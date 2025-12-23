巧克力控吃起來吧！橫濱SOGO化身巧克力樂園，日本初登場奢華品牌到可愛包裝應有盡有。

樣式多元的巧克力超可愛，有價值不斐的高檔口味，也有造型活潑的外型、更有外包裝值得收藏的款式，這場為情人節熱身的巧克力嘉年華應有盡有。

橫濱SOGO百貨預計在2025年1月23日強勢推出一年一度的甜蜜盛典「橫濱巧克力樂園」，每到情人節，巧克力不再只是送給對方的禮物，更成了犒賞自己的最佳理由。根據 SOGO 西武百貨最新調查，竟有將近七成民眾會在情人節買巧克力給自己，讓這個節日從浪漫儀式正式升級為全民甜點派對！

今年的巧克力樂園更是亮點滿滿，從日本首次登場的夢幻品牌，到 SOGO 西武首度引進的超人氣巧克力，全都一次網羅。不管你是喜歡奢華系的精品巧克力，還是外包裝可愛到讓人想立刻珍藏的打卡系商品，通通都能在這裡找到。甚至還有因應可可豆飆漲、物價波動而誕生的「高 CP 值巧克力烘焙點心」，讓你甜得精緻也甜得划算。

▲從日本首次登場的夢幻品牌，到 SOGO 西武首度引進的超人氣巧克力，全都一次網羅。





奢華巧克力系列：犒賞自己的最佳選擇

這次活動的焦點是「奢華巧克力」專區，集結了日本首次登場的品牌、SOGO西武初次引進的品牌，以及平時難以入手的夢幻品牌巧克力和期間限定商品，都是送禮自用兩相宜的精品級選擇。

#必買01：Madame Cacao

日本首次登場且僅在SOGO西武獨家販售的法國品牌「Madame Cacao」。創辦人Christelle Brua曾獲選法國年度最佳甜點師，更曾在法國總統府愛麗舍宮擔任三年的甜點最高負責人，資歷驚人。品牌推出的「Lucien系列」包括領結造型、愛心造型、鬍子造型等三款，兔子造型的巧克力裡藏著精緻的小裝飾與品牌標誌，展現法式工藝的極致細膩。

▲兔子造型的巧克力裡藏著精緻的小裝飾與品牌標誌，展現法式工藝的極致細膩。





#必買02：CYRIL LIGNAC

同樣是本次活動的新面孔「CYRIL LIGNAC」，來自在法國經營餐廳、小酒館、甜點店，並主持料理節目、出版食譜書的明星主廚。品牌推出的「藍色禮盒迷你榛果醬小熊」結合黑巧克力、牛奶巧克力、金色巧克力、白巧克力與堅果榛果醬，呈現多層次的風味變化。另一款「牛奶巧克力棉花糖小熊罐」則是將蓬鬆口感的熊型棉花糖裹上添加榛果醬的牛奶巧克力，甜蜜滋味讓人融化。

▲藍色禮盒迷你榛果醬小熊結合黑巧克力、牛奶巧克力、金色巧克力、白巧克力與堅果榛果醬。

▲牛奶巧克力棉花糖小熊罐則是將蓬鬆口感的熊型棉花糖裹上添加榛果醬的牛奶巧克力。





#必買03：Comptoir du Cacao

來自巴黎南方100公里鄉村地區的家族經營巧克力工坊「Comptoir du Cacao」，曾在巴黎巧克力沙龍獲得一等獎。品牌推出的「三層盒綜合禮盒將經典巧克力裝入三層盒中，第一層是九顆榛果醬巧克力，第二層是三種脆果巧克力，第三層是三種酥脆巧克力，份量十足。

▲曾在巴黎巧克力沙龍獲得一等獎的Comptoir du Cacao推出三層盒，份量十足。





#必買04：Yasushi SASAKI

首次在橫濱SOGO登場的「Yasushi Sasaki」來自2007年在布魯塞爾開店的日本甜點師。他的「Gracious 8」融合比利時傳統與日本感性，推出開心果、比利時香料餅乾、金箔、檸檬、草莓覆盆子、純黑巧克力、抹茶、伯爵茶等八種口味的綜合組合，展現跨文化的創意巧思。

▲來自2007年在布魯塞爾開店的日本甜點師，融合比利時傳統與日本感性，推出八種口味的綜合組合。





可愛開心系列：讓人想立刻收藏的包裝

除了奢華路線，今年也推出許多外包裝可愛到讓人捨不得吃的商品。

#必買01：Ralph's CoffeeI

「Ralph's Coffee」推出的「經典波本巧克力6顆」上印有品牌象徵的咖啡杯與咖啡師小熊圖案，結合時尚與甜點的完美體現。

▲經典波本巧克力6顆上印有品牌象徵的咖啡杯與咖啡師小熊圖案。





#必買02：Mary Chocolate跳跳糖巧克力

「Mary Chocolate跳跳糖巧克力」的「綜合罐」將五種飲料造型的跳跳糖夾心巧克力裝入復古鐵罐中，充滿懷舊趣味。

▲將五種飲料造型的跳跳糖夾心巧克力裝入復古鐵罐中，充滿懷舊趣味。





#必買03：巧克力貓 by Morozoff

「巧克力貓 by Morozoff」推出的「巧克力貓」在罐身繪製三隻可愛小貓，內含脆片巧克力、松露巧克力等多種口味，是貓奴們絕對不能錯過的選擇。

▲巧克力貓」在罐身繪製三隻可愛小貓，內含脆片巧克力、松露巧克力等多種口味，貓奴必敗。



今年的橫濱巧克力樂園不僅商品種類豐富，更完整呈現了情人節文化的轉變。無論是想送給重要的人一份心意，或是想好好犒賞辛苦一年的自己，這裡都能找到最適合的那份甜蜜。





橫濱巧克力樂園活動資訊

會期：2025年1月23日～2月16日

會場：そごう横浜店８階＝催会場

※最終日18：00為止







日本甜點超無敵

推薦閱讀：大阪和菓子老舖青木松風庵推出新品牌！巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」12 月重磅登場。

推薦閱讀：GODIVA攜手國立劇場跨界聯名新品上市，小型御朱印巧克力，日本傳統文化結合比利時巧克力的獨家美味必嚐。

推薦閱讀：京都高島屋B1全新開幕，草莓塔、貓舌巧克力等10家必吃甜點輪番登場，甜點控吃起來吧。

推薦閱讀：GODIVA麵包店GODIPAN3號店進駐西武池袋，鬆軟Q彈生甜甜圈和限定巧克力麵包吃起來吧。

推薦閱讀：洋菓子Colombin期間限定「宛如草莓蛋糕」餅乾罐，元祖草莓蛋糕品牌獻上奢華好滋味。