一年的營運期間將分為三個章節，每個章節都會變換店舖外觀與咖啡廳菜單，讓常客每次造訪都有新鮮感。第一章以「魔幻世界」為主題於11月28日開幕，圍繞著AMI Paris的核心精神:「即使長大成人，心中的孩子永遠不會消失。」這個理念將透過空間設計與餐點呈現，帶給訪客充滿童心與想像力的體驗。

▲營運期間將分為三個章節，每個章節都會變換店舖外觀與咖啡廳菜單，讓常客每次造訪都有新鮮感。



店門口最醒目的裝置，是一個手握紅色氣球的小男孩雕塑，氣球上印著AMI Paris的經典愛心標誌「Ami de Cœur」。這個設計靈感來自品牌創辦人兼創意總監Alexandre Mattiussi的童年回憶，充滿溫暖與懷舊氣息。

▲門口最醒目的裝置，是一個手握紅色氣球的小男孩雕塑，氣球上印著AMI Paris的經典愛心標誌。





Le Café Ami：外帶也能享受巴黎咖啡時光

店內咖啡廳「Le Café Ami」與日本知名的小川珈琲合作，提供精心調製的冷熱飲品與季節限定菜單，全部採外帶形式。冬季限定飲品包括使用高品質可可製作的濃郁熱巧克力，溫暖濃醇，是冬日的最佳慰藉;還有香氣撲鼻的肉桂卡布奇諾，綿密奶泡與肉桂香氣完美結合，以及果香十足的蔓越莓蘋果茶，酸甜清爽的滋味特別受女生喜愛。



▲咖啡廳「Le Café Ami」與日本知名的小川珈琲合作，提供精心調製的冷熱飲品與季節限定菜單，全部採外帶形式。



除了飲品，咖啡廳也提供正宗的法式糕點。酥脆外皮搭配層次分明內餡的可頌與巧克力可頌，現烤的香氣讓人無法抗拒。各式蛋糕的設計都呼應店門口的小男孩雕塑或AMI Paris最新系列，不只好吃，還充滿品牌故事。拿著印有AMI標誌的咖啡杯，配上剛出爐的可頌，走在表參道的街頭，這份優雅與從容，就是最道地的巴黎式生活。

▲酥脆外皮搭配層次分明內餡的可頌與巧克力可頌，現烤的香氣讓人無法抗拒。





精選時尚單品：男女裝與限定商品

作為時尚品牌的旗艦店，購物體驗同樣精彩。店內精選展售AMI Paris男女裝服飾與配件，開幕時除了2025秋冬系列，還特別推出聖誕節慶系列「AMI Holidays」。其中最受矚目的是限量泰迪熊玩偶，身穿經典「Ami de Cœur」愛心針織衫、頭戴紅色小帽，可愛到讓人融化，但數量有限，想要的人動作要快。



▲店內精選展售AMI Paris男女裝服飾與配件。



此外還有柔軟保暖又時尚的紅色羊駝毛圍巾，送禮自用兩相宜；AMI Paris的招牌針織衫，穿上立刻散發法式優雅；品牌馬克杯讓你日常使用也能感受品牌質感;更特別的是首次推出童裝系列，想幫小朋友打造法式穿搭的父母們千萬別錯過。

▲送禮自用兩相宜，想幫小朋友打造法式穿搭的父母們千萬別錯過。



AMI Paris這次的期間限定店，成功地將品牌哲學、法式生活美學與日本的精緻服務融合在一起。無論你是時尚迷、咖啡控，或單純想體驗不一樣的東京，這裡都值得特別安排時間造訪。在這個空間裡，你可以品嚐由日本職人監製的法式咖啡與糕點，選購AMI Paris最新時尚單品，沉浸在充滿童趣與巧思的品牌世界，用相機捕捉巴黎風情的每個角落。

如果你計畫在2025年底至2026年間前往東京，記得把AMI Paris表參道店列入必訪清單，在繁忙的旅程中，給自己一段優雅的巴黎時光。





店舖資訊

期間限定店舖：AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI

營業期間：即日起～2026年10月底

地址：東京都渋谷区神宮前4-26-18 1F & 2F

營業時間：11：00～20：00





