把巴黎搬來東京！AMI Paris表參道快閃店附設咖啡廳提供巴黎氛圍，人氣可頌必吃，期間限定錯過可惜。

在東京街頭也能享受充滿法國巴黎的氣氛。法國人氣時尚品牌期間限定插旗表參道，外帶一杯香醇咖啡、選購一間時尚滿分的服飾好幸福。
喜愛法式時尚與咖啡文化的你不用遠赴歐洲，就能感受法式浪漫！法國人氣時尚品牌AMI Paris即將在東京表參道開設結合咖啡廳的期間限定店舖，從即日起營運至2026年10月底，為期約一年。這不只是一間服飾店，更是一個讓你在東京就能感受巴黎生活美學的特別空間。
「第二個巴黎人的家」概念空間
AMI Paris這次的期間限定店以「第二個巴黎人的家」為主題，打造出讓人彷彿置身巴黎的溫馨氛圍。店舖採用兩層樓設計，靈感來自巴黎經典的奧斯曼建築風格，融合了咖啡廳與精品店，營造出如同在巴黎友人家中作客的放鬆感。
Le Café Ami：外帶也能享受巴黎咖啡時光
店內咖啡廳「Le Café Ami」與日本知名的小川珈琲合作，提供精心調製的冷熱飲品與季節限定菜單，全部採外帶形式。冬季限定飲品包括使用高品質可可製作的濃郁熱巧克力，溫暖濃醇，是冬日的最佳慰藉;還有香氣撲鼻的肉桂卡布奇諾，綿密奶泡與肉桂香氣完美結合，以及果香十足的蔓越莓蘋果茶，酸甜清爽的滋味特別受女生喜愛。
作為時尚品牌的旗艦店，購物體驗同樣精彩。店內精選展售AMI Paris男女裝服飾與配件，開幕時除了2025秋冬系列，還特別推出聖誕節慶系列「AMI Holidays」。其中最受矚目的是限量泰迪熊玩偶，身穿經典「Ami de Cœur」愛心針織衫、頭戴紅色小帽，可愛到讓人融化，但數量有限，想要的人動作要快。
期間限定店舖：AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI
營業期間：即日起～2026年10月底
地址：東京都渋谷区神宮前4-26-18 1F & 2F
營業時間：11：00～20：00